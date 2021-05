Fundación Acrux realizará décimo cuarto operativo en la Región de Magallanes

En la inauguración del Mes del Mar, una importante Ronda de Especialidades liderada por la Fundación Acrux y el Servicio de Salud Magallanes, se llevará a cabo en la localidad de Puerto Edén y en la comuna de Natales, entre viernes, sábado y domingo.

Son más de 25 funcionarios que tendrán como misión garantizar una atención oportuna a los vecinos de la Provincia de Última Esperanza y disminuir las listas de espera en las siguientes especialidades: Traumatología, Geriatría, Ginecología, Pediatría, Otorrino, Nefrología, entre otras.

El subdirector médico del Servicio de Salud Magallanes (SSM), doctor Cristian Cabrera, manifestó la importancia que significa el recurso humano para la región más austral del país, y reconoció el esfuerzo tanto del Servicio como de la Fundación, en realizar el operativo en una situación de emergencia sanitaria.

“Hoy estamos recibiendo a los profesionales de la salud que nos vienen a apoyar desde la Fundación Acrux que son más de 25 personas que se van a distribuir en la región. Esto significa realizar un mayor trabajo, adicional del que ya se está realizando producto de la pandemia. Estamos tomando todas las medidas sanitarias necesarias para la evaluación de nuestros pacientes”, indicó el Dr. Cabrera.

Más de un centenar de operativos

Este será el décimo cuarto operativo que realizará Fundación Acrux en la Región de Magallanes y el centésimo trigésimo (130) a nivel nacional. Operativos que han beneficiado a miles de usuarios a lo largo y ancho de nuestro país.

La enfermera coordinadora del Operativo -Región de Magallanes- Andrea Cuevas, realzó la importancia que tendrá la jornada sobre todo en una fecha tan importante para la Armada de Chile.

“Esto es un esfuerzo muy grande de todos los voluntarios que hemos decidido venir a disminuir las brechas de listas de espera. La misión que nosotros tenemos, la tomamos con mucha responsabilidad para ayudar a toda la gente de la Región de Magallanes, sobre todo en una situación país y mundial tan complicada para las atenciones”, manifestó la profesional voluntaria de Fundación Acrux.

El doctor Raúl González Ramos subdirector médico del Servicio de Salud Concepción y exdecano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción, con especialidad Oftalmológica, será uno de los que mañana iniciará su ronda en Puerto Natales.

“De todos los operativos que ha realizado Fundación Acrux, me parece que el de la Región de Magallanes es uno de los más importantes. Que un grupo de profesionales de todas las áreas pueda venir en pandemia, me parece que es algo muy significativo por el aporte que se hace en estas zonas tan alejadas para Magallanes. La pandemia ha desplazado enfermedades que aparentemente no son urgentes como la diabetes, y para ello, debemos idear estrategias para continuar atendiendo a nuestros usuarios”, enfatizó el reconocido Dr. González Ramos.

Reconociendo el esfuerzo de las organizaciones públicas y privadas para llevar a cabo las jornadas de especialidades, el médico coordinador del Servicio de Otorrino de la Clínica Santa María, doctor Santiago Ibacache, destacó la presencia que tiene la Fundación a nivel nacional para el beneficio de los usuarios.

“Tenemos una misión muy hermosa que es entregar apoyo en salud en especialidades falentes y se hace más especial porque vamos a conmemorar el 21 de mayo, donde Fundación Acrux de forma histórica, ha apoyado con un equipo de trabajo muy bien organizado. Esto hace que no sea solo un aporte en salud, sino también del pensamiento filosófico que tiene la Fundación”, precisó el facultativo Ibacache.

Por último, el doctor Eduardo Sánchez destacó la abnegada labor que realiza Fundación Acrux en llegar a los lugares más apartados del país. “Esto ayuda en la recuperación de la salud y lo más lindo, realizar una prestación emotiva, técnica y humana en nuestros operativos. A eso venimos, y esperemos que la gente reciba anónimamente nuestro aporte y logremos aumentar la felicidad de las personas”, cerró el Dr. Sánchez.