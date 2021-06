9 casos nuevos de covid19 se registran las recientes 24 horas en Magallanes

De acuerdo con el sistema Epivigila, Magallanes registra hoy 9 casos nuevos de coronavirus.

Los 9 casos son de Punta Arenas.

Magallanes a la fecha alcanza una cifra total de 28.740 casos acumulados de Covid.

El 11% de los casos fueron detectados en búsquedas activas.

Las muestras reportadas corresponden a 293 exámenes analizados en los laboratorios de la región.

Magallanes, hoy 159 casos activos, 28.123 personas recuperadas y 438 fallecidos.

El detalle de casos activos por comuna es el siguiente:

109 en Punta Arenas

31 en Puerto Natales

18 en Porvenir

Los otros casos corresponden a otras comunas o informados por laboratorio.

En cuanto a muestras, se informa que a la fecha se han analizado 236.081 exámenes de PCR desde el inicio de la pandemia.

Nuestra positividad diaria ha descendido a un 2% positividad y durante la última semana es de un 3%

Hospitalizados

El total de pacientes hospitalizados en la región es de 316, de los cuales 54 son pacientes positivos a Covid-19.

Las personas internadas con Covid representan el 17% del total de hospitalizaciones de la región.

29 de los pacientes Covid se encuentran en aislamiento.

31 personas se encuentran internadas en las UCI de la Red Publico-Privada:

19 en el Hospital Clínico Magallanes

3 en el Hospital de Puerto Natales

4 personas en el hospital FF.AA.

5 en clínica Redsalud.

De las 31 personas internadas en la UCI, 22 son pacientes Covid positivos.

Quedan 12 camas UCI disponibles:

5 están HCM, 2 al Hospital de Puerto Natales, 1 en el Hospital de las Fuerzas Armadas y 4 en la Clínica de Magallanes.

12 personas permanecen en la UTI y

13 camas quedan disponible en la red pública-privada.

26 pacientes están utilizando soporte ventilatorio, quedando disponibles en la red de salud 17 ventiladores, lo que representa el 60% de ocupación.

La ocupación de camas críticas es de un 63%.

Fiscalizaciones

Ayer se inspeccionaron 351 domicilios de personas positivas, contactos estrechos, o casos sospechosos. No se iniciaron sumarios

De esta forma, tenemos un total de 159.749 visitas inspectivas, con una cifra de 1.272 sumarios a la fecha.

Residencias sanitarias

83 personas están haciendo uso de las residencias sanitarias, ocupando 74 habitaciones

Contamos con 234 habitaciones disponibles a nivel regional.

Ayer tuvimos 16 ingresos a estas residencias que son una estrategia gratuita que proporciona alimentación, hospedaje, atención clínica incluido control médico, kinésico, atención psicológica, además atención ginecológica para gestantes o atención para mujeres en lo que respecta a la salud sexual.

A su vez, recuerde que si es caso positivo, contacto estrecho o se efectuó una PCR por síntomas atribuibles a Covid-19, comuníquese al 800 726 666, o escriba al correo residencia.sanitaria@redsalud.gov.cl o solicítela cuando reciba el llamado telefónico, realizando la trazabilidad de su caso.

Vacunación

Con entusiasmo llevando a cabo la campaña de vacunación Covid-19, inoculando por calendario a los jóvenes de 18 años y 19 años. Y también a los rezagados de 20 años y más.

Nuestra cobertura de vacunación es de

1a dosis: 126.735 (89,9%)

2a dosis: 116.555 (82,6%)

Tal como lo anunció la Subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza estamos muy cerca de llegar al 90% en primeras dosis, lo cual nos entrega una mayor tranquilidad respecto a la protección de la población.

No obstante, tenemos brechas en algunos grupos objetivos que no preocupan como es el caso de los adultos mayores, cerca de cuatro mil personas de este grupo no han ido a vacunarse y están, sin duda, expuestos. Solicitamos a sus familiares a realizar las gestiones pertinentes para concurrir con ellos a los puntos y en el caso de personas postradas contactarse con el Cesfam más cercano.

Aún tenemos que seguir trabajando para lograr mayor cobertura en esta vacunación con operativos territoriales a zonas rurales y periurbanas y jornadas extraordinarias al fin de acercar la dosis a la comunidad

En otro ámbito, el Ministerio de Salud manifestó la detección de la variante Delta del covid-19, lo cual nos lleva como país y región fortalecer la vigilancia y testeo en puntos fronterizos, lo cual ya lo detallábamos durante la visita de las autoridades ministeriales. La variante Delta se caracteriza por una alta transmisibilidad, más que el coronavirus inicial. Lo importante en este caso es que los viajeros se vacunen y realicen y cumplan el aislamiento al llegar al país, además de testearse.

Esta semana se inició la implementación de test de antígeno en los pasos fronterizos en San Sebastián y Monte Aymond de manera de detectar oportunamente y fortalecer el control sanitario en nuestros accesos terrestres con el país vecino. El llamado preventivo incluye a la población en el sentido de la importancia de vacunarse y también de no dejar por ningún motivo las medidas preventivas; usar mascarillas siempre, distanciamiento social y lavado de manos frecuentes. Y siempre considerar la posibilidad de realizarse periódicamente un PCR o test antígeno como parte de nuestro autocuidado.