Gremios de pequeños emprendedores de Magallanes reclaman ante medida de cuarentena

Carta abierta a la opinión publica

Nuestra movilización de Magallanes se Levanta, tiene como propósito simplemente trabajar. Llegamos a un punto donde ya no podemos resistir más sin ingresos y con todas las obligaciones de pagos. Hemos realizado múltiples gestiones ante las autoridades de todos los niveles, consiguiendo comprensión y empatía, pero en la práctica así no resolvemos el problema de ejercer nuestro legítimo derecho a trabajar como lo están haciendo la mayoría de los rubros económicos de la región.

Nuestra realidad es compartida y sufrida por varios micro, pequeños y medianos empresarios del comercio, hotelería, los restaurantes, cafeterías, pub, peluquerías, operadores de turismo, agencias de viaje, rent a car, guías turísticos, centro de eventos, banquetearías y otros. Esta situación afecta tremendamente al emprendedor, los trabajadores y sus familias. Lamentablemente, somos un sector económico que ha vivido los cierres permanentes de nuestros locales comerciales, donde hemos podido trabajar algunos y sólo cuatro meses a medias, de los catorce que llevamos en pandemia.

Hemos implementado todas las medidas sanitarias que garanticen la seguridad de nuestros clientes, invertimos en medidas de prevención, nos capacitamos junto a nuestros equipos en normativas COVID 19, trabajamos junto con las autoridades sanitarias para garantizar que la apertura de nuestros establecimientos sea segura y a pesar de todo ello, seguimos cerrados, se nos impide una y otra vez nuestro legitimo derecho al trabajo.

Nos encontramos en un momento económico en el cual no podemos continuar cerrados, hace rato que pasamos la línea de la supervivencia de nuestros emprendimientos y es urgente abrir porque de lo contrario vamos a desaparecer y con nosotros, miles de empleos que generamos en la región.

Queremos ser muy claros, la apertura de nuestros establecimientos no es un acto de rebeldía sino de supervivencia, y es por ello que hacemos un llamado a las autoridades regionales, comunales y a los fiscalizadores de los servicios públicos a empatizar con nuestra situación. Quisiéramos que comprendan, esta movilización no es una afrenta, si no un acto de desesperación de muchísimos emprendedores que ven como el esfuerzo de toda una vida se consume y extermina por medidas sanitarias que se aplican en forma sin igualdad de condiciones, perjudicando siempre a los mismos. Tema que es muy discutible, puesto que como lo demuestra la experiencia del sector gastronómico en Europa, en los últimos meses se han implementado medidas sanitarias innovadoras y que han hecho posible convivir bioseguridad con atención presencial.

Esperamos la comprensión de nuestras legitimas aspiración de poder volver a TRABAJAR y con todas las normas sanitarias, apoyando el proceso de educación y prevención con todos a quienes podamos llegar.

Asociaciones de Magallanes se Levanta.

Asociación de Gastronómicos de Magallanes, Cámara de Turismo Austrochile, Asociación de Guías de Tierra del Fuego, Asociación de Guías de Magallanes, Asociación de Guías Pesca con mosca AG, Asociación de Guías de Tierra del Fuego AG, Asociación de Alojamientos Turísticos, ASATUR AG, Cámara Turismo Timaukel, Tierra del Fuego AG, Unión de Comerciantes, Artesanos y Artistas de Magallanes UCAAM, Asociación de Ejecutivas y Empresarias turísticas, ASEET Magallanes y Antártica Chilena, Asociación Gremial de Trabajadores Arte y Espectáculos, Asociación de Servicios Turísticos y Hoteles de Torres del Paine, HYST. Peluquerías y comercio independiente.