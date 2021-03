Construcción de cicloruta en Avenida Eduardo Frei de Punta Arenas presenta un 70 por ciento de avance

Las autoridades de la cartera explicaron que el objetivo de la construcción de 60 kilómetros de cicloruta, iniciada en dicha Avenida, es extender la ciclovía existente desde Tres Puentes hasta Enrique Abello y conectar con nuevos trayectos de manera que la bicicleta sea usada como un medio de transporte en la capital regional.

En noviembre de 2020 se inició la construcción 837 metros lineales de ciclovía en Avenida Eduardo Frei, la cual extenderá la existente que va desde el Humedal Tres Puentes hasta Enrique Abello y conectará con la ciclovía que se construirá en Coronel Santos Mardones. Con esta obra, cuya inversión del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, asciende a 387 millones de pesos, comenzó la ejecución de los primeros 20 kilómetros de un total de 60.

Respecto a la manifestación en oposición a esta obra, realizada este jueves por parte de 5 vecinos y vecinas que viven en Avenida Eduardo Frei, entre El Ovejero y pasaje Alejandro Lipschutz, en un tramo de 70 metros lineales, las autoridades indicaron que los inconvenientes que ellos denuncian para acceder a sus viviendas, se deben al tráfico vehicular de la Avenida y no a la construcción de la ciclovía en el sector.

La preocupación de los vecinos fue atendida por el Serviu, unidad técnica de la obra, presentando a los vecinos a mediados de febrero, una alternativa visada por la Dirección de Tránsito Municipal, la cual no fue aceptada por los propietarios. En dicha instancia, plantearon su solicitud de construir la ciclovía en el centro de la calzada, lo que resulta inviable, ya que acrecentaría los problemas de congestión al restar una pista al tránsito vehicular.

En relación al diseño participativo del trazado, el director regional del Serviu, Dubalio Pérez informó que la consultora a cargo de esta tarea, revisó las alternativas y medidas de seguridad, privilegiando las vías urbanas por donde circula la mayor cantidad de personas en bicicleta. Respecto a la solicitud del grupo de vecinos señaló “Las dimensiones existentes no permiten construir una ciclovía al centro de la calzada o hacer una bahía de desaceleración, lo que era mucho más peligroso, por tanto, se va a mantener el proyecto como estaba planteado. Hoy día el ciclista y el peatón circulan igual por ese sector, lo que queremos hacer es mejorar esas condiciones de seguridad, delimitar y señalizar el trayecto para que efectivamente circulen de mejor manera. Los vecinos que tienen sus entradas vehiculares las van a mantener, lo que no podrán hacer es estacionarse en la vereda, lo que rige en cualquier parte de la ciudad y tomar las precauciones para acceder a sus viviendas. El tráfico no va aumentar porque esté la ciclovía, además ya se ejecutó el tramo inicial y final del proyecto así que el ciclista va a circular esté o no construida la ciclovía allí”.

El Seremi Minvu, José Miguel Horcos, por su parte, destacó el contexto general de este proyecto en la capital regional “Esta habilitación de espacios públicos para la construcción de ciclovías en Punta Arenas contó con distintas etapas de participación ciudadana, donde se tomaron acuerdos con los vecinos y se plantearon alternativas para el desarrollo de este mega proyecto en la ciudad. A lo anterior, cabe agregar que el objetivo que tenemos como Gobierno es transformar la capital regional es una ciudad pedaleable y que integre al ciclista con los otros sistemas de transporte existentes. Entendemos que para algunas personas este cambio cultural va a tardar un tiempo, dado que en Punta Arenas estamos acostumbrados al uso constante de vehículos, siendo la ciudad con más autos per cápita a nivel nacional. Sin embargo, cada día son más las personas que están utilizando la bicicleta como transporte principal y es nuestro deber generar las condiciones para que esto se siga masificando como en otras partes del mundo”