Colegio de Profesores de Magallanes: “no están las condiciones para volver a clases presenciales”

Este lunes 1 de marzo, comienza el año escolar a nivel país, tanto de manera presencial como remota, así también, se informó que algunos establecimientos educacionales recién partirán sus jornadas de trabajo hasta el miércoles 3 y otros desde el próximo lunes 15 y sólo de manera online.

Lo cierto es que, la situación regional no varía mucho a otras regiones del país y sólo retomarán las clases de manera virtual con la finalidad de proteger tanto a los alumnos como a los docentes, y el resto de los trabajadores de la comunidad educativa. No obstante, dejan la “puerta abierta” para volver de manera presencial siempre que continúen avanzando de fase en el plan “Paso a Paso” que impulsa el Gobierno en torno a la pandemia del coronavirus.

La presidenta regional del Colegio de Profesores, Violeta Andrade, respecto al inicio de clases, enfatizó en que como docentes insisten en que “no están las condiciones para volver a clases presenciales”. Sin embargo, son los sostenedores quienes deciden si volvemos o no, algo que a juicio de los profesionales sin duda es un riesgo.

La dirigente expresó su preocupación por el desconocimiento de algunos protocolos, entre ellos, el de transporte. Pese a que existe un protocolo para los buses escolares, no conocen el protocolo en otro tipo de locomoción, donde las personas también están expuestas a contagiarse de Covid-19: “si queremos volver a clases presenciales debemos entregar la tranquilidad a la familia que envíe a su pupilo, por eso entre otras cosas, hemos solicitado un seguro Covid, tanto para los docentes como alumnos, ya que en el caso de contagiarse en el trayecto o en el aula, la culpa será de la familia y no del director o sostenedor como debiese ser”, expresó Andrade.

La presidenta del Colegio de Profesores en Magallanes, ante los rumores de paralización de funciones por parte de los docentes a nivel nacional, precisó que, en Punta Arenas, la dirigencia comunal sostendrá reuniones durante la semana con los directivos de la CORMUPA, para analizar distintas temáticas y una vez concluidas estas conversaciones se estudiará los pasos a seguir, pero no descartan sumarse.