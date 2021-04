Cámara de Turismo de Ultima Esperanza se refiere a retroceso a Fase 2 en Puerto Natales

Frente a la sorpresiva medida centralista y la limitante fase 2 la Cámara de Turismo de Última Esperanza A.G., solicita flexibilidad para el sector turismo y un plan de recuperación económica para el destino Natales & Torres del Paine.

En fase 2, una de las flexibilidades más esperadas para el territorio es permitir aforo interior para los restaurantes, poder trabajar los fines de semana, tener un horario diferenciado de toque de queda para Magallanes y la ampliación del permiso de vacaciones. Junto con lo anterior, es urgente recibir los apoyos ecónomos concretos para el sector turismo de Última Esperanza, ya que no todas las empresas tienen las mismas oportunidades para sobrevivir.

Adriana Aguilar Lagos, gerente de Cámara de Turismo de Última Esperanza A.G., señala que: «Al no visualizar la realidad de los diferentes territorios se están perdiendo oportunidades de reactivación y muchas empresas están quebrando. El sector turismo de Magallanes ha experimentado una temporada muy corta con una llegada de visitantes equivalente a más de 20 años de retroceso en la demanda. Las empresas de turismo no lograron generar utilidades, mantienen un alto nivel de endeudamiento y con el actual panorama se ven obligados a adquirir nuevos compromisos financieros para sobrevivir. Alcanzamos a estar 3 semanas en fase 3. Es muy difícil poder programar el funcionamiento de un negocio con tanta incertidumbre. Aquí hubo recontratación de personal por parte de las empresas que, sobre todo en el rubro gastronómico, pensando que la fase 3 había llegado para quedarse, y ahora nuevamente se debe despedir gente. El gobierno no considera a las PYMES de Magallanes, las acciones que toman cada vez ponen más en riesgo la vida de cada una de las empresas y los ingresos de cada trabajador y sus familias. Se espera en forma urgente un plan de recuperación económica para Última Esperanza y los apoyos para las micro y pequeñas empresas, junto con lo anterior, es relevante desarrollar la promoción turística de Magallanes para que la reactivación que se espera para el último trimestre del 2021 tenga un inicio más significativo».

Los empresarios turísticos de Puerto Natales necesitan imperiosamente el apoyo de las autoridades regionales para poder trabajar con flexibilidades, ya que las medidas no se adaptan a la realidad del sur del país. «Para las empresas turísticas, la fase 2 es muy compleja, ya que tiene muchas restricciones. Los más afectados son los trabajadores y dentro de todo el sector turismo los más perjudicados son los restaurantes que había realizado importantes inversiones y habían contratado personal. Estar en fase 2 en estos momentos que hay cierre total de fronteras en el país y con muchas regiones de la zona central en cuarentena es en muchos sentidos el peor momento de la pandemia en Chile», comentó Pilar Irribarra, Presidente de la Cámara de Turismo de Última Esperanza.

“El sector turismo ha dado un paso al lado en cada crisis que se presenta y hoy en día lo más importante es la salud. Mayoritariamente, pese a la falta de información, se logra entender el funcionamiento de la red asistencial, sin embargo, lo que no se acepta es la falta de empatía con uno de los sectores productivos que más genera empleabilidad a nivel local. Duele volver a fase 2, se ha invertido en adaptaciones una y otra vez. Las restricciones existentes no se justifican para Puerto Natales, no poder trabajar los fines de semana y acatar el toque de queda es lapidario para el rubro gastronómico”, señala Marlen Suil, empresaria gastronómica de Puerto Natales.

El 25% de los restaurantes de Puerto Natales han invertido en terrazas que no servirán de nada en invierno porque no se puede exponer la salud de los trabajadores y de los clientes. Al ser menor la capacidad productiva por el toque de queda y no poder trabajar los sábados se disminuyen los ingresos. “Mantener el compromiso con los trabajadores es tremendamente relevante para nosotros, se deben gestionar los apoyos desde las autoridades regionales hacia este importante rubro para no tener que seguir pagando patentes e impuestos y ayudar a las empresas a mantener sus trabajadores” recalcó Fernando Luksic, empresario gastronómico de Puerto Natales.