Hospital de Puerto Natales celebró a funcionarios (as) kinesiólogos (as) y nutricionistas en su día

La nutrición y la kinesiología son ejes fundamentales en diversos procesos de recuperación y mejora de la calidad de vida de los pacientes, es por ello que el Hospital Augusto Essmann Burgos conmemoró hoy 6 de mayo el día internacional de ambas profesiones.

El gran desempeño de kinesiólogos (as) y nutricionistas constituyen un preciado aporte; tanto en la recuperación física de los pacientes como en su alimentación especializada. Es por ello que hoy 6 de mayo se conmemora el día internacional de ambas profesiones, las cuales configuran un capital humano y profesional indispensable al interior de nuestro recinto hospitalario.

A su vez, el subdirector Médico del Hospital de Natales, Dr. Thomas Gallardo, envió un afectuoso saludo a todo el personal kinesiológico y nutricionista en su día. “Hoy tengo la grata misión de saludar a nuestros (as) estimados (as) funcionarios (as) kinesiólogos (as) y nutricionistas de nuestro hospital, quienes están de aniversario en su día. No me queda más que agradecerles su entrega; la atención tanto de los pacientes kinésicos como la atención de los pacientes desde el punto de vista de la nutrición. Es por eso que quiero felicitarlos por su gran aporte y apoyo que nos brindan a todos”, manifestó el facultativo.

Por su parte, Jeniffer Rivera, jefa (S) del Servicio de Alimentación y Nutrición, entregó un cálido mensaje a todos los nutricionistas, tanto del recinto hospitalario como a nivel regional. “En este día quiero felicitar a todos mis compañeros y compañeras de trabajo, y enviar de igual manera un afectuoso saludo a los colegas del Servicio de Salud de Magallanes y del Cesfam de Puerto Natales; quienes cumplen una tremenda labor en el cuidado de todos los usuarios y usuarias”, declaró.

Para finalizar, el jefe (S) de Medicina Física y Rehabilitación, Javier Rivera, no quiso estar ausente en este día tan importante para sus colegas kinesiólogos (as): “Este día 6 de mayo del presente, se conmemoran 69 años de la profesión de kinesiología. Una profesión que nos llena de orgullo; y que hoy es una instancia en donde se reconoce nuestra labor al interior del equipo de salud. Es por ello que quiero extender mis felicitaciones a mis colegas por todo el esfuerzo y sacrificio, valorado más aún en tiempos de pandemia”, concluyó.