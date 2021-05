Una semana sorprendente – Ernesto Sepúlveda – Opinión

Esta semana, la realidad superó a la imaginación. Por el lado menos esperado, vino la respuesta al conflicto político del tercer retiro de fondos de pensiones. Ante un presidente Piñera, obstinado en su propósito de repetir la fórmula de diciembre, en el Tribunal Constitucional. Pretendía bloquear el proyecto aprobado abrumadoramente en el congreso, para luego conseguir votos para su propio proyecto de retiro. Pero nadie adivinó la votación del TC, de integrantes mayoritariamente de derecha (cinco consejeros más el voto dirimente de la presidenta Brahm). Por 7 votos contra 3 declararon inadmisible el requerimiento. El presidente estaba tentado a vetar el proyecto, pero finalmente los candidatos presidenciales del bloque, le advirtieron del efecto electoral que eso tendría. Finalmente, el proyecto fue promulgado, y a partir de este lunes, millones de personas, efectuarán su solicitud de retiro. Se espera que unos 13 mil millones de dólares, salgan de los fondos de pensiones de los trabajadores, un 6,4% del PIB del país.

En medio de la presión de La Moneda, para que el congreso cediera, y para conseguir un voto afín en el TC, una figura impensada hace unos meses, se alzó por sobre todas, opacando incluso al presidente Piñera en los medios de comunicación. La presidenta del senado Yasna Provoste. Ex ministra de educación de la presidenta Bachelet, acusada constitucionalmente por la derecha. Que vivió un autoexilio en Canadá, para retornar años después a Atacama, venciendo primero como diputada y hoy como senadora. Algunos incluso, han llegado a mencionarla como candidata presidencial, debido al liderazgo y a la firme convicción, con que ha logrado destrabar la relación política, con un gobierno que se derrumba.

Para tranquilidad de muchos, la presidenta del senado, se apuró en descartar cualquier intención de opacar a su camarada Rincón, precandidata de la DC a las presidenciales.

En el intertanto, el Centro de estudios públicos, aplicaba su denominado “Estudio especial”, una encuesta telefónica, durante el mes de abril, donde se consulta de casi todos. Menos de lo que todos deseamos saber. No hubo preguntas sobre la constituyente, tampoco sobre gobernadores regionales. Y la principal interrogante, acerca de la elección presidencial, tampoco se realiza una pregunta de intención de voto, de preferencias, o de aprobación. Esto provocó las críticas de expertos, de consultoras de opinión, como Marta Lagos, directora de Mori y de Latino barómetro, que el 30 de abril en CNN Chile, explicaba a Fernando Paulsen “Hay una pregunta que lleva a un error gigante por parte de los medios de comunicación, que es la pregunta de valoración positiva. Que no es lo mismo que aprobación”. Tal como lo advierte la experta, los medios replicaron, hasta la saciedad, los supuestos pronósticos electorales. Incluso se vio a figuras políticas, tratando de sacar provecho, de una información errónea.

Lo cierto es, que estamos a 12 días de la elección mas importante de nuestra historia. Se ignora si el desprestigio del gobierno, afectará a lista de constituyentes de su sector, o a la de gobernadores regionales. Como las campañas han desaparecido de las calles, no existe la percepción de que sector político ha tenido mayor despliegue. Si es por recursos económicos, los obtenidos en los aportes legales, regulados por el Servel, los partidos políticos superan ampliamente a los candidatos independientes. Y dentro de los partidos, los de derecha se llevan la mayor tajada. Los montos totales de la campaña electoral en curso, ascienden a la nada despreciable suma de 5 mil millones de pesos, de los cuales sólo 200 millones figuran gastados en la red social Facebook. Lo que en principio daría cuenta, de que se estaría privilegiando la campaña a la antigua, con despliegue de activistas, impresión y entrega de volantes, etc. Los candidatos independientes, con menos recursos, pero con creatividad, podrían dar una sorpresa, usando intensivamente los recursos tecnológicos.

En el ámbito presidencial, es donde tenemos el mayor problema. Hoy en Chile no existe ninguna figura política, ningún liderazgo, capaz de encantar a la mayoría de la población. La derecha gobernante, cuenta con una pléyade de candidatos y una candidata, pero no tiene a una figura indiscutida. Una figura que sintetice o represente todas las voces. Tiene a un gobierno, encabezado por su sector, que se hunde en la aprobación ciudadana. Con un presidente que no da pie con bola. Y parece gobernar rodeado de besamanos, incapaces de decirle que está equivocado. No es un buen eslogan de campaña, pretender dar continuidad, al peor gobierno de los últimos 30 años. Pero si el gobierno es malo, la oposición es peor. Si solamente fueran capaces de ponerse de acuerdo en lo mínimo, en lo básico, podrían con toda certeza obtener la victoria en noviembre. Pero la lucha de egos, la eterna hoguera de vanidades consume a viejos y jóvenes candidatos y candidatas. Como decía un histórico dirigente político “Todos encuentran, que bailan mejor que el resto”. Hace falta la claridad para distinguir lo principal, de lo accesorio. Poner por encima de todo el interés general, más que el del partido, grupo, tendencia, o movimiento.

Dentro de las preguntas no observadas técnicamente del “Estudio especial” del CEP, es interesante, la que pedía a las personas se clasificaran en una escala de 1 a 10, de izquierda a derecha. Un 20% se identifica con la izquierda, un 19% con la derecha, y un 41% con el centro político. Son datos, que deberán corroborarse con los resultados de 15 y 16 de mayo, por mi parte, creo que la mayoría del país, es gente sensata, prudente. Que no está ni con el neoliberalismo a ultranza, ni con el colectivismo impuesto por un régimen de partido único. A esta fecha el hipotético universo electoral, estaría conformado mayoritariamente por personas de centro – izquierda. Esto explicaría el rechazo que tiene el diseño político implementado por la alianza de partidos de la derecha chilena.

Dar continuidad a un diseño que fracasó estrepitosamente, sólo serviría para alimentar una llama, que aún no acaba de apagarse. El descontento social, que llevó al estallido, se cierne sobre este gobierno y sobre el gobierno futuro. La única solución es buscar respuestas efectivas, concretas, viables. Es una responsabilidad de todos los políticos, y de la sociedad toda. No hay victoria alguna, en recibir un país destrozado y en llamas. Hay que evitar mas sufrimiento, evitar mas enfrentamiento. Sentar las bases de un consenso mínimo. Es la antesala de lo que construirá en los próximos años la constituyente. Pero es ineludible hacerlo ahora, no podemos hacer esperar a los que viven en la desesperación y la angustia.

Las elecciones mostrarán un camino. Pero no se puede esperar para resolver los problemas del país. Una vez más, celebro aquí el liderazgo de la presidenta del senado, que ha encabezado el dialogo de la oposición con La Moneda. Es hora de la gran política, la que es capaz de construir acuerdos, y avanzar sin dejar de lado las convicciones. Mas de alguna figura de la rancia política populista, ha pretendido enlodar este proceso, pero es el camino correcto. Es lo que Chile espera. Dejar de lado la confrontación, la odiosidad, y dar paso al encuentro, al entendimiento amplio, para salir de la crisis.

Ernesto Sepúlveda Tornero

Compartir Pin 0 Compartir