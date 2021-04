FOSIS entrega aportes a 12 organizaciones sociales de la región

A través del programa «Organizaciones en Acción» se está beneficiando directamente a 1.448 familias.

Como una forma de apoyar a las organizaciones sociales que han cumplido un rol relevante en el contexto de pandemia, es que se lanzó a nivel nacional, a fines del año pasado, el programa «Organizaciones en Acción», un fondo postulable que en la región finalmente se adjudicaron 8 organizaciones sociales de Punta Arenas y 4 de Puerto Natales.

Esta iniciativa se enmarcó en el Acuerdo de Protección Social y Recuperación de Empleos, y entregó 2 millones de pesos a cada agrupación para financiar la adquisición de insumos básicos de primera necesidad, como alimentos, medicamentos y abastecimiento de agua y electricidad, artículos de higiene, protección y ayudas técnicas, entre otros.

En Magallanes se beneficiaron principalmente clubes de adultos mayores, juntas de vecinos y otras agrupaciones vinculadas a colaborar con personas y familias más vulnerables de la comunidad, programa ejecutado por la Fundación para el Desarrollo de Magallanes, FIDE XII.

Una de las organizaciones beneficiadas en la capital regional fue el Club de Adulto Mayor «Para que no me olvides». La presidenta de la agrupación, Cristina Mancilla, señaló que «fue una oportunidad para poder ayudar y solidarizar con las problemáticas que muchos de los adultos mayores que pertenecen a mi club tienen. Estamos en permanente contacto y siempre he manifestado que una de sus necesidades justamente tiene que ver con la adquisición de productos alimenticios… y por eso se generó esta posibilidad y postulé».



La Seremi de Desarrollo Social y Familia, Liz Casanueva, junto al director regional del FOSIS, Hernán Soto, acompañaron a la dirigenta en la entrega de estas cajas de alimentos a un grupo de adultos mayores de su club. «Hoy comenzamos a entregar este beneficio a las doce organizaciones que se adjudicaron el fondo a nivel regional. Por lo tanto, estamos muy contentos de ver lo felices que lo reciben los adultos mayores, a través de sus dirigentes que postularon a este fondo. Sin duda, mejora la calidad de vida de muchos de ellos, que en contexto de pandemia tienen mayor dificultad de poder conseguir este tipo de insumos», manifestó la Seremi Casanueva.

Por su parte, el director regional del servicio, Hernán Soto, explicó que «esta iniciativa está en su etapa final, que es llegar directamente a 1.448 personas y familias, integrantes de las organizaciones beneficiadas, que han escogido invertir el fondo de acuerdo a sus necesidades, principalmente repartidas entre alimentos, medicamentos, pañales, entre otros».

En Punta Arenas, además del Club de Adulto Mayor «Para que no me olvides, los beneficiarios fueron la Agrupación Amigos de los ciegos-AGACI, el Centro de Padres de la Escuela Villa Las Nieves, la Junta de Vecinos N° 18. 12 de Octubre, el Club de Adultos Mayores Santa Luisa de Marillac, el Club de Leones Punta Arenas Mujer Austral, la Junta de Vecinos N° 50 Nelda Panicucci y la Unión Comunal de Clubes de Adultos Mayores. En tanto, en la comuna de Natales, se adjudicaron el fondo la Agrupación Luz y Esperanza, la Unión Comunal de Adultos Mayores, el Club Adulto Mayor Tiempos Nuevos y la Agrupación Abriendo Caminos CADI.