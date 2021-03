Mujeres candidatas a Constituyentes por Magallanes con motivo del Día Internacional de la Mujer, acuerdan formar red permanente

ACUERDO Y DECLARACIÓN PÚBLICA CANDIDATAS A CONVENCIONALES CONSTITUYENTES.



Las mujeres aquí firmantes tenemos la convicción que el espacio público no tiene género y creemos que la paridad permitirá avanzar en reducir la inequidad existente en nuestro país y enfrentar la falta de oportunidades que históricamente hemos vivido. Nuestra vocación pública muchas veces ha sido obstaculizada por una cultura patriarcal que nos ha subsumido en un rol privado cumpliendo funciones familiares de cuidado.

Las mujeres hemos debido resistir la desigualdad laboral en sus diversas manifestaciones como la no remuneración del trabajo doméstico y de cuidado o recibir menos ingresos por el mismo trabajo que reflejan . Sumado a que una vez que llegamos a la vejez, se reducen significativamente sus aportes a las mujeres, nuestro sistema de pensiones nos castiga al no reconocer el trabajo doméstico y replicar las inequidades del mercado laboral.

El extremo de esta realidad es la violencia de género, expresada en el abuso sexual y el femicidio, la que se ve agudizada en condiciones de vulnerabilidad económica. Las mujeres sufrimos discriminación social, económica, educacional, racial como una conjugación de factores que acentúan la injusticia que el sistema ha instalado en todos los espacios y esferas de la vida que muchas niñas, jóvenes y mujeres hemos experimentado.

Por todo ello, las aquí firmantes, como representantes de diversas corrientes políticas, ideologías y visiones de mundo nos unimos en este día para decirle a toda la sociedad magallánica y en particular a nuestras congéneres que estamos aquí para superar las actuales condiciones de desigualdad que especialmente nos afectan de manera dramática, que estamos aquí para asumir cargos de responsabilidad política, aportar a la construcción de una mejor sociedad en los diversos y múltiples espacios que se nos presenten, pues no sólo contamos con las herramientas para lograrlo, si no, además con la convicción y voluntad de continuar con la lucha iniciada por millones de mujeres valientes que nos antecedieron, que lograron avances pagando incluso con sus propias vidas.

Finalmente, asumimos el compromiso público, cumplido el proceso eleccionario del próximo 11 de abril, de construir una red permanente de enlace con la sociedad y las mujeres magallánicas, para que en el proceso constituyente no sólo participen las convencionales constituyentes sino que todas las mujeres y disidencias que quieran hacerlo .



Candidatas a Convencionales Constituyentes Distrito 28 Magallanes y Antártica



Marcela Baratelli C.

Inés Vidal A.

Margarita Makuc S.

Andrea Pivcevic C.

Daniela Panicucci H.

Karin Escarate F.

Javiera Morales A.