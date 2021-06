“Consecuencias de una detención tras el estallido social”, por Tania Vergara M.

“El día 21 de octubre del 2019 los medios de prensa, especialmente los más tradicionales y que circulaban en esa época en papel, se dieron un festín lo que me había pasado: me pusieron en portada, dijeron que estudiaba derecho e incluso mi nombre completo.

»Esto hizo que se me cuestionara arduamente; que mi familia tuviese que escuchar comentarios; que me recomendaran cambiarme de carrera porque estaba perdiendo tiempo; que se me apuntara con el dedo.

Durante la detención de carabineros, ya declarada un procedimiento mal realizado, se nos trató a mí y al coimputado de “perros”, “pendejos de mierda”, e incluso funcionarios policiales dijeron que podrían “mandarnos un balazo” y tirarnos en el lugar donde nos encontrábamos. Personalmente por estar cursando la carrera de derecho tuve que soportar burlas en las que me decían que sería “la abogada de los delincuentes”, escuchar por donde pasara que “ahí viene la abogada”, además de juicios de culpabilidad del tipo “estudia derecho y anda robando”.

Después de casi 2 años desde que me detuvieron injustamente se dictó el veredicto absolutorio, un Tribunal compuesto por 3 jueces consideró que no había pruebas que me implicaran en el saqueo del supermercado. No las había porque yo nunca ingresé, pero las fuerzas de seguridad tenían ansias y necesidad de tener responsables.

Al día siguiente del veredicto los medios de prensa otra vez mencionaron esta noticia: de forma escueta y sin señalar quiénes eran las personas, sus nombres, MI nombre. Claro, la identificación de supuestos delincuentes vende, pero el nombre de las personas declaradas inocentes por errores policiales no le importa a nadie, total el daño ya fue provocado y no tienen por qué repararlo, así funciona el manejo de la opinión pública ” .

Tania Vergara Mayorga