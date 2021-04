Para traders de Chile: reseña detallada de Exness 2021

Es casi seguro de que ya haya oído hablar de Exness. Y no es de sorprender, como en el momento presente este broker fundado en 2008 ya cuenta con más de 160.000 usuarios activos de todo el mundo (incluso de Chile y otros países de América Latina).

¿Por qué tantos traders ya han elegido Exness? Bueno, porque les proporciona diferentes tipos de cuentas y herramientas flexibles que se ajustan bien a prácticamente todo tipo de estrategias de trading. Un argumento más a favor de esta empresa es que cuenta con licencias emitidas por las autoridades reconocidas a nivel mundial, incluyendo, pero no limitado a CySEC y FCA.



Otro hecho que también vale la pena destacar es que Exness ha obtenido muchos premios importantes de la industria. Y no sin razón, ya que les ofrece a los clientes los servicios de corretaje estables y seguros junto con un entorno intuitivo para operar que puede satisfacer las necesidades incluso de los traders más exigentes.

Algunas de las ventajas importantes de Exness:

● Empresa reconocida internacionalmente con sede en Chipre y oficinas operacionales en Reino Unido y Seychelles.

● Amplia gama de activos para elegir, incluso Forex y CFDs.

● Cuentas adecuadas tanto para novatos como para expertos.

● Plataformas MetaTrader 4 y 5.

● Suficientes herramientas para realizar investigaciones y análisis.

¿Es fiable y legítimo el broker Exness?

Cada trader sabe que las condiciones de trading buenas no es la única cosa que se debe tener en cuenta al elegir un broker. En primer lugar, debe asegurarse de que cumple tanto con los requisitos legales de Chile, como con los estándares financieros internacionales.

En este aspecto Exness es absolutamente fiable, como:

● mantiene fondos en cuentas segregadas;

● publica informes anuales en su sitio web oficial;

● ofrece la protección de saldo negativo.

Además, Exness ha sido autorizado por las siguientes entidades:

1. La Comisión de Bolsa y Valores de Chipre (CySEC, registro no. 178/12)

2. La FSA de Seychelles (registro no. SD 025)

3. La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido (registro no. 730729)

4. La Autoridad de Conducta del Sector Financiero (FSCA) en Sudáfrica

Así que, este broker es absolutamente seguro y legítimo y tiene todos los permisos necesarios para ofrecer productos o servicios financieros en casi cualquier parte del mundo.

Cuentas: 2 estándar y 3 profesionales

En el momento presente, en la web de Exness, para los que se han registrado, se puede elegir entre 5 cuentas diferentes: dos cuentas estándar (Standard Cent para novatos y Standard para traders de cualquier tamaño) y tres profesionales: Raw Spread, Zero y Pro. En la tabla a continuación se presentan todas las características principales de las cuentas.

Standard Cent Standard Raw Spread Zero Pro Spreads desde 0.3 desde 0.3 desde 0.0 desde 0.0 desde 0.1 Comisiones No No hasta 3.5 USD desde 3.5 USD No Apalancamiento 1:ilimitado 1:ilimitado (MT4)1:2000 (MT5) 1:ilimitado (MT4)1:2000 (MT5) 1:ilimitado (MT4)1:2000 (MT5) 1:ilimitado (MT4)1:2000 (MT5) Depósito desde 1 USD desde 1 USD desde 200 USD desde 200 USD desde 200 USD Activos Divisas y metales DivisasMaterias primasCriptomonedasÍncicesAcciones DivisasMaterias primasCriptomonedasÍncicesAcciones DivisasMaterias primasCriptomonedasÍncicesAcciones DivisasMaterias primasCriptomonedasÍncicesAcciones

Además, Exness permite crear una cuenta de prueba (es decir, cuenta demo) para aprender a operar o probar sus estrategias nuevas sin riesgo.

Herramientas de trading

Los activos con los que pueden operar los clientes de Exness son 107 pares de monedas, acciones, índices, metales, energías y 7 criptomonedas.

