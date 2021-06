Cuenta Pública 2021 del Presidente Sebastián Piñera

En la instancia, el Mandatario anunció un Fondo de Salud Extraordinario de US$ 2 mil millones para enfrentar la pandemia del Covid-19; la entrega de 260 mil soluciones habitacionales en 2021; el kínder obligatorio, gratuito y garantizado para todos los niños; la continuidad y fortalecimiento de la Red de Protección Social durante el tiempo que sea necesaria; un fortalecimiento del Orden Público y la Seguridad Ciudadana y un especial foco en la recuperación de los empleos y la economía; y urgencia a proyecto de matrimonio igualitario.

A lo largo de su historia, nuestra patria ha conocido tiempos de triunfos y

tiempos de derrota, tiempos de unidad y tiempos de división. Tiempos de

bonanza y tiempos de carencia.

Desde que recuperamos nuestra democracia, surgió una sociedad más abierta,

más plural, más diversa, pero también con precariedades y fragilidades como

los problemas de la infancia, la vejez, la enfermedad, el endeudamiento o la

soledad.

Mejoramos nuestras carreteras, puertos y aeropuertos. Mejoramos nuestras

viviendas, parques y espacios públicos. Aumentamos la expectativa de vida de

73 a 80 años. Pero también permitimos el deterioro de nuestros barrios,

vínculos sociales y sentido de pertenencia. Fortalecimos la red de protección

social, pero se debilitaron las seguridades fundamentales como aquellas

asociadas a la delincuencia y el narcotráfico.

Las empresas crecieron, se abrieron al mundo, conquistaron mercados

internacionales y generaron más trabajos y mejores salarios. Pero la sana

competencia de los mercados y el trato respetuoso a los consumidores se

debilitó por prácticas abusivas o colusiones inaceptables.

Nuestro Estado se hizo más grande y robusto, pero no se modernizó como

debía hacerlo. Y lo más importante, descuidó la misión del Estado que es

siempre servir a las personas, proveyendo servicios públicos con calidad y

dignidad. El Sename es quizás el más triste ejemplo de esta falencia.

Todos los Gobiernos, desde que recuperamos la democracia, hicieron su

aporte para hacer de Chile un país mejor.

Durante el Gobierno del Presidente Aylwin consolidamos la recuperación de la

democracia. Esa democracia es la que hoy permite que millones de chilenos

puedan manifestar libremente sus opiniones, dolores y alegrías.

Con el Presidente Frei nos insertamos en el mundo e iniciamos importantes

modernizaciones, como la Jornada Escolar Completa, que ha permitido a

millones de jóvenes soñar con una educación superior.

Durante el Gobierno del Presidente Lagos dimos un fuerte impulso a las obras

públicas e introdujimos la regla fiscal, la que nos ha permitido ahorrar en

tiempos de bonanza, mantener ordenadas las cuentas públicas y entregar

ayuda a las familias en medio de esta pandemia.

Con la Presidenta Bachelet, la primera Presidenta mujer de Chile, hicimos

avances en la transparencia de la política y en una mayor solidaridad en

pensiones, que nos ha permitido hoy fortalecer el Pilar Solidario.

Estos avances y progresos, con sus luces y sombras, son reales y debemos no

sólo reconocerlos, sino también valorarlos. Fueron fruto del esfuerzo, aporte

y visión de varias generaciones de chilenas y chilenos y de gobiernos de

distintos signos políticos, que nos permitieron crecer, reducir la pobreza, dar

paso al surgimiento de una amplia clase media y crear nuevas oportunidades

donde antes no existían.

Pero estas tres décadas de progreso también dejaron grietas y personas

postergadas, que debemos reconocer y acoger. Ellas hoy nos interpelan y con

justa razón. Fuimos ingratos con nuestros adultos mayores. No cuidamos

como merecían a los niños más vulnerables. No enfrentamos con mayor

decisión las carencias y temores de la clase media. No redujimos con suficiente

velocidad las desigualdades.

Nos transformamos en un país mejor, pero aún distante del país que queremos

y podemos ser. Pero son esos pilares, construidos durante 30 años, el punto

de partida que nos permiten hoy reflexionar sobre el Chile y la misión

compartida que juntos debemos emprender en las próximas décadas.

Hoy vivimos nuevamente tiempos de adversidad. Pero los tiempos difíciles

también son tiempos de oportunidades, cambios y esperanzas.

De las acciones y omisiones que tomemos hoy depende nuestro futuro y el de

las generaciones que vendrán. La historia es siempre una buena consejera, y

especialmente cuando los países y los pueblos viven momentos decisivos.

