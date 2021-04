Se inició postulación al Bono Clase Media, a través del portal web de Impuestos Internos

Para acceder al beneficio del Bono Clase Media equivalente a un aporte fiscal de hasta $500 mil no reembolsable —dependiendo del ingreso promedio mensual de 2019—, los usuarios deben ingresar al sitio web del Servicio de Impuestos Internos y solicitarlo entre este sábado y el 17 de mayo, en un proceso 100% online y para el que solo se debe tener la Clave Única o Clave Tributaria. Durante las dos primeras horas de habilitada la página se aceptaron 572.748 solicitudes de trabajadores dependientes, independientes y también empresarios individuales, de acuerdo al servicio.

Pese a los inconvenientes presentados la mañana de este sábado, el Servicio de Impuestos Internos (SII) habilitó esta tarde la opción de postular al Bono Clase Media para los trabajadores que cumplan los requisitos.



Para acceder al beneficio equivalente a un aporte fiscal de hasta $500 mil no reembolsable —dependiendo del ingreso promedio mensual de 2019—, los usuarios deben ingresar al sitio web del SII y solicitarlo entre este sábado y el 17 de mayo, en un proceso 100% online y para el que solo se debe tener la Clave Única o Clave Tributaria.



Asimismo, desde el Servicio recordaron que los requisitos para postular son, en primer lugar, haber tenido un ingreso promedio mensual de entre $298.833 y $2.000.000 en 2019 y haber presentado una disminución de al menos un 20% del ingreso promedio del segundo semestre de 2020 versus ese período en 2019. A ello, se suma que hasta el 6 de abril no se deben tener montos pendientes por restituir el Bono o Préstamo Solidario de 2020.



Sin embargo, también aclararon que en caso de haber presentado un ingreso promedio de entre $326.500 y $408.125 durante el segundo semestre de 2020, los primeros dos puntos no serán requisitos para acceder al bono.

Durante las primeras dos horas de habilitada la página -está operativa desde las 17 horas- se aceptaron 572.748 solicitudes de trabajadores dependientes, independientes y también empresarios individuales, de acuerdo al servicio.