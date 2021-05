Concejala Verónica Aguilar dirige carta a la Intendenta Jennifer Rojas sobre nueva cuarentena y su impacto en las empresas gastronómicas

Estimada Intendenta

La ultima cena del rubro gastronómico, hotelero y todo el sector económico, ha dejado de manifestó que las estrategias gubernamentales no han estado a la altura.

La pandemia se instalo hace mas de un año en nuestra región, todos estos rubros, incluyendo a las peluquerías, uber y otros, fueron lo suficientemente solidarios, respetuosos, y colaboradores para enfrentar los primeros meses de un cierre que afecta grandemente la económica local, lamentablemente eso no ha tenido la misma respuesta por parte de las autoridades de gobierno, quienes en un año han sido incapaces de tomar medidas al respecto, improvisando y generando dudas, miedo, desconfianza y quiebras, y deudas, así respondió este gobierno a la solidaridad y empatía de cientos de pymes magallánicas.

Un año de improvisación, de un gobierno prestamista, dando créditos que solo han generado mas y más deudas, porque son imposibles de pagar, generando desempleo y una profunda crisis económica. Un año dando cifras, porque así nos ven, como simples números.

El aumento de casos en Magallanes no tiene que ver solo con la irresponsabilidad de unos pocos, sino también con las faltas de fiscalizaciones a pesqueras, salmoneras y grandes empresas, el permiso de vacaciones, entre otros, todas medidas instaladas por el gobierno, no escuchando a los profesionales de salud, haciendo oídos sordos a la sociedad civil que grita hace mas de 1 año, que es necesario trabajar en equipo para evitar un mayor desastre.

Mas de 300 magallánicos han muerto por esta pandemia, y así y todo, hoy tenemos vecinos y vecinas, que le han perdido el miedo al Covid, y no por tozudez, porque temen más morir de hambre, porque no han recibido ningún apoyo, NIUNO!.

No hay congelamiento de precios, permitiendo que los materiales de construcción, el combustible, o bienes esenciales como la leche y el pan tengan un alza sostenida en el tiempo, los bonos son con letra chica, muchos no califican para absolutamente nada.

Ad portas de una nueva cuarentena, no hubo una mesa social, sanitaria y económica que nos permita llegar a un acuerdo amplio, para enfrentar esta nueva crisis, no hay plan de invierno que se conozca, proyecto de entrega de leña y agua están detenidos, el Municipio no ha mostrado el plan y el gobierno menos.

Los gastronómicos piden ayuda, son ellos el rubro turístico los que han levantado esta región, a los peluqueros NO SE LES HA ESCUCHADO, se permite ir a un supermercado a al retail, con aglomeraciones de gente, pero no se le permite a un peluquero abrir con medidas estrictas, con aforos reducidos, y se les esta dejando en una agonía lenta y dolorosa.

Escribo esta carta como ciudadana y como concejala de la comuna de Punta Arenas, y le pido a la Intendenta Rojas y a su gabinete, que por favor tomen medidas regionales, no ser meros parlantes de lo que se dice en la Moneda, yo, al igual que muchos nos ponemos a disposición para trabajar en equipo, en unidad podemos buscar medidas que eviten que nuestra región se muera lentamente, sino lo hacen serán responsables y cómplices de un desastre patagónico.

Atentamente,

Verónica Aguilar Martínez

Concejala de Punta Arenas.