Arturo Díaz respalda demandas de comunidades educativas de Punta Arenas ante dichos del Seremi de Educación

Luego de una reunión con profesores, asistentes y trabajadores de la educación de Punta Arenas, el candidato a alcalde y concejal por Punta Arenas, Arturo Díaz, expresó su total apoyo a las comunidades educativas de la comuna. “Ante el actuar irresponsable del seremi de Educación, Rodrigo Sepúlveda, por el retorno a clases presenciales y el traspaso de los establecimientos educacionales municipalizados a los Servicios Locales de Educación, decimos con claridad que estamos del lado de los y las trabajadoras, de los apoderados y de los estudiantes, del resguardo de la salud de la población y la calidad de la educación”, sostuvo Díaz.

Respecto al retorno a clases presenciales en tres establecimientos y a efectuar trabajo administrativo en los restantes, el concejal explicó que la semana pasada citó a la Comisión de Salud del Concejo Municipal – la cual preside – donde invitó al seremi de Salud, Eduardo Castillo, quien indicó que ninguna escuela municipalizada cumple totalmente con los protocolos para el reinicio de sus actividades presenciales. “Esto es gravísimo, más aún cuando el señor Sepúlveda trata de bajarle el perfil a esta situación desviando la atención a otros temas», comentó Díaz, añadiendo la pregunta: «¿Quién asumirá la responsabilidad en caso de contagio masivo, enfermedad grave o muerte de algún alumno o funcionario?

Referente al impulso que el seremi de Educación le quiere dar al traspaso a los Servicios Locales de Educación, el concejal expresó que “aquí el asunto es más grave, el seremi tiene intereses personales ya que postuló a un cargo de Alta Dirección Pública en su ciudad natal Colchagua para asumir la dirección de los servicios locales y más grave aún es que lo niega, existiendo un registro audiovisual de esa situación» denunció Arturo Díaz.

Por todo lo anterior es que Arturo Díaz, enfatiza: “a esta altura es impresentable que el gobierno mantenga a Rodrigo Sepúlveda en su cargo y me atrevería a más, es hasta peligroso mantenerlo en el cargo ¿Cómo es posible que un seremi de Educación no sepa y diga abiertamente que no sabía que en nuestra comuna existen seis niños con síndrome inflamatorio multisistémico (PIMS)?, siendo que es una de los temas importantísimos a abordar para retomar el reingreso progresivo a clases presenciales, tema en el cual es el principal propulsor», finalizó Arturo Díaz.