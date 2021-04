El plan paso a paso fue la Crónica de un fracaso anunciado – Juan Salvador Miranda – Opinión

“Es equivocado pensar que la pandemia dará tregua sólo con un alto número de personas vacunadas”. Boris Johnson

El plan paso a paso fue la crónica de un fracaso anunciado, el marzo se comienza a realizar un Proceso vacunación exitoso, pero con un manejo crisis desastroso, este gobierno ha hecho un plan de comunicación de riesgos catastrófico (La comunicación de riesgos es un componente integral de la gestión de riesgos para la salud pública. Está enfocada en el diálogo con aquellos afectados e interesados y se esfuerza en garantizar que las estrategias de comunicación estén basadas en datos probatorios).

Error tras error

Abrir Colegios, sacar permisos de vacaciones, que fueron medidas que no fueron adecuadas y que el gobierno las defendía con dientes y uñas. Veíamos en cámara lenta como nos llevaban a un punto sin retorno.

No existió una autocrítica certera por parte del gobierno, ya que los tecnócratas del segundo piso de la moneda no estaban ni están entendiendo lo que es una Pandemia, mas encima tenemos un ministro de salud vive realizando pataletas en la tv abierta, se supone que es el líder que comenda al personal de salud que está luchando una guerra sin cuartel contra el corona virus, hoy vemos sangre, sudor y lágrimas por parte de la primera línea de salud y ellos entregan hasta su vida por sanar a los enfermos, pero vemos un gobierno que no entendió nada, esta situación anormal que equivale a una guerra lleva azotando al mundo por más de un año y la resistencia hoy está en los hospitales, el personal de salud ha realizado un sacrificio que aún no logra distinguir con nitidez el pueblo. Son días oscuros y quizás vendrán jornadas más duras pero la consigna es jamás perder la esperanza. Para este gobierno definitivamente es una «conspiración» mundial contra Chile: el Washington Post, el New York Times, el Daily Telegraph, y hasta el partido conservador inglés evalúan que lo hicimos mal. Claro este gobierno genero esa sensación de que todo estaba bien y en realidad todo fue una mentira, porque esta Pandemia aún no se logra controlar en el mundo.

Lo otro que llama la atención es que la oposición parece que está en estado de hibernación.

Ahora nuevamente nos enfrentamos a este enemigo despiadado y traicionero que se llama Corona Virus y el personal de salud firme junto a sus pacientes dando lo mejor de sí, honor y gloria a la primera línea del personal sanitario. Cuando se escriba la historia sobre estos hechos ellos tendrán un lugar destacado en los textos que vendrán.