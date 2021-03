Entidad patrocinante municipal sumó 10 nuevas agrupaciones de viviendas

La actividad contó con la presencia del Ministro Felipe Ward, quien destacó el ímpetu del Alcalde Claudio Radonich y el tremendo trabajo que ha desarrollado junto al MINVU en estos años.

Una de las acciones más aplaudidas por los vecinos de Punta Arenas, ha sido la reactivación de la Entidad Patrocinante Municipal de Vivienda, durante la administración del Alcalde Claudio Radonich, cumpliendo así un rol activo y preponderante en la búsqueda de soluciones habitacionales, mediante un trabajo conjunto entre la Municipalidad de Punta Arenas, SERVIU Magallanes y las agrupaciones de Vivienda, labor que ha permitido que hoy 125 familias ya cuentan con casa propia, y otras mil están a la espera de su nuevo hogar, al encontrarse en construcción.

De esta manera, el trabajo desarrollado por la EP Municipal ha sido destacado no sólo por las autoridades locales, sino que también por el Ministro de Vivienda Felipe Ward, quien en su última visita a Magallanes, se reunió con vecinos de nuestra ciudad para ser parte de la constitución formal de 10 nuevas agrupaciones de Vivienda, que estarán bajo el alero de la Municipalidad.

El alcalde Claudio Radonich detalló que “actualmente, son 10 grupos los que se han constituido, de los cuales comenzamos con dos que se constituyeron el día de ayer junto al Ministro Ward, y durante las próximas semanas seguimos con el resto, mediante el cual les informamos los procedimientos, los tiempos y todo lo vinculado, con el fin de ser claros, transparentes y así no generar falsas expectativas”.

“Este es un programa que anunciamos en el mes de enero de este año, para todas las personas que habían postulado individualmente a los subsidios DS49 del SERVIU, y que no fueron seleccionados, el cual ofrece a estas familias un plan B que consiste en agruparse al alero de la Municipalidad”, agregó Radonich.

Frente a ello, el Ministro Felipe Ward dijo que “cuando hay una autoridad que tiene cercanía con la ciudadanía, y que tiene contacto permanente con los vecinos, encuentra nuevas soluciones, y aquí el Alcalde de Punta Arenas ha encontrado una”.

“Hay muchas personas que postulan individualmente a los diferentes subsidios que tienen el Ministerio de Vivienda y la propuesta es que se organicen y que actúen como comités de vivienda y así aumentar las probabilidades de obtener los subsidios, por lo que es una buena iniciativa y creo que la vamos a replicar en el resto del país”, destacó Ward.

En ese sentido, uno de las personas que destacó el trabajo que se ha desarrollado fue Carlos Coronado, Presidente de la Agrupación de Vivienda ADAMA Patagonia, quien expresó que “es algo que me tiene muy conforme, y me hace creer en las personas, porque es primera vez que soy dirigente y presidente de una agrupación de vivienda. Esto partió porque no quería ser uno de los estafados, así que me ofrecí para ser parte de la directiva. Hoy tenemos confianza y la transparencia del Alcalde y SERVIU, lo que se percibe de piel, por lo que igualmente lo transmito”.

Asimismo, Cristina Mamani, dirigente de la Agrupación Esperanza, dijo “me parece estupendo que estemos trabajando en conjunto. Se agradece a la Municipalidad, ya que han trabajado con nosotros, al ser una agrupación nueva, porque nos han brindado el apoyo y la transparencia que necesitamos para confiar en algo tan importante, como es la necesidad de obtener nuestra casa propia”.

Finalmente, el jefe comunal reiteró que “lo hemos dicho desde el primer día, la antigüedad aquí es fundamental, porque es importante ser transparentes e informar que los recursos no son infinitos, por tanto, no generamos falsas expectativas frente a algo tan importante como es la vivienda. Hoy tenemos a un Ministro muy comprometido, un SERVIU Regional muy comprometido, pero también a un CORE muy comprometido con estas iniciativas municipales”.