Una nueva esperanza – Juan Salvador Miranda – Opinión

El viento me toca la cara, marca un cambio de rumbo. Fito Páez.

Aún estamos asimilando lo que ocurrió el fin de semana en Chile, primero vemos a la concertación y a la derecha que recibieron dos golpes de nocaut que los dejan en la lona. Este gobierno con su mala gestión económica y sanitaria logro sepultar a la derecha en términos electorales. Pero también los partidos que fueron protagonistas de la transición (DC, PPD, PR) fueron enterrados. Lo interesante de este proceso electoral es que irrumpen nuevos sectores de la izquierda junto al Partido Comunista y del movimiento social, si a eso sumamos que la constitución es paritaria significa que vamos por buen camino, la derecha ya no puede influir no vetar ya que no obtuvieron el 2/3, algo digno para destacar es que hay una machi y que será parte de los que redactaran la nueva constitución. Las Mujeres son protagonistas de esta historia y eso se agradece, porque ellas junto a los jóvenes han mantenido prendida la llama de los cambios.

Ahora debemos mirar y vigilar atentamente lo que pase con nuestros constituyentes y confiar en que hagan lo suyo. No se logrará todo, ni será rápido. Algunos procesos demorarán años, pero habrá avances y ya nada será igual.

Por ultimo nunca debemos de olvidar aquellos que lucharon incansablemente por una nueva constitución, los que ofrendaron sus vidas en el estallido social, los que perdieron sus ojos, los que sufrieron amedrentamiento, persecución y a los que aún están en las cárceles.

Muchos se hacen la siguiente pregunta y aquí va la respuesta:

¿Quiénes van a escribir nuestra nueva Constitución?

61 Abogadas/os

20 Profesores

8 Egresadas/os o Licenciadas/os de derecho

6 Activistas

6 Periodistas

4 Trabajadoras sociales

4 Administradores públicos

3 Psicólogas/os

3 Ingenieros civiles

3 Ingenieros comerciales

2 Sociólogas/os

2 Médicas/os

2 Diseñadores

2 Actores

2 Administradores de empresas

2 Ingenieros

2 Matronas

1 Machi

1 Dueña de casa

1 Científica

1 Ajedrecista

1 Asistente de párvulo

1 Buzo

1 Ingeniero agrónomo

1 Contador

1 Cientista político

1 Bioingeniera

1 Ingeniero civil ambiental

1 ExAlcalde

1 ExMarino

1 Licenciada en filosofía

1 Odontóloga

1 Veterinaria

1 Arquitecto

1 Empresaria

1 Economista

1 Diseñadora de vestuario

1 Geógrafa

1 Licenciada en Historia

1 Mecánico automotriz

1 Gestor cultural

FUENTE: La Tercera.