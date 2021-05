Nuevo registro de proveedores del Estado, se integra a Mercado Público para facilitar compras y ventas

Ahorros en tiempos, mejor información y menos burocracia son algunos de los beneficios del nuevo Registro, que apoya a los proveedores en su proceso de oferta a las oportunidades de negocio con el Estado.

Durante el primer trimestre de 2021 se transaron 36.504.995.838 pesos (US$ 50.400.755) a través de www.mercadopublico.cl en la Región de Magallanes, esto a partir de las 10.672 órdenes de compra emitidas por los diferentes organismos públicos. De ese total, las micro, pequeñas y medianas empresas se adjudicaron 24.716.107.348 pesos, es decir, un 67% del monto total.

“Tenemos anuncios muy positivos que compartir en materia de compras públicas en la región de Magallanes: se acaba de lanzar un nuevo registro de proveedores de Mercado Público para facilitar su proceso de oferta a las oportunidades de negocio con el Estado, aumentando la participación y competencia en este mercado”, señaló el Subsecretario de Hacienda, Alejandro Weber.

A fines de abril se hicieron mejoras en www.mercadopublico.cl para disminuir la presentación de documentos por parte de los proveedores cuando participan en las licitaciones, disminuyendo la burocracia y reduciendo los tiempos requeridos para completar antecedentes en la presentación de las ofertas, al generarse formularios automáticos en línea. También se aumentó el acceso a la información de los proveedores, expedita y actualizada, entre otros cambios.

Compra Ágil en la Región: 3.382 millones de pesos en ventas, 87% para las Mipymes

“Otra buena noticia es que en ChileCompra las micro y pequeñas empresas pueden encontrar muchas oportunidades de negocio a través de la plataforma www.mercadopublico.cl. Desde cualquier punto del país, pueden ofrecer los más diversos productos y servicios a todas las regiones. En particular, este 21 de abril, cumplimos un año con Compra Ágil, la modalidad disponible en el Mercado Público que facilita especialmente las ventas de las Mipymes”, recalcó Lil Garcés, Seremi de Hacienda de Magallanes.

Los resultados de Compra Ágil son desde ya muy alentadores. En un año de funcionamiento, al 21 de abril de 2021, se exhiben 193.899 órdenes de compra en www.mercadopublico.cl por 148 millones de dólares. Y lo más interesante: el 80% de estos montos fueron para Mipymes.

En la región de Magallanes y Antártica Chilena, se han efectuado adquisiciones a través de la Compra Ágil por 3.382 millones de pesos a partir de 6.394 órdenes de compra, el 87% de las cuales fueron ventas de Mipymes. Los rubros más vendidos en la región por Compra Ágil fueron Alimentos,

bebidas y tabaco; Equipamiento y suministros médicos; Artículos para estructuras, obras y construcciones; Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos; Medicamentos y productos farmacéuticos, entre otros.

“Estos resultados muestran que esta herramienta propicia la participación de las empresas de menor tamaño, las que ya han podido efectuar ventas concretas a lo largo del país. Sin barreras de entrada como boletas de garantía, sin asimetrías de información y con un mercado abierto y accesible. Estamos seguros de que se van a ir ampliando los rubros y la demanda de productos y servicios a través de Compra Ágil, como ha sido la tendencia de crecimiento mes a mes”, agregó la Seremi de Hacienda, Lil Garcés.

¿Cuáles fueron las transacciones en el primer trimestre del 2021?

En la Región, en este primer trimestre, las instituciones con mayor participación fueron: HOSPITAL DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA (5.932.652.798 pesos); ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PORVENIR (2.774.870.759 pesos). Por su parte, los rubros más solicitados fueron: Servicios de construcción y mantenimiento (US$ 8.455.325); Equipamiento y suministros médicos (US$ 5.714.130); Obras (US$ 3.158.549).

Las principales órdenes de compra, durante el primer trimestre, fueron las siguientes:

Institución Código orden de compra Motivo de la compra Proveedor Monto comprometido en US$ Ilustre Municipalidad de Porvenir 5282-1-SE21 Construcción Sistema de Agua Potable Rural Adolfo 2.794.365 Ilustre Municipalidad de San Gregorio 3637-2-SE21 REPOSICIÓN RED DE ALCANTARILLADO Y CONST. P.T.A.S. Constructora Salfa (Punta Arenas) 2.404.655 SERVIU XII Región y Antartica Chilena 638-49-SE21 CONSERVACIÓN RED SEC. AALL, P. ARENAS Y NATALES ELIECER ELDER 1.773.595

A nivel nacional, durante el primer trimestre de 2021 los montos totales transados por los organismos del Estado a través de la plataforma de ChileCompra, www.mercadopublico.cl, alcanzaron US$ 4.301.927.967 (3.116.516.020.732 pesos). La participación de las Mipymes (micro, pequeña y mediana) sobre el total de montos transados correspondió a US$ 2.205.134.394 (1.597.121.537.058 millones pesos). En cuanto a la participación de las Mipymes sobre los montos transados de su región, destacan: Aysén, Maule, y Atacama con 75%, 74% y 74% respectivamente.