»Fuego Patagonia Hielo Azul y Estrecho», por Francisco Cárdenas Guía Naturalista-Patagonia Chilena

Caminando por las calles de nuestra querida Punta Arenas sobre todo a lo largo de la costanera y al ver los vestigios de los antiguos muelles de carga y pasajeros, es muy fácil dejarse llevar por la imaginación en un viaje hacia el pasado no tan lejano, cuando el estrecho de Magallanes era la única vía marítima que conectaba oriente con occidente y gran parte de la navegación de ultramar se realizaba a través de este paso natural y la ciudad bullía de actividad. No obstante, siento que no podemos hablar de historia, de flora y fauna, de arquitectura, de los primeros habitantes de la Patagonia y de tantas otros temas interesantes si primero no nos remontamos unos pocos miles de años hacia atrás para ver que sucedía por entonces en estas latitudes.

Al principio era el hielo. Grandes masas de hielo cubrían en gran parte la región hace unos 20.000 años, era el tiempo del Cuaternario, nuestro tiempo geológico más reciente perteneciente a la era Cenozoica. El paisaje de la Fuego-Patagonia ha sido influenciado por grandes procesos glaciales y podemos decir que el hielo es el gran formador del paisaje patagónico. Los glaciares son poderosos, son como “ríos de hielo” en movimiento, si, se mueven con una dinámica propia, son potentes y a su paso lo aplastan todo, cambian la topografía, modelan las cumbres de las montañas y forman valles y fiordos. Paulatinamente esta masa de hielo fue menguando y dando forma a nuestro Estrecho.

La historia de nuestro planeta Tierra está escrita de diferentes formas en la naturaleza, solo hay que saber leer la información para saber que ocurrió en el pasado. Una muestra de hielo obtenida a cierta profundidad nos puede decir mucho; sedimentos, materia vegetal, polen, burbujas de aire contenido en esta masa congelada nos puede decir, por ejemplo, como era el clima hace corta o larga data, entre otras cosas.

A nivel local, existieron dos puentes terrestres que unían la gran Tierra de los Fuegos con la Patagonia continental y cuya huella está reflejada en la Primera angostura y en la Segunda angostura del estrecho de Magallanes, es por allí que el ser humano habría ingresado a la isla grande de Tierra del fuego, hace aproximadamente unos 11.000 años. Nuestro tiempo geológico presente se llama Holoceno, es aquí que el Estrecho se habría formado como tal, aproximadamente hace unos 8.000 años antes del presente aproximadamente.

Todo lo anterior descrito es solo una pequeña pincelada, tan solo un barniz de nuestro pasado cuaternario, sin duda un geólogo o un glaciólogo nos darían una explicación completa y detallada (a nivel local hay profesores y científicos maravillosos). La intención es otra, es dar a entender un poco como la naturaleza poderosa sigue su curso a una escala no humana, sino geológica. Vivimos a velocidad humana y muchas veces no nos damos cuenta que los procesos naturales toman su tiempo, 50.000 años en escala geológica es menos que un segundo en nuestras vidas. Todavía tenemos hielo cuaternario, prueba de ello son los campos de hielo Norte y Sur, el campo de hielo Santa Inés y la grande y bella cordillera Darwin en Tierra del Fuego.

Quisiera terminar esta pequeña columna invitándoles a caminar por la ciudad, camine la avenida Colón desde la playa hacia el cerro, a medida que camine llegará hasta calle Magallanes, si continúa subiendo se encontrará con avenida España, luego calle Patagona, estas elevaciones son una interesante topografía dejada por el retroceso glacial. Si está con buen ánimo puede ir al humedal de Tres Puentes, viniendo de norte a sur, a su mano derecha puede ver una terraza marina también producto del retroceso glacial.

Yo por mi parte saldré en bicicleta por la costanera y me detendré a observar las gaviotas Dominicanas y gaviotas Australes que junto a los Cormoranes Reales y algunos Cormoranes de las Rocas se posan en los antiguos muelles históricos. No sé por que loca razón se me figuran como visitantes de otra dimensión, es como si desde esa posición observaran el devenir de la ciudad y de sus habitantes, pero no, ellos son también parte de este paisaje, su presencia y su bello vuelo austral es motivo de solaz para el ser humano de estas latitudes. La geología sigue trabajando, la vida continúa…

Francisco Cárdenas Marusic

Guía Naturalista-Patagonia Chilena