Fuego Patagonia: Río del Carbón – Francisco Cárdenas, Guía Naturalista

He subido el fin de semana que ya pasó, a la Reserva Magallanes en el Monte Fenton. Este Reservorio natural es un regalo escénico, botánico, histórico, paisajístico y muchas cosas más, un bello remanso de paz para los que aman la naturaleza. A tan solo diez minutos de la ciudad, podemos acceder a este lugar donde la Conaf realiza un excelente trabajo de cuidado y de mantención y preservación, para el disfrute de los visitantes que son recibidos por los guarda parques que, en forma cordial y diligente le informaran de todo lo que necesita saber para disfrutar del sitio. Es deber registrarse y los menores de sesenta deben cancelar un billete de entrada.

Existe un bello mirador llamado Garganta Alta a unos diez minutos en automóvil desde la guardería principal. En este tiempo de otoño la vista es magnifica con la foresta teñida de verde, rojo y amarillo. La visión de la cuenca del río de las minas es impresionante. Hay un hermoso sendero señalado, un circuito de treinta a cuarenta minutos caminando sin ningún apuro. A lo largo del camino a través del bosque podemos observar (no se trata tan solo de caminar, hay que mirar, ver, sentir, oler; involucrar todos los sentidos) el bello bosque subantártico de Nothofagus (Hayas del sur) literalmente “peinados al viento”. Farolitos Chinos (Misodendrum punctulatum) colgando de los árboles como chiches de pascua, la famosa Barba de Viejo (Usnea usnea) que adornan el bosque dándole a los árboles un aspecto muy particular, como si el tiempo se hubiera detenido. El suelo está tapizado de Frutilla del Diablo (Gunnera magellanica) que realiza un tremendo aporte de nitrógeno al suelo, amén de una variada cantidad de especies arbustivas, todo esto solo para dar un ejemplo.

No hay que ser experto en botánica, ni geología ni ninguna otra materia para disfrutar de lo que la naturaleza tan pródigamente nos regala, se trata tan solo de observar, relajarse y disfrutar. Debemos respetar reglas básicas pero fundamentales, por ejemplo, lo que va con nosotros, vuelve con nosotros; no dejar basura ni papeles, hay que conservar los lugares limpios, el próximo visitante lo va a agradecer. Siempre se debe caminar en los senderos demarcados, nunca salirse de ellos. El estar en un bosque puede resultar una experiencia “mágica”, detenga su caminar, siéntese o permanezca de pie y practique el silencio total, cierre sus ojos, aprenda a escuchar los sonidos del bosque. Todo lo que escuche serán sonidos producidos por la naturaleza, no por el hombre o por máquinas. El ruido del agua, aves, el viento o la brisa colándose por el follaje y un largo etc.

Cabe señalar que este sector es un gran manto carbonífero cuya formación data de aproximadamente cuarenta millones de años. No en vano aquellos llegados en la recordada goleta Ancud en 1843 decidieron dejar el Fuerte Bulnes y asentarse en Sandy Point la Punta Arenosa, junto al “río del carbón” hoy río de las Minas. Hubo una explotación de este yacimiento de carbón que ayudó a la economía de la pequeña pero creciente Punta Arenas. Hubo desde fines el 1800 hasta entrado 1900 un tren que hacía el trayecto desde la mina Loreto en el valle del río de las Minas hasta el puerto de Punta Arenas.

Al visitar esta reserva natural no pude menos que evocar aquellos años de la infancia en Punta Arenas, cuando con los amigos del barrio solíamos remontar el valle del río de las Minas en aquellos días de verano, cuando el “tiempo” no existía. Observábamos en esos tiempos a los pirquineros “chayando” el material recopilado con la esperanza de encontrar alguna “chispita” o “polvillo” de oro que les alegrara el alma. Una de las cosas que nos llamaba la atención eran lo que nosotros llamábamos “fósiles marinos”, caparazones de bivalvos semi fosilizados, evidencia de una transición marina a continental del área, de la cual por supuesto, no teníamos ni idea. La larga y cansadora caminata nos habría un apetito tremendo que compensábamos con unos tremendos panes preparados por nuestras madres generalmente con mantequilla y mermelada casera; y lo mejor de todo, el “café carretero” que solíamos preparar en un tarro al calor de una fogata.

Somos la estepa, somos el viento, somos glaciares, canales y Estrecho, nuestra latitud nos ha forjado, disfrutemos de lo que tenemos.

Francisco Cárdenas Marusic

Guía Naturalista – Patagonia Chilena