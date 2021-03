El sueldo de Chile y más – Ernesto Sepúlveda – Opinión

En tiempo reciente, hemos tenido importante y positivas noticias en Chile, que impactan e impactaran nuestras vidas favorablemente. En primer lugar, el alza importante en el precio del Cobre, que traspasó por primera vez en más de 12 años, la barrera psicológica de los 4 dólares por libra. Según expertos, se explica por bajas de stock en el mercado, debido a la rápida recuperación de China. Asimismo, influyen las fluctuaciones que ha tenido el dólar, una baja del dólar en los mercados internacionales, produce un alza del precio del Cobre, y otros commodities. La Corporación chilena del Cobre (Cochilco), proyecta que se mantendrá el precio con impulso al alza en el periodo 2021-2022, por “Un reducido nivel de inventarios de cobre en las bolsas de metales, la evidente estrechez de oferta, el impulso de consumo de China y las expectativas de recuperación de la demanda del metal en las economías desarrolladas”.

¿Cuál es la importancia que tiene para el ciudadano común y corriente, el precio del Cobre? Por algo es llamado “El sueldo de Chile”. El fisco de Chile estructura el presupuesto, de cada año, considerando un precio de referencia, de la libra de Cobre. Para el año 2021 se estimó un precio de 2,7 USD$ por libra de Cobre. Si producto de las alzas de estos meses, el precio promedio anual, subiera a unos 2,8 USD$ la libra, el fisco recibiría unos 240 M$USD adicionales. Y si llegara a 3,38 USD$ en promedio por libra de Cobre, el monto adicional que recibiría el estado de Chile, ascendería a 1.200 M$USD. Lo anterior, porque por cada centavo extra que sube el precio, el fisco recibe un estimado de 24 M$USD.

Huelga decir, que, en las condiciones actuales, de necesidades sociales urgentes e impostergables, que deben ser cubiertas por un estado protector, el aumento de ingresos para el fisco, se reciben con los brazos abiertos. Tanta satisfacción, han producido, estos ingresos adicionales, que los parlamentarios, quieren incrementarlos aún más. Esta semana, se ha aprobado un proyecto de acuerdo, para solicitar al gobierno, modifique el esquema de tributación de la minería privada. Los autores pretenderían, se establezca un verdadero royalty, en proporciones similares al existente en otros países mineros. Por ahora, quedémonos con lo bueno, el alza del precio significará, un transitorio aumento de ingresos, y disponibilidad de recursos adicionales.

Otro hecho, que constituye en sí, una gran noticia para todos nosotros, es el avance espectacular del programa de vacunación nacional. Gracias al sistema público de salud, acostumbrado a ejecutar año a año programas de vacunación regulares, en consultorios y policlínicos, por todo el país. Hemos dado, un ejemplo positivo al mundo, vacunando hasta el viernes 5 de marzo, más de 4 millones de vacunados contra el coronavirus. Hazaña sin igual, si consideramos que la campaña de inmunización inició el 3 de febrero pasado, alcanzando a inocular con una primera dosis a más del 21 % de la población total del país.

Otro evento que impactará en nuestras vidas, en forma positiva, viene desde la lejana China. Nuestro principal socio comercial, es un país de 1.400 millones de habitantes, Cada año, China ha logrado sacar a más de 100 millones de personas de la pobreza. Se estima que un 41% son de clase media, se proyecta que para la próxima década, serían más de un 70% de su población. Esta semana, se ha reunido el congreso nacional del pueblo, para aprobar el XIV plan quinquenal, donde se planifica centralizadamente, cada aspecto de su economía. Este plan, se ejecutará de 2021 a 2026, pero los analistas señalan que se proyecta a los próximos 60 años. Es muy auspicioso para nosotros, las metas de crecimiento del gigante chino, según los compromisos asumidos por los gobiernos provinciales, van de un mínimo de 6% a un máximo del 10%. Según analistas de los bancos de inversión, China va a dar un fuerte énfasis en innovación y nuevas tecnologías. El objetivo del plan es acelerar el desarrollo económico bajo en carbono y aumentar la eficiencia en el uso de recursos. Se prevé un gran desarrollo en el campo tecnológico, y generación de energías limpias. Lo que va a favorecer el mercado del Cobre, y probablemente también el del Litio. Todo lo cual, asegurará al menos por los próximos cinco años, un crecimiento en nuestro intercambio comercial, científico y tecnológico.

Si se dan cuenta, los tres hechos comentados, relacionan especialmente a Chile y China. El alza en el precio del Cobre, donde nuestro principal comprador es China. El exitoso programa de vacunación, donde Sinovac de origen chino, es la que masiva y mayoritariamente se está inoculando. Y la aprobación del nuevo plan quinquenal, define un horizonte lo suficientemente amplio, para generar nuevos proyectos de inversión, que aprovechen en Chile, los nuevos lineamientos económicos chinos.

Lo que nos falta para aprovechar este conjunto de señales positivas, es liderazgos proactivos, convocantes, con capacidad de dialogo. Personas de las distintas áreas de nuestra economía, que puedan definir un mínimo común. Un marco que nos permita lograr el máximo de nuestra potencialidad como personas, como sociedad, y como economía. Necesitamos elegir en Abril, no sólo a los mejores hombres y mujeres, para la tarea constituyente, sino también en nuestras comunas y en la gobernación regional. Se requiere no sólo saberes, experiencias, también flexibilidad “for think outside the box”, para pensar fuera de la caja, y encontrar soluciones nuevas para los nuevos desafíos.

Ernesto Sepúlveda Tornero