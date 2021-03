¿Cómo está funcionando la distribución de productos en Chile en tiempos de pandemia?

Hoy en día, la mayoría de las compañías, en cuyo negocio tiene gran peso la entrega de productos de consumo masivo, se ven enfrentadas al problema de generar las mejores rutas de reparto. Una ruta bien diseñada y correctamente ejecutada, puede elevar la rentabilidad de la compañía. Entregar los productos en tiempo y forma, manteniendo los costos de la operación controlados, es condición obligatoria para el éxito redondo en la actividad de distribución.

En la actualidad, donde el manejo logístico interviene en la mayoría de los procesos empresariales (producción, almacenaje, venta, transporte, etc.), muchas compañías han adoptado sistemas computacionales para desarrollar y controlar dichos procesos. Todo ello buscando la rentabilidad de cada una de las tareas involucradas.

En este contexto, la Cadena de Suministro ha experimentado un desarrollo exponencial en los últimos años, donde la unión de voluntades por un lado y el mercado, por el otro, han impulsado el uso de nuevos métodos, técnicas, funciones y sistemas cuyo único propósito ha sido elevar los niveles de rentabilidad. El diseño de las rutas constituye una parte importante dentro de este desafío.

TIEMPO Y DISTANCIA

Pero la asimilación de toda esa avalancha tecnológica comienza con lo más simple, los datos. Entender e interpretar un dato en muchas ocasiones permite obtener la información necesaria para la toma de decisiones. Otro elemento importante es la cartografía. El mapa constituye la base sobre la cual se expresa la información recopilada al detalle que exige la operación, permitiendo de esta forma incorporar las 2 dimensiones de mayor importancia en el cálculo de los recorridos: Tiempo y Distancia.

Todo análisis o proceso de cálculo se realiza buscando respuestas a un hecho específico. Sin un objetivo definido, el análisis carece de dirección y de todo sentido. Según el objetivo definido, se hace indispensable levantar la información correspondiente que nos permita desarrollar el análisis.

Los datos constituyen una representación simbólica (numérica, alfabética, algorítmica, espacial, etc.) de un atributo o variable cuantitativa o cualitativa. Los datos describen hechos empíricos, sucesos y entidades.

No obstante, los datos aisladamente pueden no contener información relevante. Sólo cuando un conjunto de datos se examina siguiendo un enfoque, hipótesis o teoría se puede apreciar la información contenida en dichos datos. Los datos pueden consistir en números, estadísticas o proposiciones descriptivas lo cuales, convenientemente agrupados, estructurados e interpretados se consideran que son la base de la información relevante que se puede utilizar en la toma de decisiones, la reducción de la incertidumbre o la realización de cálculos.

En la programación de rutas, la información necesaria para obtener los resultados esperados (rutas óptimas) que se expresa a través de los datos.

DATOS R.I.S.P.

Para que los datos sean confiables es necesario que cumplan con una serie de características que hemos llamado condición R.I.S.P. (Reconocibles, Íntegros, Simples y Precisos). Obtener datos con esta condición garantiza la objetividad de los análisis que se realicen a partir de ellos. En este punto, los datos constituyen la forma específica de expresar cualquier información e incorporarla a los sistemas de cálculo, por tanto, la información es un conjunto organizado de datos procesados.

Manipular esta información de forma incorrecta o asumir datos que no cumplen con la condición R.I.S.P. conlleva a realizar análisis y cálculos erróneos que entregan resultados erróneos sobre los cuales tomamos decisiones erróneas. Si queremos trabajar con la información adecuada, debemos recopilar los datos que garanticen dicha información. No datos de más, no datos de menos.

MAPAS

Un mapa es una representación gráfica y métrica del territorio generalmente sobre una superficie bidimensional.

Desde la aparición de los sistemas de ruteo automáticos, se dio gran valor al uso de mapas tanto para la visualización como para el cálculo de la ruta óptima. El mapa aportó al trabajo de ruteo la componente espacial que antes no se tenía. La visualización del espacio de operaciones permite la toma de decisiones de forma más rápida haciendo la lectura de los datos más fluida y precisa.

En los inicios, los mapas eran escasos y de mala calidad. La incorporación de los mapas al sistema requería la asimilación del formato raster georreferenciados lo más cercano posible a la realidad. Con el pasar del tiempo y el avance en las técnicas de construcción de mapas, se ha ido incorporando paulatinamente el uso de mapas vectoriales los cuales gozan de mucha mejor reputación a pesar de su elevado costo en algunas zonas.

En los sistemas de ruteo actuales, el mapa cumple con 3 funciones principales:

• Ruteo: permite hacer cálculos de recorridos siguiendo el diseño de las estructuras viales y sus atributos asociados.

• Geolocalización: permite hacer búsqueda de direcciones y ubicar un punto en el espacio siguiendo los requerimientos técnicos del motor de búsqueda.

• Visualización: permite observar el mapa en pantalla, reconociendo todos los accidentes y estructuras del terreno.

REQUERIMIENTOS DEL MAPA PARA USO EN SISTEMAS DE RUTEO

Para funciones de cálculo de recorridos, los datos están referidos a nivel de segmento. En este punto los principales datos requeridos son: Nivel jerárquico de la calle (highway, arterial, local, pasaje); sentido del tráfico; velocidad de la calle; altura del nodo inicial y altura del nodo final.

En tanto, para las funciones de geocodificación, los principales datos requeridos son: Nombre de la calle; numeración inicio (derecho, izquierdo) – final (derecho, izquierdo) de cada segmento y código postal.

PARA FUNCIONES DE VISUALIZACIÓN

La visualización de los datos constituye un elemento importante para el usuario. El mapa representa la base sobre la cual se van a visualizar todos los datos necesarios que sirven de referencia al programador.

Una buena visualización, permite controlar, guiar y tomar decisiones sobre la operación de forma más precisa y eficaz. Actualmente la incorporación de Google Maps en los sistemas de ruteo, ha dado un impulso a la programación incorporando tanto mapas con gran detalle de visualización como imágenes satelitales, relieve y puntos de referencias.

Y dentro de esos nuevos elementos incorporados en el mapa hay que mencionar los patrones de tráfico que ya se están midiendo para las grandes ciudades y que representan un gran impacto en ahorros de tiempos. Los Patrones de Tráfico permiten la programación de rutas teniendo en cuenta el tiempo promedio de desplazamiento por las vías de una ciudad. Así, el sistema puede tomar la decisión de que vía seleccionar para programar los traslados y establecer la secuencia lógica y óptima.

Resumiendo, se puede establecer que los datos en cualquier sistema de cálculo cobran gran importancia la cual se ve reflejada en la calidad de los resultados obtenidos en el manejo que se realice con ellos. Unos datos cuya información es deficiente, solo producirán resultados deficientes.