A lo largo de nuestra historia Chile ha enfrentado otros momentos difíciles. Por

ejemplo, el año 1918, el mundo y Chile enfrentamos la mortífera gripe

española. En 1924, enfrentamos una crisis política que condujo a la

Constitución de 1925. Cuatro años más tarde, al igual que todo el mundo,

fuimos golpeados por la devastadora Gran Depresión del año 1929. En

síntesis, en poco más de una década, Chile enfrentó una crisis sanitaria, una

crisis política, una crisis económica y una crisis social, que dividieron y

empobrecieron nuestra sociedad, y la política no estuvo a la altura de las

circunstancias.

En los años 60 y 70 el mundo se polarizó entre dos grandes bloques e

ideologías: la democracia occidental y los socialismos reales. Chile no fue la

excepción. Nuestra convivencia se fracturó, perdimos nuestra democracia y

nuevamente la política no estuvo a la altura de las circunstancias.

A fines de los 80, tras dos décadas de grandes divisiones, odiosidades,

violaciones de DDHH y enfrentamientos entre los chilenos, cuando

luchábamos por recuperar la democracia, los chilenos vivimos uno de esos

momentos decisivos de la historia.

A diferencia de las ocasiones anteriores, esa vez supimos enfrentarlos con

unidad, resiliencia y sabiduría. No sólo recuperamos nuestra democracia en

forma pacífica y ejemplar. También construimos con diálogo y acuerdos los

pilares del progreso para Chile. Esta vez, la política sí estuvo a la altura. Es ese

mismo espíritu de diálogo y acuerdos, el que necesitamos para guiar la

construcción del Chile del futuro, que se apronta a iniciar una nueva etapa.

Hoy nuevamente estamos en una encrucijada de la historia. Al igual que al

mundo entero, nos azota una pandemia devastadora que ha causado dolor,

muerte y pérdida de libertades. La crisis que se manifestó el 18 de octubre

sigue latente. Estamos recorriendo un camino hacia una nueva Constitución

para recuperar nuestros lazos compartidos, pero la confianza y la cohesión

social siguen debilitadas. Enfrentamos además una recesión económica sin

precedentes, que ha significado carencias, privaciones y la destrucción de

empleos y pymes, que no solo eran fuentes de trabajo e ingresos, eran

también proyectos de vida y proyectos de familias.

En resumen, estamos nuevamente en un momento crucial en el que las

decisiones de hoy marcarán, confiamos que para bien, nuestro destino y el de

las próximas generaciones.

Nuestro Gobierno hará su aporte, pero no será el Gobierno que complete esta

misión. Quien asuma la Presidencia y concurra ante este Congreso Pleno el

próximo año, deberá continuar esta misión con responsabilidad, conciencia

del momento histórico y visión de futuro.

Durante estos tres años de Gobierno, y pese a todas las adversidades, hemos

avanzado con nuestro compromiso de trabajar para la superación de la

pobreza y la conquista del desarrollo. Un desarrollo inclusivo e integral para

tener un país más libre, justo y próspero.

No existen atajos al desarrollo ni recetas mágicas que permitan alcanzar logros

sin esfuerzos, ni existen derechos sin deberes. El desarrollo integral e inclusivo,

aquel que no deja abandonado a ningún compatriota, se construye de a poco,

todos los días, con libertad, con esfuerzo, con paciencia, con respeto, con

trabajo y con solidaridad. Se construye sin falsas promesas, sin propuestas

demagógicas y sin populismo irresponsable. Se construye sin buscar aplausos

fáciles, con una mirada larga, pensando siempre en el bien común y en la

calidad de vida y felicidad de todos, priorizando siempre a los más vulnerables

y a la clase media, aunque ello traiga críticas e incomprensiones.

Se construye desatando y no asfixiando las fuerzas de la libertad, que son la

principal fuente de la imaginación y la creatividad, que alimentan la innovación

y el emprendimiento, la cultura y la creación de mejores oportunidades para

todos.

Se construye reconociéndonos como iguales en dignidad y derechos y

valorando la diversidad de identidades y proyectos de vida.

En nuestro primer gobierno impulsamos el Acuerdo de Vida en Pareja.

Hoy pienso que debemos profundizar sobre el valor de la libertad, incluyendo

la libertad de amar y formar familia con el ser amado. Y también en el valor de

la dignidad de todas las relaciones de amor y afecto entre dos personas.

Pienso que ha llegado el tiempo de garantizar esa libertad y esa dignidad a

todas las personas. Pienso que ha llegado el tiempo del matrimonio igualitario

en nuestro país.

Por estas razones anunciamos hoy que pondremos urgencia al proyecto de ley

que lleva años en el Congreso y que establece el matrimonio igualitario en

Chile.

