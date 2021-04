Deja Vu – Paola Fernández Gálvez – Opinión

El término Déjà Vu, literalmente «ya visto» en francés, fue acuñado por el investigador Émile Boirac y se refiere a esa sensación invade a muchos en estos días . Hace poco más de un año comenzamos una vivenciar una situación inédita, confinamientos, restricciones horarias, incertidumbre, temor a perder la vida o la de nuestros seres queridos, merma en los ingresos, cesantía, etc

La discusión pública respecto de las necesidades básicas no cubiertas de tantos compatriotas que viven al día, y que menos pueden hacer una estricta cuarentena, la sobrecarga del teletrabajo y de las labores del hogar, que afecta principalmente a mujeres y aspectos de salud mental asociados.

En síntesis un año y aún “no hay Gobernanza en pandemia”, esto sumado a la errada comunicación del riesgo, que nos sitúa en el punto inicial y como ejemplo mundial de lo que no se debe hacer en esta emergencia sanitaria.

The New York Times y pandemia del COVID-19 en Chile: Vacuna creó “falsa sensación de seguridad» el medio estadounidense sostiene que el caso chileno sirve de ejemplo para las otras naciones que buscan establecer rápidas campañas de vacunación con el fin de reimpulsar economías, reabrir fronteras y poner fin a medidas de distanciamiento social.

Nos ilusionamos con la empatía que se instalaría en las relaciones humanas, principalmente en los liderazgos, lamentablemente persiste en muchos la falta de humildad para reconocer el mal manejo, transparencia en las decisiones y enmendar el rumbo.

Sumado a esto el Congreso Nacional usa como moneda de cambio la democracia de elecciones, para garantizar al menos ingresos parciales para una emergencia que es universal, sin duda los acuerdos son insuficientes si se quiere incentivar la participación de los ciudadanos en procesos políticos tan relevantes para la sociedad chilena, desplazar las elecciones sin considerar las particularidades territoriales, sin movilización gratuita, sin feriado irrenunciable, ergo, estamos en un escenario de incertidumbre política, electoral y sanitaria.

En Magallanes no estamos lejos de experimentar este Deja Vu, los males están identificados, uno de ellos, el centralismo y sus seguidores que no nos permiten avanzar en toma de decisiones pertinentes, sin duda sería más fácil generar estrategias efectivas, tomando en consideración los aprendizajes y saberes locales para un mayor bienestar de nuestra población.

Paola Fernández Gálvez

Cientista Política

Vanguardia Comunitaria.