Ministro Felipe Ward visita el terreno donde se construyen viviendas que beneficiarán a 159 familias de Puerto Natales

En su primera actividad en la Región de Magallanes, el Ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward, junto al Intendente (s) de Magallanes Alejandro Vásquez, la Gobernadora de Última Esperanza, Ericka Farías, el alcalde de Puerto Natales, Fernando Paredes, y dirigentes de los comités Centenario y San Pedro, recorrieron las obras del Loteo San Pedro y Centenario, conjunto habitacional que contempla la construcción de 159 viviendas, por un monto de inversión asociado de $10 mil millones.

En la ocasión, el Ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward señaló que “Lo que nos ha pedido el Presidente de la República es un mensaje súper clarito, desde el día uno, nos dijo: muchachos, menos escritorio, más territorio. Es por eso que, desde el Ministerio de Vivienda, que es un Ministerio llamado a entregar buenas noticias, lo estamos haciendo desde el día uno, respetando las condiciones sanitarias, y en función de cuidar la vida y la salud de las personas, seguimos entregando buenas noticias. La construcción de viviendas no se ha detenido, no se ha paralizado, y únicamente en virtud de casos específicos de Covid-19, ha habido que tomar decisiones, pero esta es una actividad esencial, no solo la construcción, sino que la construcción de viviendas sociales. Aquí, acompañando a los dirigentes de los comités que finalmente forman esta cantidad tan relevante, uno no todos los días tiene la oportunidad de entregar 159 viviendas, soluciones para las familias y eso es una oportunidad que aprovechamos y agradecemos”.

Por su parte, el Intendente (s) de Magallanes Alejandro Vásquez aseguró que “Tal como lo han dicho anteriormente, nosotros venimos a dar una solución a un sueño de la casa propia de muchas familias chilenas, y eso no es menor, tal como lo decía el Señor Ministro, hay gente que ha esperado por muchos años, la realidad de este sueño que es tan anhelado. La verdad es que también nos enorgullece ver la calidad de las viviendas que se están entregando”.

El alcalde de Puerto Natales, Fernando Paredes, confirmó que «Aquí, yo quisiera destacar que se conjugan varios elementos, se absorbe la cesantía, la contratación de mano de obra local, que eso se agradece mucho. Pero por otro lado también, los estándares de estas viviendas -lo conversábamos con los dirigentes- que hoy día tengan piso flotante, que tengan calefacción central, es también igualar los mismos derechos para los vecinos que sueñan con una casa propia, pero de un alto estándar».

Por último, la presidenta de la Agrupación San Pedro, Valeria Galindo, agregó que “A nombre de las familias queremos solo dar las gracias por todo el trámite, por todo el proceso, por hacernos partícipes de todo este proyecto. Creo que es el sueño que muchas personas tienen y es un derecho tan universal, y tan humano, que es lo que nos merecemos. Agradecida de las autoridades, agradecida del conjunto que hicimos con Centenario, que fue un trabajo bastante arduo. Así que nada, solo palabras de agradecimiento por todo este proceso”.

El futuro conjunto habitacional cuenta con un total de 159 viviendas, 154 son de dos pisos, con una superficie de 53 m2, y con una ampliación proyectada tipo de 10,46 m2. Por otro lado, las otras cinco viviendas son de un piso con una superficie de 53 m2 y una ampliación proyectada tipo de 8 m2. Junto con esto, el proyecto contará con dos salas multiuso de 74,81 m2, áreas verdes, obras complementarias para la habilitación del terreno y su urbanización en la que se emplazarán los hogares (redes de alcantarillado, red de agua potable, gas y electricidad y obras de pavimentación).

Hito inaugural barrio Chile Nuevo

Durante la tarde el Ministro Felipe Ward se trasladó hasta el sector de Chile Nuevo para realizar el hito de dar la bienvenida al Programa Quiero Mi Barrio a la población “Chile Nuevo”. De esta manera, se presentó al equipo profesional que estará trabajando durante los próximos 3 años y medio en la implementación del programa con los vecinos, conectándolos así con la comunidad para poder canalizar sus inquietudes y necesidades. El monto de inversión de las intervenciones asciende a $808 millones.

También, el Ministro Ward entregó a los vecinos y vecinas una placa conmemorativa del programa que cumple 15 años, dando inicio a la etapa participativa de la intervención del Minvu para luego crear el Plan Maestro de Recuperación Barrial.