De esta forma todas las personas, sin distinguir por orientación sexual, podrán

vivir el amor y formar familia, con toda la dignidad y protección que ellas

necesitan y merecen.

El desarrollo también exige recuperar la capacidad de crecer, invertir y crear

buenos empleos. Y también exige justicia, mejor inclusión, mayor igualdad de

oportunidades, más respeto por la naturaleza y mejores oportunidades para

las regiones. Sin crecimiento, todo lo anterior se hace imposible. No hay

desarrollo sin libertad y justicia. No hay desarrollo sin crecimiento y

solidaridad.

Un desarrollo integral también exige modernizar el Estado, para que sea un

motor y un aliado que acompañe y apoye a los ciudadanos a cumplir sus

sueños y proyectos. También exige transparencia y probidad, y requiere

fortalecer las instituciones del Estado y respetar la Constitución, el Estado de

Derecho y las reglas de la democracia, que protegen a todos, pero

especialmente a los más débiles. Sin reglas compartidas y respetadas la

democracia se transforma en la ley del más fuerte.

En el documento Mensaje Presidencial se incluye una Cuenta Pública detallada

de la gestión del Gobierno. En esta oportunidad, queremos compartir una

reflexión y propuestas sobre los temas prioritarios del país.

En estos 3 años, y a pesar de todos los problemas y adversidades que hemos

debido enfrentar, mantenemos nuestra fe y esperanza en el futuro de Chile.

Como dijimos el primer día de nuestro Gobierno, Chile somos todos y tenemos

que soñarlo, dibujarlo y construirlo entre todos.

Nuestra primera misión como Gobierno fue cumplir los compromisos que

asumimos durante nuestra campaña.

Primero. Poner a los niños primeros en la fila, a través del reemplazo del

Sename por dos nuevos servicios. El Servicio Mejor Niñez, que está en plena

implementación, y está cambiando la forma en que acogemos y cuidamos a

los niños más vulnerables. Estamos remplazando los Creads, por nuevas

residencias familiares, que buscan recrear un ambiente familiar para los niños

e integrarlos a sus barrios, para que puedan ir a la escuela, centros de salud,

clubes deportivos y otras organizaciones comunitarias, y acercarlos a sus

familias, familias de acogida o adoptivas.

¡Porque el Estado nunca podrá reemplazar el cuidado y amor que solo una

familia puede entregar a los niños!

Segundo, avanzar hacia una plena y total igualdad de dignidad, derechos,

deberes y oportunidades entre hombres y mujeres, hacia una cultura de

tolerancia cero contra todo tipo de violencia, discriminación o maltrato hacia

las mujeres. La corresponsabilidad nos va a permitir compatibilizar mejor el

mundo del trabajo con el mundo de la familia.

Durante nuestro primer Gobierno extendimos el beneficio del Postnatal de 3

a 6 meses y aumentamos su cobertura desde un tercio a todas las mujeres

trabajadoras de Chile. Queremos destacar y agradecer el acuerdo que

logramos ayer en el Congreso para extender los beneficios del postnatal de

emergencia durante esta pandemia, lo que beneficiará a más de 80.000

mujeres.

Durante este Gobierno estamos impulsando la expansión del beneficio de la

Sala Cuna Universal a todos los hijos de madres o padres trabajadores de Chile.

Tercero. Una educación de calidad. Garantizar una educación temprana o

preescolar de calidad a todos los niños y niñas de Chile y garantizar la calidad

de la educación en todos sus niveles, es el desafío más noble y urgente de

nuestra sociedad, porque abre un mundo de oportunidades, y su ausencia

muchas veces conduce a un mundo de frustraciones.

La educación es el instrumento más poderoso para el progreso y desarrollo

material y espiritual de las personas y también de los países. La educación es

la forma de transformar al individuo y la sociedad para que cada persona sea

libre en el desarrollo de su vida, pero también consciente de la vida del otro y

de la vida en sociedad.

Los padres, saben mejor que nadie que la mejor herencia que pueden legar a

sus hijos es una educación de calidad, y están dispuestos a hacer todos los

sacrificios para lograrlo. Son los padres quienes tienen un deber y un derecho

preferente en la educación de sus hijos.

Continuando con la senda de gobiernos que nos antecedieron estamos

impulsando la extensión de la educación preescolar, a través del kínder

obligatorio, gratuito y garantizado para todos los niños y niñas, garantizando

así 13 años de escolaridad para todos los estudiantes.

