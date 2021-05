En Día del Soldado Conscripto jóvenes destacados reciben reconocimiento por su labor.

De manos de la autoridad provincial

A 16 años de la tragedia de Antuco, en el Día del Soldado Conscripto, homenaje que se rinde a las víctimas de la tragedia, en los faldeos del volcán Antuco, en mayo del año 2005, tuvo especial significado en el encuentro realizado entre dos Soldados conscriptos, los mejores de su clase, quienes acompañados del Coronel Juan Manuel Soto Escala, recibieron un reconocimiento de manos del gobernador provincial de Magallanes, Alejandro Vásquez Servieri.

El gobernador Vásquez, felicitó a los jóvenes y les expresó la importancia de su labor y pertenecer al Ejército de Chile “quiero felicitarlos y en nombre del gobierno, agradecerles porque les ha tocado un ejercicio bastante duro, porque además de realizar el trabajo intenso que tiene un soldado conscripto, han tenido que lidiar con esta situación difícil y especial que ha traído la pandemia. Los felicito por el compromiso que ustedes han asumido ustedes con el país y destacarse en lo que hacen. Muchas felicidades a ustedes y a sus familias y transmitan a sus compañeros de unidad estas felicitaciones.”

Emocionados miraban su diploma, los jóvenes destacados, ambos se mostraron orgullosos y agradecidos de la instancia. El Cabo segundo, conscripto Miguel Zavala Kunz, quien vino a realizar su servicio militar desde la ciudad de Lautaro, expresó su sentir acerca de este estímulo, “me sentí feliz cuando ayer me dieron la gran noticia de que iba a recibir este premio, que gracias a mis camaradas y a mi coronel salí elegido como uno de los mejores soldados, es un gran orgullo para mí y para mi familia. Estoy demasiado feliz, casi sin palabras, el poder recibir este premio del gobernador también es un gran orgullo”.

Asimismo el Cabo segundo, conscripto Jossep Oporto Hiaiquiñir, IV brigada acorazada Chorrillos, oriundo de la ciudad de Temuco, “llegué a realizar mi servicio militar en 2020 y estoy muy orgulloso de mis logros, es una compensación al trabajo que he hecho en todo este tiempo que llevo en el servicio militar. Mi familia está muy orgullosa por recibir este diploma, tanto como estoy orgulloso por todo lo que he hecho y porque me entregó el diploma el gobernador de Magallanes”

El Coronel Soto, manifestó que “para nosotros es un día muy especial en el que se celebra a los soldados conscriptos y el hecho de estar hoy en día recibiendo un estímulo por parte del señor gobernador, hacia los soldados más destacados, es un tremendo orgullo, ya que es un reconocimiento a la tremenda labor que ellos cumplen, sobre todo en este estado de excepción constitucional de pandemia, en el cual se ha realizado un trabajo abnegado, acucioso y ellos como parte de nuestra institución, nos enorgullecen tremendamente. Así es que agradecemos sinceramente el apoyo de nuestro gobernador y como parte de la comunidad magallánica, es un tremendo orgullo servir en esta región”.

Finalmente el gobernador provincial, destacó la importancia de conmemorar este Día del Soldado Conscripto, fecha en que se conmemora la tragedia sufrida en Antuco, instancia trágica en la que 44 jóvenes soldados perdieron la vida, y cuyo recuerdo inspira a los y las 760 jóvenes que realizan su servicio militar en Punta Arenas.