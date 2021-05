Nomadland – Juan Salvador Miranda – Opinión

Nomadland

Abandonar el hogar y llevar una vida con destinos diferentes cada día. Ese es el tema principal de ‘Nomadland’, película ganadora de tres Oscar: Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actriz.

Su guion nos muestra que en el poblado de Empire, Nevada, Estados Unidos, en 2011, su protagonista Fern pierde su empleo después del cierre de una fábrica de materiales de construcción, donde trabajó durante años, junto con su esposo, quien recientemente falleció durante la recesión. Ella decide vender la mayoría de sus pertenencias y comprar una furgoneta para vivir y viajar por el país en busca de trabajo, como una nómada, es una historia donde la solidaridad es fundamental para mantenerse en pie, es una reivindicación, un grito en medio de la oscuridad de una realidad que está sucediendo y que muchos no logran identificar con nitidez.

La película se puede comparar con “The Grapes of Wrath” de John Ford (1940) que también es un road movie que muestra el drama de la depresión económica que asolo a Estados Unidos principios de los años 30.

Un dato muy importante es que la pekinesa Chloé Zhao es la primera asiática y tan solo la segunda mujer en conquistar un Oscar de dirección en la academia.

«Nomadland», es un híbrido de road movie, western, drama y documental sobre la vida itinerante de estadounidenses marginados, de aquellos que no son parte del “American way of life”.