La calidad de la educación puede y debe ser mejorada y con urgencia. La mejor

prueba son los Liceos Bicentenario de Excelencia, que nacieron en nuestro

primer Gobierno, y que en sus primeros 10 años de vida han dado buenos

frutos, demostrando que mejorar la calidad de la educación puede lograrse sin

esperar décadas.

De los 50 establecimientos educacionales públicos que lideraron los puntajes

en la última Prueba de Transición, que remplazó a la PSU, 25 son Liceos

Bicentenario. En 12 de las 16 regiones de Chile, el establecimiento público con

mejor rendimiento es un Liceo Bicentenario, los cuales tienen mejor

rendimiento académico, más asistencia a clases, menos deserción escolar y

más postulaciones para ingresar.

¿Qué explica estos resultados?

No son ni los recursos ni la situación socioeconómica de los estudiantes. Son

básicamente dos factores. Primero, un sólido y compartido compromiso con

la calidad y excelencia de toda la comunidad escolar, incluyendo a directores,

profesores, asistentes de educación, padres, madres y apoderados, y por

cierto a los estudiantes.

Y segundo, un compromiso sagrado con la sala de clases, donde no sólo se

aprenden conocimientos, sino también se inculcan valores.

Hoy tenemos 320 liceos de excelencia en 213 comunas de Chile. Así

avanzamos hacia un Chile en que la educación de calidad no sea un privilegio

de unos pocos y no sólo en Santiago, sino que llegue a todos los niños y jóvenes

a lo largo y ancho de nuestro país.

La causa de la calidad de la educación es hoy más urgente e importante que

nunca, debido al enorme daño, un verdadero terremoto educacional, causado

por la pandemia y la falta de las insustituibles clases presenciales.

Cuarto. Un mejor trato a nuestros adultos mayores. Chile ha sido un país

ingrato con sus adultos mayores. Para avanzar hacia un país más amable con

ellos estamos impulsando dos iniciativas principales.

El Plan Adulto Mejor, que busca una mayor y más plena integración de los

adultos mayores al mundo de la salud, la cultura, el deporte, el trabajo y la

ciudad.

Y la Reforma previsional para mejorar las pensiones. La primera etapa de esta

reforma ya está en marcha y ha permitido mejorar la Pensión Básica Solidaria

y el Aporte Previsional Solidario en un 50%, favoreciendo así a más de 1,7

millones de pensionados, los más vulnerables de nuestro país.

La segunda etapa, que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados, se

encuentra hoy en trámite en el Senado y permitirá mejorar las pensiones de

800 mil pensionados, especialmente de las mujeres y la clase media.

Quinto. Migración. Poner orden en nuestra casa. Chile ha sido históricamente

un país abierto y acogedor con los migrantes que vienen a Chile a cumplir

nuestras leyes, trabajar con honestidad, iniciar una nueva vida y contribuir al

desarrollo de nuestro país. Queremos que esta política se mantenga.

Sin embargo, cuando asumimos el Gobierno, la migración ilegal y los migrantes

engañados por verdaderas mafias de trata de personas, habían aumentado sin

control y era necesario poner orden en nuestra casa.

Por estas razones, impulsamos una Nueva Ley de Migración, que ya está en

plena vigencia, que permite la migración legal y beneficiosa para nuestro país,

e impide la migración ilegal o basada en engaños o falsedades, y la migración

de personas con antecedentes delictuales.

Esta nueva Ley de Migración se complementa con el Plan de Frontera Segura,

que busca impedir, con la colaboración de nuestras Fuerzas Armadas, la

inmigración ilegal, el narcotráfico, el crimen organizado, el tráfico de armas y

el contrabando, especialmente en nuestras fronteras del norte.

Sexto. El desafío de La Araucanía con una mirada integral. Sabemos que la

situación de la Araucanía, y también la provincia de Arauco, tiene múltiples

raíces y siglos de dolorosos desencuentros entre los pueblos indígenas y el

Estado de Chile.

Para acercar posiciones y avanzar en soluciones, al inicio de nuestro Gobierno

propusimos un Acuerdo por el Desarrollo y la Paz en la Araucanía, el que

extendimos a la Provincia de Arauco.

11

Durante estos 3 años hemos tenido avances en el Plan Impulso Araucanía,

como aumentos en la inversión pública y privada, mejoras en la

infraestructura, 10 nuevos hospitales, 21 nuevos Centros de Salud Familiar, y

23 nuevos Liceos Bicentenario.

Sin embargo, es verdad, no hemos logrado avanzar como debimos en el

diálogo y en el control de la violencia, narcotráfico y terrorismo en la zona.

Esto no sólo significa dolores y angustias para los habitantes de la Araucanía y

Arauco, sino también una deuda y un fracaso del Estado en su conjunto, que

constituye un grave riesgo para nuestra democracia.

