Concejal electo Jorge Risco critica falta de participación en organización del próximo Festival Folklórico de la Patagonia

El concejal electo y reconocido músico regional, Jorge Risco, expresó su más absoluto rechazo a la toma de decisiones inconsultas con respecto a la realización de la versión 40 del festival de la Patagonia este próximo que según lo anunció el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich se realizaría, el próximo 26, 27 y 28 de agosto en el teatro municipal José Bohr.

Risco, expresó que existen muchas dudas en torno a la realización de este evento, y lamentó que se trate de una idea inconsulta, donde incluso las bases ya están publicadas, pero donde los concejales se enteraron “por la prensa”, vale decir por los medios de comunicación.

“Son muchas dudas, con respecto a la realización del festival y queremos que se transparente no sólo a los actores de la música sino a la comunidad en general, cuáles serán los recursos que se utilizarán para su realización, de donde provendrán los recursos, cuál será la técnica contratada, tipo de licitaciones y otras cosas más, que nos deja muchas dudas. Además, tomar en cuenta que por día no podrán asistir una gran cantidad de personas al evento en forma presencial en el teatro municipal dado el aforo permitido, ¿y quiénes serán los invitados especiales?” expuso el concejal electo que asumirá próximamente.

Risco rescató eso sí, la relevancia de que en esta oportunidad se intente rescatar la esencia de este certamen, el regionalismo. En esa línea dijo que este debe ser un festival netamente regional, que favorezca a los músicos y técnicos los cuales hace más de un año no han podido generar recursos y no han recibido ayuda de ningún lado.

Para finalizar, Jorge Risco dijo que “la gente se cansó de las autoridades que toman decisiones sin socializar ya que creemos firmemente en la construcción de una democracia que se enriquezca con el dialogo de todos y todas, para la construcción de un mejor Punta Arenas, con el empuje y trabajo unido” puntualizo.