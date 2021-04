Lancha de Servicio General «Alacalufe» efectuó fiscalización pesquera en el área Este de la Gobernación Marítima de Puerto Williams

Puerto Williams. Entre el 23 y 24 de abril, la LSG 1603 “Alacalufe” , realizaron un operativo de fiscalización pesquera y policía marítima en el área Paso Picton y Puerto Toro, correspondiente al área jurisdiccional del Distrito Naval Beagle y la Gobernación Marítima de Puerto Williams.

En la oportunidad se fiscalizaron todas las embarcaciones pesqueras que recalaron a Puerto Toro y a Caleta las Rocas, con el fin de efectuar una exhaustiva inspección a bordo.

El operativo dejó un saldo de 88 unidad de centolla, recurso que actualmente se encuentra en veda, equivalentes a unos 140 kilos, además de faltas por no contar con la dotación mínima de seguridad y faltas relacionadas al consumo de alcohol a bordo, motivo por el cual, está unidad debió remolcar hasta Puerto Williams a una embarcación que se encontraba en esta situación, no encontrándose en condiciones para navegar o zarpar en caso de alguna emergencia, situación que obligó a trasladarlos hasta Puerto Williams, debido a que no contaban con la dotación mínima de seguridad, situación que ponía en peligro la vida del personal.

La acción realizada resalta la importancia de efectuar este tipo de tareas, que tiene por finalidad el cumplimiento de la Ley de Pesca y la Ley 20.000, sobre todo en el contexto de pandemia que se vive actualmente. De acuerdo a lo anterior, la unidad realizó el procedimiento bajo un estricto control sanitario, equipando a una persona con traje de protección, antiparras, mascarilla y guantes para efectuar la revista en el interior de las embarcaciones, mientras el resto de la patrulla controlaba la documentación en cubierta.

En ese sentido el Comandante de la “Alacalufe”, Teniente Primero LT Felipe Pérez Cruz, comentó que “gracias a información de inteligencia y a una planificación previa, logramos identificar a embarcaciones que se encontraban operando en el sector de forma irregular, no cumpliendo con la reglamentación vigente.”

El recurso incautado fue arrojado al mar con el objetivo de dar cumplimiento a los protocolos establecidos y las acciones legales correspondientes.

De esta manera la Institución se mantiene realizando fiscalización en zonas aisladas del Territorio nacional, resguardando la Seguridad e Intereses Territoriales, efectuando un trabajo apegado a los estrictos protocolos establecidos en cada uno de los procedimientos realizados.