Sólo podremos avanzar si reconocemos que no hay dilema ni contradicción

alguna entre reconocer la deuda con nuestros pueblos indígenas, y el

compromiso de proteger a los ciudadanos de la violencia, el temor y el

terrorismo.

¡Ninguna demanda, por legítima que sea, puede basarse en la violencia y el

terror!

Esta situación aún no resuelta, no debe impedirnos avanzar fortaleciendo al

Estado y las oportunidades del sector privado y emprendedores de la región.

Hoy anunciamos un refuerzo del Plan Impulso Araucanía, que mejorará la

conectividad digital, a través de la implementación prioritaria de la Red

5G,tecnología de quinta generación; el despliegue de la Fibra Óptica Nacional

en 24 comunas de la región y en las 7 comunas de la Provincia de Arauco; la

ampliación del tren Victoria – Temuco hasta Padre las Casas; la incorporación

de buses eléctricos al transporte público; y un Plan Especial de infraestructura,

agua potable y caminos.

También debemos avanzar en reconocer y promover mejor la identidad,

historia, costumbres, tradiciones, lengua y cosmovisión del pueblo mapuche y

de los otros pueblos originarios. En estos tres años hemos impulsado la

creación del Consejo de los Pueblos y el Ministerio de Asuntos Indígenas,

incorporado cerca de 300 educadores tradicionales de la lengua y cultura

mapuche, presentamos un Proyecto de Ley para decretar feriado el día

nacional de los pueblos indígenas, y contamos con 17 representantes de los

pueblos originarios en la Convención Constituyente. Los pueblos indígenas

constituyen una parte fundamental de la identidad y riqueza de la nación

chilena.

Para lograrlo debemos reabrir los caminos del diálogo y encuentro inclusivo

entre todos los habitantes de la región.

Además, debemos resolver la situación de tierras, lo que requerirá no sólo más

recursos para la compra de tierras para comunidades pacíficas, sino también,

realizar un catastro global de la situación de las tierras, que contenga las ya

entregadas y su estado de producción, y los compromisos pendientes del

Estado.

Ni el Plan Impulso Araucanía, ni el diálogo y reencuentro, ni la solución al tema

de las tierras podrán avanzar sin un claro y total compromiso contra la

violencia y a favor de la paz, el orden público y el Estado de Derecho.

Pedimos al Congreso aprobar con urgencia leyes tan importantes como la ley

Juan Barrios, las leyes contra el robo de madera y usurpación de tierras.

También requiere fortalecer no solo a las Fuerzas de Orden y Seguridad, sino

también mejorar la coordinación y eficacia de la acción de todas las

instituciones que participan en esta causa, incluyendo por cierto al Gobierno,

las Fuerzas de Orden y Seguridad, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el

Poder Legislativo y los Municipios.

Y también un compromiso de la comunidad que condene todo tipo de

violencia, cualquiera sea su origen y naturaleza y apoyando el uso legítimo y

legal de la fuerza por parte de las policías cuando corresponda. Todas estas

instituciones constituyen un sistema en la lucha contra estos flagelos. Y todos

sabemos que cuando en un sistema falla uno de sus integrantes, el sistema

entero se debilita y pierde eficacia.

Séptimo, mejor salud

Cuando una persona está enferma, está débil y vulnerable, requiere una

atención con dignidad y oportunidad para recuperar la salud perdida. Por eso

durante nuestro Gobierno hemos impulsado una profunda reforma a Fonasa,

a través de la creación de un Plan de Salud Universal y Garantizado para todos.

En el Sistema de Isapres eliminamos las discriminaciones hacia las mujeres, , y

seguiremos impulsando la ley para reforzar la libertad de elección y terminar

con los clientes cautivos, y un mecanismo regulador de precios, para evitar

alzas injustificadas en los planes.

También estamos impulsando una Política Nacional de Medicamentos, que ha

logrado reducciones significativas en los precios de 2.700 medicamentos,

especialmente los más usados por la gente. Y a través del proyecto Fármacos

2, estamos avanzando hacia un mercado de medicamentos más competitivo,

con menos abusos y menores precios, aliviando así el bolsillo de los chilenos,

y muy especialmente, a los enfermos crónicos y adultos mayores.

Para evitar que una enfermedad costosa se transforme en catástrofe

financiera para las familias, enviamos a este Congreso el Proyecto que crea el

Seguro de Enfermedades Catastróficas.

Además incorporamos 5 nuevas patologías al Plan Auge como el Alzheimer, los

cánceres de pulmón, tiroide, riñón y mieloma múltiple, y pusimos en marcha

el Plan Nacional del Cáncer y de cuidados paliativos.

