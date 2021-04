En visita a Laboratorios y vivero del Bosque Antártico Consejeros Regionales destacan aporte del INACH al desarrollo científico en Magallanes

Respondiendo a la invitación cursada por el director del Instituto Antártico Chileno, Marcelo Leppe y tras su presentación en sesión plenaria referida a la Misión, Logros y Desafíos del INACH, un grupo de Consejeros Regionales visitaron este martes los laboratorios de instalaciones de acuarios antárticos, ubicados en calle Lautaro Navarro y el vivero antártico CONAF en Río los Ciervos, en el cual están creciendo las especies que serán parte del Centro Antártico Internacional.

Participaron en la actividad junto al presidente del CORE, Tolentino Soto, los consejeros, Jorge Balich, Antonio Bradasic, Marcelo Garrido, Manuel Loncón y Andrés López. También estuvo presente el director de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en Magallanes, Mauricio Véjar.

El presidente del CORE, Tolentino Soto, definió la visita como provechosa ya que les permitió dimensionar el trabajo científico Antártico que se desarrolla en la región e intercambiar opiniones con autoridades tanto del Inach como de Conaf. “Siempre hemos sido un organismo expectante en el desarrollo de las políticas antárticas ya que generalmente nacen en el nivel central e históricamente hemos demandando que surjan en la región. No obstante, reconocemos el trabajo que realiza el INACH, no solo en el tema del Estatuto Antártico sino también en investigación científica como lo es el descubrimiento y mantención de fósiles tanto de especies arbóreas como animales submarinos. Destacar el convenio que llevan adelante junto a Conaf, que permite la mantención de un vivero con especies antárticas”, detalló el consejero Soto.

Asimismo afirmó, “la mirada que debemos tener sobre la investigación científica debe estar ligada directamente al crecimiento y desarrollo de la región. No olvidemos que el turismo de investigación científica que se desarrolla en la Antártica, aporta divisas similares y que algunas veces superan a toda la producción del agro. Es importante hacer un llamado a todos los organismos que hacen ciencia en la región a sumarse a este trabajo y poner en valor el potencial que tenemos en esta área”.

Por su parte el consejero de la provincia Antártica, Marcelo Garrido, comentó “nos pudimos percatar en terreno del trabajo que el Instituto Antártico Chileno se encuentra realizando en Magallanes, fue una visita muy agradable y enriquecedora desde el punto de vista del conocimiento y la ciencia. Quedamos gratamente impactados con las presentaciones desarrolladas por los profesionales tanto en el recorrido a las instalaciones de los acuarios como en el vivero que desarrollan junto a Conaf”, concluyó el consejero regional.

