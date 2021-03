Ante Leyes de Fomento: Falta de claridad de hacienda preocupa a industriales de tierra del fuego

Con especial atención, la Asociación Gremial de Industriales de Tierra del Fuego y Navarino, se refirió a la creación -por parte del Ministerio de Hacienda- de un comité de expertos, entidad encargada de “revisar” todas las leyes de excepción en Magallanes. Mauricio Inostroza, presidente de la Asociación Gremial manifestó su preocupación frente a algunas opiniones negativas en relación a algunos instrumentos de excepción agravado por la falta de interés sobre temas geopolíticos. «Justamente la creación de estas normas para zonas extremas, por ejemplo, la misma Ley Navarino, tienen como origen y fuente material, razones geopolíticas, necesidad de poblamiento y establecimiento, además del fomento de desarrollo industrial.

La Asociación de Industriales representa a 10 empresas de los más diversos rubros, pesquero, forestal, textil y ganadero y generando alrededor de 1.000 empleos directos (solo de los asociados), a los que debe sumarse todo el empleo indirecto que se genera. En tal sentido, una de las actividades que absorbe mayor actividad y puestos de trabajo es la pesca artesanal, precisamente gracias al establecimiento de industrias pesqueras en la zona.

Además de la actividad desarrollada en torno a los Industriales de Tierra del Fuego y Navarino, se suman empresas de gran relevancia, que no existían hace dos décadas, como es el caso del Barrio Industrial en Porvenir, con inversiones millonarias en infraestructura y proyectos de desarrollo que no podrían existir sin normativas de excepción, debido a las evidentes dificultades logísticas y con ello de mayores costos que se generan al estar instalados en zonas tan australes del país. Para los industriales es inviable un futuro sin estas leyes. “Para las cientos de familias que se han instalado en Tierra del Fuego y Navarino y que dependen de estas normativas para mantener sus fuentes de trabajo se abre un espacio de gran incertidumbre. Pero sobre esto, los detractores a las leyes de fomento no se pronuncian”, señaló el líder de los industriales.

Inostroza destacó que, «a pesar de las complejidades del 2020, desde el sur del Estrecho de Magallanes, hemos seguido dando empleo, oportunidades de desarrollo y hemos concretado nuevos proyectos que dan oportunidades a muchas personas y sus familias. Por ello, estaremos muy atentos al desarrollo de esta comisión y por sobre todo a las voluntades políticas sobre estas leyes. Las autoridades centrales saben o deben saber que en Magallanes nuestros intereses se defienden y serán defendidos», concluyó.