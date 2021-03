Gremios de trabajadores de la Educación de Magallanes, se pronuncian ante la puesta en marcha de los Servicios Locales de Educación

Las organizaciones que representan a las y los trabajadores de la educación, hoy presentes:

COLEGIO DE PROFESORAS Y PROFESORES DE LA REGIÓN DE MAGALLANES

SINDICATO ASISTENTES DE EDUCACION

CONAFUDAEM Y SINDICATO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL CORMUPA

Nos dirigimos a las Comunidades Educativas de la región y a la ciudadanía en general, para alertar sobre las consecuencias de la implementación de la Ley 21.040, Nueva Educación Pública, conocida también como “Desmunicipalizaciòn”, la que plantea el traspaso de los establecimientos municipales y jardines infantiles VTF de los 345 municipios del país, reducido a 70 Servicios Locales de Educación Pública, entre los años 2018 – 2025.

Por medio de este comunicado expresamos nuestra preocupación y repudio frente a los inminentes despidos masivos de trabajadoras y trabajadores de la Educación en la Región de Magallanes, producto del decreto publicado en el diario oficial el día 24 de marzo y en el que se consigna la instalación de 15 servicios Locales de Educación Pública, uno de ellos en nuestra región, impulsado por las autoridades regionales, con la venia de la primera autoridad la Sra. Intendenta Jenniffer Rojas García, como Seremi de Educación Don Rodrigo Sepúlveda Tagle, los alcaldes de Punta Arenas Don Claudio Radonic Jiménez, de Porvenir, Sra. Marisol Andrade Cárdenas y Alcalde de Puerto Natales Fernando Paredes Mansilla.

La educación está en crisis, lo ha estado por largo tiempo y estos nuevos Servicios Locales de Educación vienen a profundizarla, es fundamental hacer notar las implicancias que conlleva los procesos de tercerización y que responden a un modelo económico neoliberal, que busca desligar al estado de su rol fundamental como garante de derecho, dejando nuevamente a la educación pública en la más absoluta indefensión.

Lo que esta ley establece es que al momento del traspaso, este debe ser sin deudas para los trabajadores, sin embargo, la experiencia ha demostrado que esto no se cumple, ya que existen trabajadores de estos servicios locales de educación, que llevan más de 2 años esperando que el pago de estas, se haga efectivo, así mismo, otra de las graves problemáticas que este proceso presenta, es la falta de participación efectiva de las comunidades educativas, la cual es poca o nula en la toma de decisiones, que caracteriza una educación democrática y participativa.

Quienes aún no hemos sido traspasados, tenemos legitimas dudas, ya que el sistema de financiamiento basal, por voucher, que responde a una lógica mercantilista, y que se trasforma en un gran obstáculo administrativo, limitando la inversión en infraestructura, recursos humanos y tecnológicos, se sigue manteniendo, ya que los establecimientos continuarán en las mismas condiciones, en las cuales serán traspasados, con 35 estudiantes por aula, lo que no permite atender las diferencias individuales, como postulan los nuevos paradigmas de la educación, basada en la neuropedagogìa, manteniendo de esta manera las serias deficiencias y problemáticas, que aumentan la brecha de desigualdad existente.

Sabemos que la respuesta para hacer frente a la problemática de la educación no es el traspaso a los SLE, que ya han demostrado en la práctica que no solucionan los problemas de fondo y que incluso los profundizan, menor cantidad de especialistas , disminución de plantas docentes y asistentes, además tenemos la claridad como docentes y afirmamos que nuestra posición, fue , es y será una lucha para el retorno de la Educación al Estado, con fondos de presupuestos asignados, que consideren no solo el pago de todos los derechos, que durante años se han transgredido en este sistema, sino además un fondo para mejoramiento de la infraestructura y recursos que logren satisfacer todas las necesidades que la educación de nuestro país y nuestros estudiantes requieren y merecen, para enfrentarse de manera efectiva a las exigencias de un mundo en constante cambio y con una clara visión de respeto por el medioambiente.

Mantendremos una posición de apoyo y solidaridad irrestricta para con todas y todos, las y los trabajadores de la educación, que luchan constantemente por reivindicaciones laborales, que le permitan una vida digna para ellos/ellas y sus familias, esta compleja situación y condición de despidos, que se avizoran, es válida y justificada, toda vez que las experiencias del resto del país así lo evidencian, velaremos por un trato digno, justo y respetuoso, como merece cualquier trabajador de este país, no aceptaremos cuestionamientos que denigren la labor docente, ni de nuestros compañeros y compañeras que a diario están presentes en las escuelas y liceos de nuestra región, llamamos a las actuales autoridades y a aquellas que se postulen a cargos de orden público a hacerse parte de las demandas del magisterio y de las trabajadoras y los trabajadores por la educación de nuestros estudiantes, de la región de Magallanes.

Llamamos a nuestros colegas a fortalecer la unidad y mantenerse alerta para defender este derecho fundamental.

“HASTA QUE LA DIGNIDAD SE HAGA COSTUMBRE”.