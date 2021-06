Asumió nuevo Concejo comunal y Alcalde José Gabriel Parada en Porvenir

En solemne ceremonia, y en presencia de familiares directos, juraron como concejales los ediles Claudio Vera, Luz María Arrizaga, Daniel Maldonado, Claudia Cárcamo, Óscar Andrade y Carlos Soto, además del nuevo jefe comunal José Gabriel Parada Aguilar.

Porvenir 29 de junio de 2021.- La ceremonia de asunción del alcalde e instalación del nuevo concejo comunal, se realizó en el salón de actos de la escuela María Auxiliadora de la comuna. Cada integrante del nuevo Gobierno comunal de Porvenir juró o prometió cumplir los deberes de su cargo, es el nuevo Concejo que encabeza el alcalde José Gabriel Parada y secundan 6 concejales, el reelecto Carlos Soto Miranda y se sumaron 5 nombres nuevos, Claudio Vera Mancilla, Luz María Arrizaga Gómez, Daniel Maldonado Lorenzo, Claudia Cárcamo Muñoz, Óscar Andrade Guala, todos fueron electos en la elección del mes de mayo.



El concejal Óscar Andrade, dijo que “vamos a iniciar este periodo con 6 meses de retraso por motivo de la pandemia, pero nos pondremos a trabajar con lo que dejó y legó el concejo anterior y proponer nuevas tareas para lo que va a ser el periodo 2021-2024 qué van a hacer todas las labores de este concejo que acaba de asumir”.



Por su parte el concejal, Claudio Vera, señaló que “ trabajará por toda la gente de la comuna de Porvenir, ser un aporte a este concejo municipal, rescatar las palabras de nuestro alcalde quien va a presidir las sesiones del concejo y va a administrar el municipio, sumarme a las lindas palabras que mencionó en su discurso que hoy comienza el Porvenir que la gente sueña, así que ha trabajar y apoyar a la gente del deporte, la cultura a la gente de los diferentes credos religiosos, a los clubes deportivos, a los entes culturales dispuesto para trabajar para todos en la comuna como siempre lo hemos reiterado”.



La concejala Luz María Arrizaga, mencionó que “los desafíos son muchos, primero en desarrollo sustentable para la comuna de Porvenir, mucha transparencia participación de todos los vecinos y ser muy cercanos, visitarnos, conversar, mi oficina se mantiene en el lugar que yo prometí al inicio de la campaña, mis teléfonos son de conocimiento público y estoy llana a recibir todas las inquietudes de los vecinos”.



La concejala Claudia Cárcamo, dijo que “trabajará por la comunidad en forma transparente, lo más sincera posible y escuchar los planteamientos de la comunidad”.



El reelecto concejal Carlos Soto, indicó que “yo creo que es un premio al trabajo realizado por parte de la comunidad que le gusto como hice mi trabajo durante estos 4 años, así que hay que seguir con la misma fuerza y las mismas ganas por 4 años más”. Agregó el edil fueguino, que “trabajaré y apoyaré al alcalde, lo primero es el gimnasio Zavattaro, hay que levantarlo en el mismo lugar donde se quemó, eso es lo primero y el otro desafío es tratar de llegar a un convenio con el Ejército con el tema de la escuela agropecuaria las mercedes”.



Por su parte el concejal Daniel Maldonado, manifestó que “se enfocará principalmente en cumplir con los mandatos legales que nos exige la ley que es realizar una fiscalización no solo de la gestión municipal, sino del municipio en su conjunto y en segundo lugar cumplir con la función de todo político que es representar a la ciudadanía en este caso de Porvenir y hacer sentir sus necesidades, sus dolores, penas y sus felicidades a quienes sea necesario entregar esa información”. Añadió el concejal fueguino, que “el concejo municipal tiene que trabajar en equipo, pero eso no necesariamente se tiene que entender como una unidad en todo sentido, si no tener una predisposición a trabajar en beneficio de los porvenireños y algunas veces se tendrá diferencia, pero siempre teniendo en vista de que esto se trabaja y se tiene un mandato de la ciudadanía para trabajar de la mejor forma para satisfacer las necesidades de nuestros vecinos”.

Finalmente el alcalde José Gabriel Parada, señaló que “primero que nada muy emocionado, muy contento de poder asumir este gran desafío de ser alcalde de la comuna y por supuesto con el convencimiento de poder trabajar mancomunadamente con el concejo municipal entrante y los funcionarios y bueno vamos a empezar a trabajar mañana y ver cuáles son los desafíos, las tareas y los proyectos y sobre todo ver también las cosas que están por hacerse y en ese contexto colocar todo nuestro empeño nuestra dedicación y poder mejorar sustancialmente todo lo que se ha hecho en Porvenir”. Agregó el jefe comunal que “ya hemos tenido un diagnóstico preliminar, sabemos el estado de varios procesos en el municipio y eso también nos va a permitir de poder tirar líneas para empezar a trabajar y ver cómo se desarrollan los equipos de trabajo”.