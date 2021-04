Se elimina cuarentena preventiva para residentes: Desde este jueves 8 de abril deben presentar PCR negativo obligatorio para ingresar a Magallanes

La medida ya era obligatoria para visitantes.

“La idea es proteger a la región de esta ola de contagios tan importante que vive Santiago y otras regiones, reduciendo la llegada de visitantes y desincentivando los viajes de los residentes, remitiéndolo sólo a casos urgentes”, explicó la Autoridad Sanitaria.

El SEREMI de Salud (S) Eduardo Castillo en el reporte diario de la situación de Covid-19 de Magallanes, recordó a la comunidad que desde este jueves 8 de abril comienzan a regir las nuevas medidas para el ingreso a la región, específicamente para residentes.

La Autoridad de Salud indicó que “ya fue publicado en el Diario oficial y comienza a regir este jueves 8 de abril la resolución de esta Autoridad Sanitaria que establece la obligatoriedad para que cualquier persona que desee ingresar a la región de Magallanes, ya sea visitante por labor esencial o residente, deba presentar una PCR Negativa para Covid-19, tomada en un plazo no superior a 72 horas previa a su ingreso”.

Es así como se elimina la excepción que tenían los residentes de Magallanes de poder realizar una cuarentena preventiva de 11 días si no presentaban el examen de PCR negativo. “Esta medida se ha tomado una vez que ha terminado el periodo de vacaciones y también el aumento de personas que llegaban a la región de residentes magallánicos sin su PCR. La idea es proteger a la región de esta ola de contagios tan importante que vive Santiago y otras regiones, reduciendo la llegada de visitantes y desincentivando los viajes de los residentes, remitiéndolo sólo a casos urgentes”, explicó el SEREMI.

Esta medida también responde a que, durante los últimos meses en las fiscalizaciones de cumplimiento de cuarentena en domicilio de casos positivos, contactos estrechos y cuarentenas preventivas de viajeros, un porcentaje importante de los sumarios se iniciaron a residentes que habían retornado a la región y que no cumplían con el aislamiento establecido.

Por este motivo se realiza el llamado a las personas que tengan que desplazarse al norte del país, a que al momento de planificar su viaje también consideren la realización de la PCR para retornar a Magallanes, agendando previamente la toma de este examen o identificando los operativos de búsqueda activa de casos en los lugares a donde hayan viajado.