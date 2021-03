Directiva de FENATS Base denuncia despidos de personal del Hospital de Puerto Natales

Hemos recibido la siguiente declaración de la directiva Base de FENATS de Puerto Natales:

«La DIRECTIVA BASE FENATS PUERTO NATALES informa a la opinión pública, que durante las últimas semanas hemos tomado conocimiento que han sido desvinculados 2 funcionarios del hospital Dr Augusto Essmann Burgos, uno de ellos pertenece al estamento médico, de especialidad médico cirujano y un chofer de SAMU que se encontraba realizando un reemplazo por alrededor de dos años.

Ante esta situación manifestamos nuestra preocupación puesto que se está perjudicando a funcionarios que no tienen reclamos ni reparos en su accionar profesional, por parte de la comunidad. Es más ambos funcionarios presentan notas de mérito por sus actividades en el establecimiento.

Frente a esta situación declaramos:

 Que se han vulnerado derechos fundamentales de trabajadores de la salud con desvinculación de funcionarios, tanto del cuerpo médico, como de chofer de SAMU sin una justificación formal.

 Como gremios hemos solicitado explicaciones con respecto a estas decisiones y se nos ha respondido con evasivas y desviando en forma continua estas situaciones.

 No hay capacidad de diálogo por parte de directivos con funcionarios que han sufrido despidos arbitrarios por parte de jefaturas del establecimiento. Ya que no han sido recibidos por sus respectivas jefaturas.

 Que hemos sido testigos directos de estas situaciones, que atentan contra la normalidad de las relaciones interpersonales en el servicio.

 Que en la actualidad se nos ha informado que el director del Servicio de salud Magallanes ha determinado respetar la decisión del Director del establecimiento Dr Darwin Letelier.

 Que se hace patente las actuales expresiones del colegio médico en el sentido de que “somos la primera línea de atención pero la última en consideración”.

 Que la situación que involucra al estamento médico se dio a conocer al consejo consultivo para que se informe a la comunidad.

Ante estos hechos expresamos nuestro apoyo directo a estos funcionarios y exponemos esta situación a la comunidad, para que tome conocimiento de las precarias condiciones que están viviendo los funcionarios de la salud al interior del establecimiento con un pésimo clima laboral, que ha perjudicado a muchos trabajadores de la salud, que han tenido que recibir atención médica debido al daño sicológico que se manifiesta por la presión constante a que se han visto sometidos durante la pandemia.

Hoy día, nuestro país mantiene las cifras de casos más alta registradas durante la pandemia. Hacemos un llamado a la comunidad a extremar las precauciones y a mantener el autocuidado.

DIRECTIVA BASE FENATS NATALES.»