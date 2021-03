SERNAC presenta demanda colectiva contra empresa Forum por prácticas ilegales en cobranzas extrajudiciales

Derechos en cobranzas extrajudiciales

Las empresas al realizar acciones de cobranza extrajudicial no pueden hostigar, ni informar a otras personas sobre su deuda, como a los familiares o el jefe. Es decir, está prohibida cualquier conducta que afecte su privacidad o situación laboral.Los llamados de cobranza sólo se pueden realizar de lunes a sábados entre las 8:00 y las 20:00 horas.Las empresas que realizan cobranzas extrajudiciales no pueden enviarles a los consumidores documentos que aparenten ser escritos judiciales, con el propósito de amedrentarlos.Los consumidores tienen derecho a pagar su deuda directamente a la empresa a la que le debe.Aunque una empresa encargue a un externo las acciones de cobranza o reprogramación de deudas, sigue siendo responsable por los incumplimientos.Las empresas deben informar las posibilidades de pago o modalidades de pago que ofrezcan.En caso de cobros de intereses, se debe indicar expresa y claramente las tasas aplicadas, tipo de interés y periodo sobre el que se aplica. Derecho a requerir el envío por escrito de la información asociada a la cobranza. En ningún caso las gestiones de cobranza pueden hacer mención a consecuencias judiciales que no se hayan iniciado o el registro en boletines financieros o comerciales.