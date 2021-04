Concurso DFL -15 año 2021 bonificó en $ 568.613.000 millones de pesos a pymes de la Región de Magallanes y Antártica Chilena

188 Micro, pequeños y medianos empresarios de la región, fueron beneficiados con el Fondo de Fomento y Desarrollo de Zonas Extremas, DFL-15.

Turismo, servicios y transportes, fueron los sectores productivos de la región con el mayor número de beneficiados. Este aumento se debe a una mayor ponderación y puntaje para los proyectos de estos sectores otorgados por la comisión del DFL- 15, con la finalidad de apoyar a las pymes afectadas por la crisis sanitaria que vive el país y la región.



Con una visita al beneficiario Sergio Andrade, propietario de la empresa de servicios Alakaluf Ltda., La seremi de Hacienda, Lil Garcés junto al Director Regional de Corfo, Marcelo Canobra, dieron a conocer los resultados de la convocatoria del DFL -15 del presente año.



Un total de 188 proyectos de los sectores productivos de turismo, servicios, transporte y agricultura, entre otros, fueron beneficiados con la bonificación del 20% a las inversiones o re-inversiones productivas de micro, pequeños y medianos empresarios productores de bienes y servicios, realizadas durante los períodos 2018- 2019-2020, establecido en el Fondo de Fomento y Desarrollo de las Regiones Extremas, más conocido como DFL 15/81.



En la presente convocatoria hubo una asignación de recursos de $568.613.000 y se presentaron 259 proyectos, de los cuales 188 fueron beneficiados, quedando en lista de espera 48 proyectos, los que podrán acceder al beneficio en caso de no materializarse las inversiones priorizadas. El resto de los proyectos postulados fueron declarados no admisibles por no cumplir con las bases del proceso.



La Seremi de Hacienda, Lil Garcés, enfatizó el número de benficiarios en la actual convocatoria. “ Esta es la postulación mas grande que hemos tenido en la historia del DFL -15, con 188 empresas de nuestra región que se han visto beneficiadas con este incentivo a la inversión y reenvirsión, donde hay una bonificación del 20% que ellos realizan en sus proyectos. Además, resaltó que los beneficiados están presentes en las 4 provincias de la región”.



Visita proyecto beneficiado por DFL -15

El proyecto visitado fue la implementación del observatorio oceanográfico ambiental para la industria de la salmonicultura en el fiordo Skyring, desarrollado por la empresa Alakaluf Ltda., consistente en desarrollar el servicio de captar y generar data oceanográfica y ambiental en tiempo real, para destinarlo como insumo a las empresas de la industria salmoneras que requieren data analizada de registros obtenidos del entorno ambiental. Lo anterior permitirá a la industria reaccionar de manera oportuna ante la detección de elementos anómalos en el ambiente, lo que podría inducir a frenar, modificar o cambiar actividades, con el objetivo de que no solo se beneficie la empresa en sí, sino que además evite daños al medio ambiente y eventualmente a otros sectores productivos que se encuentren operando en la zona, contribuyendo en el desarrollo sustentable de la salmonicultura en la región.

El gerente de la empresa Alakaluf, Sergio Andrade, quien además, es oceanógrofo y biólogo marino agradeció el apoyo a través del DFL -15. “Acudimos al DFL -15 para poder acceder a más inversiones. Postulamos y afortunadamente nos fue bien y agradecemos ese apoyo de Corfo. Para las pymes, como nosotros, el apoyo en el 20% hace la diferencia. En este caso, podemos acceder a más tecnología e instrumentos. Hacemos nuestras plataformas y las adecuamos a las necesidades que requiere el cliente nacional. Desde Magallanes, estamos generando y prestando un servicio de excelencia, por lo que quiero destacar la posibilidad de adquirir este equipamiento a través del DFL -15”, señaló Andrade.



Por último, el DR de Corfo, Marcelo Canobra destacó el soporte a las pymes a través del DFL -15. “ En esta visita podemos ver el apoyo a empresas que han ido tecnologizándose e incorporando nuevos activos fijos, nuevas actividades económicas y eso va en beneficio de nuestro ecosistema productivo regional.

Este proyecto de implementación de un observatorio oceanográfico, con instrumentos de alta calidad y tecnología para aportar a la salmonicultura; es muy importante para nosotros como región, porque tenemos bastante actividad en mar interior y muy sustancial en términos económicos, asi que el salvaguardar y velar que las condiciones sean las adecuadas para llevar a cabo las actividades productivas, es muy relevante”.