Dada la obsolescencia de gran parte de nuestra Red de Hospitales, en agosto

del 2018 pusimos en marcha el Plan Nacional de Infraestructura Hospitalaria y

de Salud, que permitirá entregar durante nuestro Gobierno 22 nuevos

hospitales y 110 nuevos Centros de Salud, y dejar en construcción 36

hospitales y 40 Centros de Salud.

Anunciamos hoy que crearemos un Fondo de Salud Extraordinario por U$ 2 mil

millones, para financiar la lucha contra el Covid y sus secuelas, fortalecer los

servicios y cobertura del Hospital Digital, y reducir las listas de espera,

especialmente en atenciones de salud mental, especialistas y cirugías.

Octavo, mejores ciudades

Estamos mejorando el transporte, las áreas verdes, y los barrios de nuestras

ciudades para permitir una mayor integración y mejor calidad de vida. Y este

año, con un esfuerzo inédito, entregaremos 260 mil soluciones habitacionales.

Con el aporte de diversas instituciones, estamos avanzando en la necesaria

nueva Ley de Patrimonio Cultural, que actualiza la centenaria ley de

Monumentos Nacionales, reconoce el patrimonio intangible y pone fin al

centralismo. No hay desarrollo ni identidad común sin cultura.

Noveno, Protección a la Clase Media

Durante las últimas décadas la clase media creció y hoy representa cerca del

70% de la población chilena.

La clase media sabe que ha sido gracias a su trabajo, su mérito y su esfuerzo

que ha logrado progresar y aspira, y con razón, a seguir progresando.

Pero también sabe y siente que tiene vulnerabilidades que le produce temores

y angustias, que un accidente en el camino de su vida puede hacerle perder lo

avanzado con tanto esfuerzo.

15

Entre estos temores está la pérdida del trabajo, la enfermedad, la

delincuencia, el costo de la educación superior de sus hijos, el endeudamiento,

el acceso a la vivienda y la tercera edad.

Por ello, hemos desarrollado una Red de Protección para acompañar y ayudar

a las familias de clase media cuando deban enfrentar tiempos difíciles.

Nuestro Gobierno está impulsando esta Red, a través del fortalecimiento y

ampliación del Pilar Solidario del Sistema de Pensiones, la creación del Seguro

para Enfermedades Catastróficas, el fortalecimiento del Seguro de Desempleo,

la creación de la Defensoría de las Víctimas de la Delincuencia, un mejor

financiamiento de la educación superior, y un fortalecimiento de los subsidios

de vivienda para la clase media.

Queremos agradecer a este Congreso por la amplia aprobación de la Ley de

Protección Social, propuesta por nuestro Gobierno, que permite fortalecer e

institucionalizar el Sistema Clase Media Protegida.

Estos ejes prioritarios de nuestro programa de Gobierno avanzaban a buen

ritmo hacia un desarrollo más integral, inclusivo y sustentable.

Sin embargo, los desafíos cambiaron.

En octubre del año 2019, se manifestó en nuestro país un profundo dolor que

tenía sus raíces en las grietas y postergaciones de décadas anteriores.

Escuchamos con atención la voz de las personas y repensamos con humildad

nuestras prioridades, para responder al momento histórico que comenzaba a

vivir Chile.

Durante los últimos 20 meses, los chilenos hemos debido enfrentar múltiples

crisis en forma simultánea.

16

Un Estallido Social en demanda pacífica de mayor justicia, mayor igualdad de

oportunidades, menos abusos, más dignidad y menos privilegios.

Una ola de violencia irracional que llevó a grupos minoritarios y delictuales a

quemar o destruir 118 de las 136 estaciones del Metro, que con sus más de

700 millones de viajes al año presta valiosos servicios a cerca de 5 millones de

personas al día, especialmente en las comunas vulnerables y de clase media.

Esta ola de violencia también incluyó saqueos, destrucción y quemas de buses,

paraderos, supermercados, centros de abastecimiento, locales comerciales y

pymes. También atentó contra hospitales, plantas de energía, monumentos

nacionales e iglesias. Y lo más doloroso, también trajo consigo la pérdida de

vida y graves lesiones, incluyendo civiles y carabineros.

Reitero mi condena total a toda forma de violencia y atropellos a los derechos

humanos, y expreso mi más profunda solidaridad con todas sus víctimas,

civiles y uniformados.

Una Crisis Política, en busca de un Nuevo Pacto Social y una Nueva

Constitución.

Una Crisis Sanitaria, producto de la pandemia del coronavirus, que ha puesto

en jaque al mundo entero y también a nuestro país, y ha obligado a restringir

las libertades y la movilidad de los ciudadanos.

