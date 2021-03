Hospital de Puerto Williams recibe a sus primeras internas de Medicina de la Universidad de Magallanes

Tres estudiantes de la Carrera de Medicina de la Universidad de Magallanes (UMAG), iniciarán mañana – viernes 26 – en el Hospital Comunitario Cristina Calderón de Puerto Williams su internado rural, etapa que es requisito en la formación de los nuevos profesionales de salud.

Catalina Constanza Araya Bustos, Sandra Pamela Díaz Cortés y Camila Andrea Maureira Bahamondez, dos magallánicas y una corraleña, son las tres alumnas de 6to año que desarrollarán un aprendizaje íntegro en terreno y podrán consolidar sus competencias médicas. Aplicar sus conocimientos, y destrezas para el cuidado de la salud de las personas a través de acciones y actividades de promoción.

Este hito histórico se contextualiza en el Convenio Asistencial Docente suscrito entre el Servicio de Salud Magallanes y la UMAG, y permitir formar a los futuros médicos en nuestra región.

Al respecto, el subdirector de Gestión Asistencial del Servicio de Salud Magallanes, doctor Cristian Cabrera, fue en enfático al señalar el gran aporte que entregarán las tres internas para el Hospital de Puerto Williams.

“Sobre todo en las condiciones de pandemia en que estamos actualmente. Estamos muy contentos de que podamos tener esta instancia de formación de estas profesionales, y la idea es que esto se vaya manteniendo en el tiempo. Sabemos que en el Hospital de Puerto Williams van a estar muy felices en recibirlas y ayudarlas a desarrollarse como médicas”, dijo el Dr. Cabrera.

El director del Hospital de Puerto Williams, Daniel Arriaga, indicó que serán cuatro grupos de alumnos que van a tener una rotativa durante todo el año, apoyando el Área Asistencial de Urgencia y Atención Primaria. “Esto se pudo desarrollar gracias a la gestión del Servicio de Salud de Magallanes y el apoyo de la institución Naval. Finalmente, quiero mencionar que esta relación se realiza en todos los hospitales del país y favorece enormemente la comunidad”, cerró el director Arriagada.

Por su parte, el director de la Carrera de Medicina de la UMAG, Dr. Mario Mayanz, “es una gran satisfacción especialmente en estos difíciles momentos sanitarios en nuestra región, poder participar no solo en lo académico sino colaborar de forma importante en la atención de pacientes y comunidades en estos lugares tan interesantes. Además, hemos iniciado actividades académicas docentes no solo en Hospital Clínico Magallanes sino en el resto de la Red”.



De Corral a Punta Arenas… y a Williams

Estudió su enseñanza básica en la Escuela Corral y su enseñanza media en el Colegio Austral de Valdivia. Camila Maureira de 26 años es una de las alumnas de la UMAG que iniciará su período de cuatro semanas en el Hospital de Williams. Una estudiante que, junto a sus compañeras fueron escogidas al azar y vivirán una nueva experiencia personal y profesional.

“Desde pequeña siempre quise estudiar medicina. Amaba esta carrera y gracias a Dios lo conseguí. Siempre me ha gustado ayudar a las personas, hacer algo por el otro sin esperar nada a cambio, creo que era lo me motivaba a estudiar Medicina. Estoy muy emocionada porque era algo que quería, lo esperaba, siempre decía ¡Ojalá me fuera a Puerto Williams! Además, me gusta la ruralidad así que maravilloso, emocionadísima…”, señaló con euforia la futura médica Maureira.

Convencida de su carrera

Por un momento Catalina Araya Bustos (25) pensó que su futuro estaba en la Matronería, luego en Ginecología, pero con el pasar del tiempo se dio cuenta de que su verdadera vocación era la Medicina. Y ahora, está más que convencida de la profesión que escogió.

“Fue una noticia bastante buena porque es un internado 100 % rural. Nosotros a veces recibimos pacientes de Puerto Williams, pero no conocemos cómo viven, cuál es su realidad y sus recursos en el área de salud. Va a ser súper bueno empatizar con ellos y entenderlos de una mejor manera”, manifestó Catalina.

El retorno

No es primera vez que Sandra Díaz Bórquez, estará en Puerto Williams como alumna en práctica, ya había estado siendo estudiante de último año de Enfermería cuando en 2004 y por un período de 10 días, fue a realizar sus tesis “Calidad de vida en los habitantes mayores de 15 años en Puerto Williams”.

A sus 39 años, Sandra se formó en la Escuela Bernardo O’Higgins y posteriormente en el Liceo Juan Bautista Contardi, ahora, su próxima parada será el Hospital Cristina Calderón de Puerto Williams.

“Feliz de ir nuevamente a Williams para contribuir en la salud pública de esa zona. Quiero saber cómo está el Área de la Salud y cómo ha funcionado el nuevo Hospital porque cuando nosotros fuimos (junto a compañeros de Enfermería) había solo un hospital y no había Cesfam. El año pasado trabajé en pandemia, siempre voy a donde me llaman. En Salud, siempre he estado dispuesta a colaborar con mis pacientes”, precisó Díaz.