Carabineros no podrá detener por infringir toque de queda

La decisión se adoptó luego que el Fiscal Nacional oficiara a Carabineros después de que la Corte Suprema determinara en tres casos que no acatar la disposición es una falta y no un delito.

El Gobierno debió aunar criterios con el Ministerio Público luego que el Fiscal Nacional, Jorge Abbot, oficiara a Carabineros para que no envíe a su institución las denuncias por personas que sean sorprendidas infringiendo el toque de queda.

El Fiscal Abbot instruyó también a los fiscales regionales, surgió luego de tres fallos de la Corte Suprema en la que se determinó que de no haber un evidente riesgo a la salud pública no se puede detener a una persona e iniciar un proceso penal.

El criterio generado por el máximo tribunal del país sostiene que violar el artículo 318 del Código Sanitario no es un delito, sino una infracción que debe ser remitida a la Seremi de Salud correspondiente para que inicie el procedimiento correspondiente que puede incluir una millonaria multa.

La subsecretaria de Salud, Paula Daza, explicó que “pueden haber personas que no tienen síntomas, que se sienten que son de bajo riesgo pero que no respetan estas medidas de autocuidado y basta que una persona pueda contagiar a 20 personas. Como autoridad sanitaria tenemos la atribución de sumariar y de sancionar y esa sanción sí es económica. Por lo tanto, la sanción económica es una sanción que puede ser hasta 50 millones de pesos. Pero la verdad es que esperamos que las personas respeten las medidas sanitarias para disminuir la posibilidad de contagio y no sea la sanción que nos haga actuar en ese momento”.

La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, indicó que “lo que ha señalado el Fiscal Nacional a los distintos fiscales regionales que sólo en el caso que la Corte Suprema ha señalado que estando en toque de queda una persona absolutamente sola no existe la hipótesis del riesgo para la salud que requiere el delito. Para todos los demás casos, sí”.

La medida apunta a quienes pongan “en real riesgo la salud”, como por ejemplo participando de fiestas clandestinas o en aglomeraciones.

La subsecretaria Martorell subrayó que “también ha señalado el Fiscal Nacional que eso no excluye en ningún caso la responsabilidad administrativa sancionatoria que deriva del sumario sanitario. Es decir, esa persona puede incluso tener una multa que puede alcanzar hasta los 50 millones de pesos”.