Pero lo más doloroso, es la pérdida de vidas que esta pandemia ha significado.

Quiero pedir que nos unamos en un minuto de silencio en recuerdo de todos

los miles de hombres y mujeres que han perdido sus vidas por efectos del

coronavirus, y expresar nuestra solidaridad y cariño a sus familias y seres

queridos.

También hemos vivido una Crisis Social, que ha significado grandes

privaciones, dolores, incertidumbres y angustias a las familias chilenas.

17

Una Crisis Económica, también generada por la pandemia, que provocó una

profunda recesión de la economía mundial, y que en Chile ha significado

fuertes caídas en la producción, la inversión, el empleo, los emprendimientos

y los ingresos de las familias.

Sin duda, han sido 20 meses de adversidades para nuestro país y para las

familias chilenas. Pero también tiempos en que los chilenos hemos mostrado

resiliencia, coraje y fortaleza para enfrentar estas adversidades.

¿Cómo ha reaccionado nuestro Gobierno frente a estas crisis?

Hemos hecho siempre lo que creemos mejor para Chile y los chilenos. Hemos

entregado lo mejor de nosotros mismos, sin escatimar ningún esfuerzo ni

sacrificio. Y hemos actuado siempre dentro del marco de la Constitución, las

leyes, el Estado de Derecho y el respeto a las personas.

Sin duda nos hemos equivocado. Muchas personas han sentido rabia y

frustración por no siempre recibir las ayudas que necesitaban en el momento

oportuno y a ellos les pedimos perdón. Pero nos hemos desvelado y hecho

todo lo que está a nuestro alcance para buscar soluciones justas y

responsables a la inmensa cantidad de problemas y dificultades que han

debido enfrentar las familias chilenas.

Para abordar la crisis política propusimos y promovimos un Acuerdo por la

Paz, la Justicia Social y una Nueva Constitución. Este camino fue tomado y

hecho posible por la decisiva participación de una mayoría parlamentaria, que

llegó a un acuerdo que condujo a la Reforma Constitucional de diciembre del

año 2019, al Plebiscito del 25 de octubre del año pasado y a la elección de una

Convención Constituyente, hace un par de semanas.

En momentos muy complejos para nuestro país, nuestro norte fue siempre el

diálogo y la defensa de la democracia, impulsando que el Nuevo Pacto Social

y la Nueva Constitución se encauzaran dentro del marco de nuestra

Constitución y Estado de Derecho, descartando y combatiendo siempre la

violencia, como medio o como fin.

Tenemos el deber de seguir asegurando que el proceso constituyente se

desarrolle en forma democrática y pacífica, como ha sido hasta ahora. El

Plebiscito del 25 de octubre del año 2020 fue un Plebiscito participativo y

seguro, al igual que las elecciones del 15 y 16 de mayo de este año, honrando

así nuestra tradición republicana.

Frente a las demandas sociales, cuatro días después del 18 de octubre,

impulsamos una Agenda Social que aceleró y reforzó las políticas sociales

existentes, incluyendo el aumento de los montos y cobertura del Pilar Solidario

de las pensiones, la creación del Ingreso Mínimo Garantizado, el acceso más

barato a los medicamentos, la estabilización de los precios de la luz, el agua,

el gas y el transporte público, y aumentamos a un 40% la tasa de impuesto a

los sectores de más altos ingresos.

La ola de violencia la enfrentamos con todos los instrumentos que la

Constitución y la Ley ponían a nuestra disposición. Cuando la noche del 18 de

octubre constatamos que las Fuerzas de Orden y Seguridad no tenían las

dotaciones ni el equipamiento suficientes para resguardar debidamente el

orden público, recurrimos al Estado de Excepción Constitucional denominado

Estado de Emergencia, que permitió la participación de las Fuerzas Armadas y

que duró 9 días.

Durante la vigencia de este Estado de Emergencia, el Estado de Derecho y la

independencia y autonomía de todos los poderes del Estado, incluyendo al

Poder Judicial y Legislativo, y también de la Fiscalía y Defensoría, se

mantuvieron en plena vigencia. Al igual que la plena libertad de información y

de los medios de comunicación.

Apenas establecimos el Estado de Emergencia redoblamos nuestra

preocupación y ocupación por asegurar el pleno respeto de los derechos

humanos de todos. Es así como colaboramos y dimos todas las facilidades a

organismos autónomos del Estado como el Instituto Nacional de Derechos

Humanos y la Defensoría de la Niñez, para que pudieran cumplir a cabalidad

su importante y fundamental misión.