Apalancamiento

Es verdad que el apalancamiento ofrece la mayoría de los brókers de Forex. Pues, Exness no es una excepción. Sin embargo, esta empresa le puede proporcionar un nivel de apalancamiento mucho más alto: desde 1:2000 (4 cuentas compatibles con MT5) hasta 1:ilimitado (todas las cuentas en MT4). Con lo dicho, no se olvide que debe tener mucho cuidado al usar el apalancamiento, ya que no sólo puede aumentar sus ganancias sino también hacer crecer pérdidas potenciales.

Spreads, comisiones y tarifas

Los spreads y comisiones de Exness varían según el tipo de cuenta que elija (consulte la tabla de comparación de cuentas). Por ejemplo, los spreads de las cuentas Standard Cent y Standars son desde sólo 0.3 pips, y ambas cuentas no tienen ninguna comisión por el volumen de trading. Otra cuenta que también no tiene comisiones, pero sí tiene spreads es Pro (a partir de 0.1 pips). En general, sólo 2 de las 5 cuentas disponibles tienen comisiones: Zero y Raw Spread.

Además, Exness también cobra por la posición mantenida abierta por más de un día (tarifa de noche). La tarifa varía dependiendo del activo y puede ser tanto una tarifa en sí como un reembolso.

Depósitos y retiros

Exness permite hacer depósitos y retiros instantáneos sin cobrar nada extra por la transferencia. En general, se puede depositar y retirar fondos tanto por medio de transferencias internas o tarjetas bancarias, como por los sistemas de pago electrónico como Skrill, Neteller y otros. Y tenga en cuenta, por favor, que puede ser que el proveedor de pago que elija cobre cierta cantidad por sus servicios. Siempre debe verificarlo antes de hacer la transferencia.

Con tantas opciones disponibles, es imposible quedarse sin al menos un variante que le convenga:

● Transferencia bancaria (depósitos desde 1 USD).

● Tarjetas de crédito o débito (depósitos desde 3 USD).

● Neteller (depósitos desde 10 USD).

● Skrill (depósitos desde 10 USD).

● Bitcoin (depósitos desde 0 USD).

● Tether (depósitos desde 1 USD).

● WebMoney (depósitos desde 1 USD).

● Perfect Money (depósitos desde 50 USD).

Plataformas de operaciones

Los usuarios de Exness pueden operar a través de 2 plataformas más populares de la industria: MetaTrader4 y MetaTrader5, así como desde la plataforma móvil y WebTerminal.

Web Trading

Ambas plataformas antes mencionadas están accesibles desde la página web de Exness. Sin embargo, vale la pena mencionar que la versión web no es tan avanzada que la de escritorio. Pues, si necesita más funciones de personalización y gráficos para realizar su estrategia de trading, sería mejor optar por la versión de escritorio.

Plataforma de escritorio

Tanto MT4 cómo MT5 es compatible con todos los ordenadores, incluso MAC. Por otro lado, debido a que cada cuenta está fácilmente accesible tanto desde escritorio, como desde navegador web, ni siquiera debe hacer la elección, sino usar ambas a la vez. ¿No le parece genial?

Plataforma móvil

Exness cuenta con aplicaciones para iPhone y Android que se pueden instalar gratis y que son compatibles con MT5 y MT4. Así que, puede operar incluso sobre la marcha.



Servicio de soporte

Por último, una de las más grandes ventajas de Exness es el servicio de soporte multilingüe disponible 24/5 en chat, por teléfono y email. Los agentes del equipo de soporte le pueden asistir en 13 idiomas diferentes, incluyendo el español. Y si habla inglés o chino, puede ponerse en contacto con el soporte las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Educación, herramientas y análisis del mercado

Para apoyar y educar a los novatos, Exness ha creado su propia Academia. Al pulsar en esta opción en la web del broker, accederá a un montón de materiales de aprendizaje agrupados por el nivel de experiencia. Le explican prácticamente todo sobre trading: desde los básicos, hasta algunos aspectos más avanzados.



Además de recursos educativos, el broker también ofrece una variedad de herramientas útiles, como calculadora, conversor, hosting VPS, calendario, WebTV e historial de ticks.

Resúmen

Exness es uno de los más fiables brokers de hoy en día. Se conoce bien en todo el mundo debido a sus altos estándares operativos. Las funciones de las plataformas a las que le da acceso permiten operar de manera cómoda y segura cuando y donde quiera. Sin exageración, Exness es una opción ideal, si busca una buena experiencia de trading.