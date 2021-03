Presentarán requerimiento en la Contraloría por carta del rector de la UMAG a precandidato presidencial del Frente Amplio.

Rector de la Universidad de Magallanes, descartó estar apoyando al precandidato presidencial Gabriel Boric.

La legisladora señaló que espera que ente contralor determine si hubo proselitismo político en la carta enviada por el rector del establecimiento de educación superior al pre candidato presidencial Gabriel Boric.

La diputada por Magallanes, Sandra Amar, junto a los diputados UDI e integrantes de la Comisión de Educación de la Cámara Baja, presentará un requerimiento en la Contraloría General de la República, para que indague sobre un eventual caso de proselitismo político del rector de la Universidad de Magallanes, Juan Oyarzo Pérez.

Esto luego que el rector del establecimiento de educación superior enviara una carta con membrete y a nombre de la universidad, al precandidato presidencial del Frente Amplio, Gabriel Boric, expresándole su apoyo.

Amar explicó que “nadie puede interferir en las preferencias personales de la gente, independiente del cargo o la institución que represente, pero muy distinto es cuando se hace a nombre de una universidad que debe mantener una independencia política, sea del sector que sea”.

Las explicaciones que da el rector al ministro de Educación además son muy poco claras porque habla del regionalismo y no de un ámbito político partidista. Si quería saludarlo, debería haberlo hecho como un ciudadano común y corriente, y no usando una misiva con logos y membretes de la universidad, por lo que es muy claro que usó su cargo para un fin político”, añadió la legisladora.

“Por ello, junto a un grupo de diputados, haremos una presentación en la Contraloría para que sea el órgano contralor el que determine si existe o no intervencionismo por parte del rector de la UMAG, al usar abiertamente todo el aparataje de la universidad para mostrar su simpatía por un determinado candidato presidencial”, anunció la diputada Sandra Amar.



El texto de la carta en cuestión, publicada en redes sociales por el diputado Gabriel Boric este sábado 26 de marzo, es el siguiente:

Ante el escenario el el rector de la casa de estudio emitió un comunicado, aclarando que no se trata de una carta con intención de apoyo, pero si reconocer que cometió un error al utilizar el nombre de la Universidad de Magallanes y el membrete, para lo cual pidió las disculpas de caso.

Comunicado del Rector de la Universidad de Magallanes.

»Como rector de la Universidad de Magallanes, considero necesario comunicar a la opinión pública regional que, en el día de ayer 28 de marzo, envié con copia al Sr. Subsecretario de Educación Superior, una carta explicativa al Sr. Ministro de Educación, referida al mensaje que dirigí al Diputado Gabriel Boric. Aclaré que en dicho texto no otorgué respaldo político partidista en mi nombre, ni como rector de la institución de Educación Superior regional que lidero, ratificando lo que nos sucede a quienes vivimos en estas australes tierras, cuando un/a coterráneo/a asume un compromiso o desafío nacional. Le pedí ayuda, como lo he hecho todo este tiempo con muchos/as parlamentarios/as de diversas tendencias políticas, para que, desde sus variadas voces y posiciones, colaboren a nivel país en la comprensión de nuestra realidad institucional, y el reconocimiento de lo que implica hacer academia en zonas extremas. He dado cuenta de nuestra precaria condición a todos/as ellos/as, a través de cartas, y también presencialmente en el Senado, por lo que el mensaje dirigido al Diputado Boric corresponde a una acción más en esta misma línea. No obstante, y como corresponde hacerlo, reconocí el error de haber utilizado logo y timbre institucionales, ante lo cual pedí las disculpas respectivas.

La carta enviada al Sr. Ministro de Educación y al Subsecretario de Educación Superior, la compartí con nuestra comunidad universitaria, pues la mencioné, como lo he hecho cada vez que pido apoyo a actores externos para nuestra Universidad. Espero que la comunidad magallánica entienda lo sucedido, y que quienes han reaccionado ante el contenido de esta carta, no sigan interpretando mi accionar como una estrategia de politización universitaria.»