Senador Carlos Bianchi y las consecuencias del covid-19 en Magallanes: “El comercio está destruido, devastado”

La efectividad de los planes de ayuda a la población y su iniciativa para llevar vacunas a una comunidad fronteriza en la Patagonia Argentina fueron parte de sus reflexiones en la entrevista de Sergio Campos del canal TV Senado.

“Hemos tenido consecuencias brutales. El comercio está destruido, devastado. Es cosa de caminar por el centro de Punta Arenas”, afirma el senador Carlos Bianchi sobre el impacto de la pandemia en Magallanes, agregando que tras el acelerado proceso de vacunación, el país vivió un exitismo del cual su región no ha sido la excepción.

“Hay economistas europeos que hablan de la no resurrección de algunas economías, entre otras el turismo. Magallanes vive fundamentalmente del turismo y eso ha traído consecuencias en pequeños emprendimientos; transportistas, el que vende los souvenirs, el servicio de guías. Dejemos de lado los hoteles, vámonos a las personas de carne y hueso, esas personas no han tenido ningún beneficio”, apuntó el parlamentario en conversación con el programa “Profundidad de Campos” de TV Senado.

En este sentido, el diálogo con el senador patagónico tuvo un marcado acento crítico hacia las medidas sociales implementadas por la autoridad central transcurrido un año bajo emergencia sanitaria.

“¿Cómo sobrevive la gente? Con ollas comunes, muchos familiares ayudando, hoy la gente se está ayudando entre sí misma (…) porque las “grandes ayudas” que anuncia el gobierno no llegan a toda la gente”, ejemplificó citando los retiros previsionales como un factor clave para la subsistencia en estos tiempos.

VACUNAS PARA RÍO TURBIO

Una situación particular es la que llevó al senador Bianchi a luchar por conseguir una donación de vacunas contra el Covid-19 en beneficio de la comunidad argentina de Río Turbio, cercana a Puerto Natales. El legislador ha solicitado concretar las gestiones vía Cancillería, oficios a La Moneda y diálogos con parlamentarios y autoridades trasandinas.

El congresista sostuvo que en dicha zona el 40% de la población son chilenos y chilenas y la relación entre ambas ciudades, distantes solo por 30 kilómetros, es muy estrecha. “Natales no sería lo que es si no fuera por Río Turbio; la gente estudió, usaban los médicos en Argentina y hoy no le están llegando vacunas y dije ¿por qué no devolverles la mano?”, mencionó.

DESCENTRALIZACIÓN

Abordando el conocido sentir regionalista del parlamentario, el periodista Sergio Campos consultó al senador magallánico por el estado actual y las perspectivas que enfrenta el proceso de descentralización en Chile, en un año donde serán elegidos los primeros Gobernadores Regionales. En ese plano, admitió que se trata de “una de mis grandes frustraciones personales”.

Lo anterior lo expuso ante casos como el del futuro sistema de emergencias o nueva Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI) aún en trámite, donde se muestra contrario, dado que las decisiones las tomará el delegado presidencial y no la autoridad elegida.

Sobre la ley que permite las elecciones regionales, el parlamentario planteó que “el proyecto se hizo al revés, primero se creó la figura. Pedí prorrogar la votación porque no estaban dadas las atribuciones, no les importó. Vamos a tener una autoridad absolutamente decorativa”.