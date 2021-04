Concejala Verónica Aguilar: «El seremi Rodrigo Sepúlveda, desconoce la cantidad de brotes de Pims en nuestra región, desconoce informes de Salud»

El seremi de educación y su actuación de incompetencia esta arriesgando a las familias magallánicas, ha sido cómplice silencioso de una pésima gestión, su renuncia debiera ser inmediata antes que sea demasiado tarde.

Cifras, eso es lo único que le importa al ministerio de Educación y a su representante en Magallanes, porcentajes mas, porcentajes menos, lo cierto es que el cuidado de nuestra comunidad educativa, o la calidad en la educación no es tema para el seremi y su cartera.

Hoy el seremi de educación Rodrigo Sepúlveda insiste en retomar las clases presenciales, desconociendo que un informe de salud da cuenta que los establecimientos Municipales no han cumplido con los mínimos protocolos para un ingreso seguro.

Su incompetencia en el liderazgo, su descanso en otros ministerios que se hagan cargo como si estuviera lavándose las manos, es realmente preocupante y debe dar un paso al costado antes que sea demasiado tarde, hoy Magallanes requiere y necesita un liderazgo activo, que se preocupe y ocupe que todos los colegios, mas allá de que sean particulares y/o subvencionados, o municipales cuenten con las mismas herramientas, y las mismas oportunidades.

El seremi Rodrigo Sepúlveda, desconoce la cantidad de brotes de Pims en nuestra región, desconoce informes de Salud, desconoce que el area de la educación de la Cormupa no ha pedido apoyo al área de salud para implementar los establecimientos. Es así como su desconocimiento esta poniendo en riesgo a nuestras familias, hoy ya hay brotes en colegios, entonces yo me pregunto, ¿Qué mas tenemos que esperar?, que un profesor, asistente, administrativo, joven o niño, muera?.

He solicitado desde mi labor como concejala que se realice una sesión extraordinaria para ver este tema, invitando a los seremis de salud y educación, y a las comunidades educativas, porque hoy la municipalidad no tienen protocolos claros para abrir sus escuelas, y claramente no da confianza para el reingreso seguro, hoy NO están dadas las condiciones, y espero que esto se revise a la brevedad, porque mañana puede ser tarde.

Además, mientras todo Chile y Magallanes esta preocupado de salir adelante producto de la pandemia, de la vacunación, de la situación económica, del ingreso a clases, en fin. El Presidente Sebastián Piñera firmo la desmunicipalización de la educación en Punta Arenas.

Ante el cómplice silencio de sus representantes y amigos, la desmunicipalización en Magallanes, ya tiene fecha programada, actuando de manera silenciosa, entre cuatro paredes, como patrones de fundo, sin consultar sin preocuparse de las consecuencias que esto pueda tener.

La concejala Verónica Aguilar, aseguro que pensar en la desmunicipalizacion hoy en día, es asegurar una verdadera carnicería a futuro, dejando a cientos de profesionales en la cesantía, manteniendo una deuda municipal y mas encima pudiendo generar una nueva deuda histórica educacional.

La experiencia en otros servicios locales de educación no ha sido de las mejores, y mas aun con una Corporación quebrada, que ni siquiera ha transparentado la deuda real, me parece inaceptable, e indignante que se actúe de esta manera, aquí el seremi de educación, no se si por mentir o por desconocimiento, señala que las deudas de la Cormupa se han cancelado con el Faep, (Fondo de apoyo a la educación publica), cuando ni siquiera se tiene claro de cuanto es la deuda.

La implementación no ha sido de las mejores, no se puede seguir con la educación financiada por medio de vocher, es necesario cambiar este sistema por matricula y no por asistencia, es mas, fue el propio consejo asesor, quien señalo públicamente el 1 de marzo de este año, que estaban analizando este tema, y que emitirían un informe al Presidente Piñera, dando a conocer que lo mas probable era solicitar un aplazamiento hasta el 2030.

Finalmente, señalo Aguilar, que nuestros docentes, administrativos, asistentes de la educación, alumnos y apoderados, merecen un mínimo de respeto y dignidad, merecen ser escuchados y debemos estar unidos para enfrentar con fuerza lo que se viene, yo hago un llamado a las comunidades educativas, a mis futuros colegas concejales, que tenemos que actuar en unidad, para evitar lo que puede ser un verdadero desastre en la educación municipal de Punta Arenas.

Hoy el Piñerismo en nuestro país, y sus representantes en Magallanes, han permitido que la pandemia la paguen los Trabajadores y trabajadoras, los vecinos, aquellos que no han recibido ningún bono por la famosa letra chica, cuando tenemos medidas centralistas como el toque de queda y su horario, y acá las autoridades piñeristas se mantienen en un silencio cómplice, yo les pediría que se saquen las chaquetas rojas y pónganse la camiseta por nuestra región.