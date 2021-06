Colegio Médico de Chile y la paciente N° 1 de la variante Delta del coronavirus

El presidente subrogante del Colegio Médico, Patricio Meza, cuestionó el protocolo que se tomó con la pasajera que ingresó a Chile con Covid-19 y la variante Delta. Además, apuntó sus dardos a los dichos del Ministro Paris, quien había señalado que “aquellos que practican el humanismo cristiano deberían entender”.

Crédito: Javier Torres/Aton chile

Meza, declaró que “al no respetarse los protocolos expone a todo un país a un ingreso más prematuro de esta variante que pudiese tener un impacto muy grave en el manejo de la pandemia y, por otro lado, también nos demuestra que en Chile no todos los chilenos y chilenas son iguales, hay algunos que tienen privilegios que otros no tienen”.

Desde el Colegio Médico, la situación es “muy preocupante y lamentable”. Meza cuenta que él sabe de “muchas historias de personas que estando en Chile, o también en el extranjero, se vieron privadas de despedir a sus seres queridos justamente porque cumplieron esos protocolos, pero ahora se habla que por ‘humanismo cristiano’, como dijo el ministro, se otorgó este permiso”.

Respondiendo a la declaración de Paris, el presidente subrogante señala que “la variante delta no reconoce, no marca ninguna diferencia al humanismo cristiano y afecta a todos por igual”, apuntó el especialista y cuestionó que “esto abre también la inquietud y la pregunta que todos nos hacemos: ¿Cuántas veces se han vulnerado estos protocolos? ¿Cuántas veces usando criterios que no son sanitarios se ha permitido que se realicen actividades que ponen en riesgo la salud pública? Estamos preocupados”.

Meza agrega que “se deberá hacer un sumario correspondiente y tomar las medidas”, concluyendo que desde el Colmed “creemos que deberían invitar a todos los actores, no sólo a discutir las consecuencias sociales y económicas, que es lo que se habló la semana pasada, sino que se sienten las personas entendidas a discutir la mejor estrategia que, sin excepciones, pueda permitir el mejor manejo de la pandemia”.