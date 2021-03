Cielos despejados y vientos hasta 80 kilómetros hora pronostican este domingo en Magallanes

El pronóstico público elaborado por el Centro Meteorológico Regional Austral, donde señala que para el domingo 21 de marzo, no se se prevé precipitaciones para la Región, además habrá viento débil a normal para las Comunas de Laguna Blanca, San Gregorio y Timaukel, con intensidades de hasta 80 Km/h.

Las temperaturas máximas probables, serán entre bordearán entre los 8° a 17° C. y las temperaturas mínimas entre 6° y 9° C.

En relación al Índice de Radiación U.V. se prevé entre los 3 – 5 Moderado.

Compartir Pin 0 Compartir