Hospital de Natales: con 33 y 30 años de Servicios se acogen a jubilación conductor del SAMU y auxiliar de Médico Quirúrgico

D. Jorge Maldonado y D. Edilia Vidal fueron despedidos por funcionarios y directivos del hospital, con muestras de cariño y reconocimiento.



Este lunes 1 de marzo, fue el último día laboral del conductor del SAMU, Jorge Maldonado y la auxiliar de Servicio de Médico Quirúrgico, Edilia Vidal, quienes desempeñaron labores en el Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos por 33 y 30 años respectivamente. Compañeros de labores y directivos se organizaron para despedir con muestras de cariño y reconocimiento estos funcionarios que se acogieron a su retiro voluntario después de muchos años al servicio de la salud pública.

Tal como explicó la subdirectora(s) de Gestión y Desarrollo de las Personas, Paulina Radich, ambos funcionarios se acogieron a retiro voluntario, “hoy es un día emotivo, si bien estamos contentos porque tuvimos el gusto de conocer y trabajar con dos grandes personas y con una tremenda vocación de servicio y que hoy disfrutarán de su merecida etapa de júbilo, por otra parte extrañaremos su calidad profesional y humana”, aseguró la directivo.

Por su parte el Director(s) del Hospital de Natales, Dr. Thomas Gallardo dijo: “Con este gesto queremos reconocer y valorar el trabajo realizado por dos funcionarios públicos de salud, que dedicaron más de 30 años de su vida a atender las necesidades de salud de la población de Última Esperanza. Hoy hacemos un alto en las labores para reconocer el trabajo realizado y la vocación con que han cumplido con la labor encomendada”.

Con gran emoción, Jorge Maldonado, se despidió de cada uno de sus compañeros del SAMU, “fui conductor del Hospital de Natales por más de 30 años y hoy me despido de mi querido SAMU y compañeros, siempre hice el trabajo con gusto disfruté cada día atendiendo a las necesidades de salud de la comunidad. Estoy feliz de todo el cariño recibido por mis compañeros, me voy feliz por el reconocimiento”.

Asimismo, Edilia Vidal, agradeció las muestras de cariño, “estos 30 años pasaron muy rápido, siempre disfruté mi trabajo, atender a los pacientes de mi servicio me hacía muy feliz. Agradezco, este reconocimiento, si bien hoy me jubilo, siempre me sentiré parte del Hospital de Natales”.