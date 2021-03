Cielos nublados y vientos hasta 70 kilómetros por hora pronostican este miércoles 17 de marzo en Magallanes

El pronóstico público elaborado por el Centro Meteorológico Regional Austral, señala que para el día de mañana, miércoles 17 de marzo, no se prevén precipitaciones en la Región. A su vez la condición de viento será débil a normal, siendo las localidades de Punta Arenas, Pampa Guanaco, Villa Punta Delgada y Villa Tehuelches en donde se espera la racha máxima de hasta 70 km/h.

Además indica que las temperaturas máximas probables bordearán entre los 12° a 15° C. mientras que las mínimas bordearán entre los 3° y 6° C.

Finalmente el Índice de Radiación U.V se prevé entre los 3-5 Moderado.

Crédito: Ricardo Rodríguez Roa