Además, invitamos a Chile a Organismos Internacionales de Derechos

Humanos como el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones

Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y la

Organización Human Rights Watch, para que pudieran observar, en el terreno

y con total libertad y autonomía, lo que estaba sucediendo en Chile, y

acogimos muchas de sus recomendaciones para fortalecer la protección de los

derechos humanos.

También revisamos y modificamos las reglas del uso de la fuerza y los

instrumentos utilizados por las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad, para

procurar que su importante labor de resguardar el orden público y la seguridad

ciudadana se efectuara con total apego y respeto por los derechos humanos

de todos.

Es verdad, hubo casos dónde no se respetaron los protocolos, reglamentos e

instrucciones recibidas y se cometieron delitos, abusos y atropellos. Nuestra

política, en conjunto con Carabineros y la Policía de Investigaciones, fue

siempre condenar categóricamente estos hechos, ordenar el inicio de los

sumarios administrativos y la aplicación de sanciones correspondientes, y que

se pusieran todos los antecedentes a disposición del Ministerio Público, para

que fueran investigados por la Fiscalía, y cuando correspondiere, juzgados y

sancionados por los Tribunales de Justicia, de acuerdo a la Ley y respetando el

debido proceso, como corresponde en un Estado de Derecho.

La adecuada defensa de los derechos humanos requiere de instituciones

sólidas y con capacidad para cumplir sus funciones de manera autónoma y

eficaz.

Por estas razones, hoy anuncio que, en conjunto con el Ministerio Público,

crearemos una Fiscalía Especializada en delitos contra los Derechos Humanos.

Además, en el corto plazo, hemos incrementado los recursos para el Servicio

Médico Legal, lo que permitirá facilitar sus funciones. Asimismo,

incrementaremos los recursos del Instituto Nacional de Derechos Humanos y

la Defensoría de la Niñez, para que estas importantes instituciones puedan

cumplir su labor, con especial énfasis en el acompañamiento a las víctimas, la

prevención y el fortalecimiento de una cultura de derechos humanos.

Hoy queremos anunciar que también seguiremos fortaleciendo los programas

de atención a las víctimas de trauma ocular y lesiones graves, ampliando el

acompañamiento y apoyo para una reparación más integral en todas las

regiones del país.

En las próximas semanas, y fruto de una amplia participación ciudadana,

enviaremos un Proyecto de Ley para remplazar un Decreto de 1983, y

garantizar y regular el derecho a la reunión pacífica, permitiendo su libre

ejercicio, respetando los derechos de los demás y conforme a los principios y

estándares internacionales.

Queremos ser muy claros. En Chile no hay presos políticos, porque en Chile no

hay ninguna persona que esté privada de libertad por sus ideas. Hay personas

privadas de libertad, por decisión de tribunales independientes, por delitos

graves como homicidio frustrado, lanzamiento de bombas molotov, incendio

con resultado de muerte y otros. En consecuencia, nos oponemos a una ley de

indulto o amnistía. Debemos dejar que la Fiscalía y el Poder Judicial cumplan

su misión, respetando el debido proceso, de acuerdo al Estado de Derecho.

Por otra parte, como lo consignamos en nuestro Programa de Gobierno, las

Fuerzas de Orden y Seguridad requieren una profunda modernización, que ya

está en marcha y recoge las experiencias de las mejores policías del mundo.

Su objetivo es fortalecer el control de la autoridad civil, mejorar y modernizar

los procedimientos administrativos y operativos de Carabineros, su proceso de

formación y carrera funcionaria, incluyendo la formación en derechos

humanos, y la estrategia, operación y eficacia de la acción policial.

Esta modernización permitirá resguardar mejor el orden público y la seguridad

ciudadana, con pleno respeto de los derechos humanos y plenas garantías a

las libertades, la paz y la seguridad de las familias chilenas.

En esta dirección apuntan los cambios ya hechos en materia de protocolos y

procedimientos, modernización de la tecnología y los equipamientos de las

policías. También debemos destacar la aprobación de la Ley Antiportonazos,

la Ley Antibarricadas y la Ley Antisaqueos, la Ley que crea el Sistema Táctico

de Operación Policial (Stop) y el Plan Calle Segura y de Televigilancia Móvil.

Estos esfuerzos han dado frutos. Las últimas encuestas ENUSC, incluyendo la

que conocimos hoy, revelan una reducción en las cifras de victimización desde

un 28%, cuando asumimos al Gobierno, al 19,2%. Pero no nos engañemos, aún

nos queda mucho por mejorar. La ciudadanía mantiene una alta y creciente

percepción de temor, explicada por la mayor violencia y uso de armas en la

comisión de delitos. Este temor afecta el día a día de las familias.

Carabineros de Chile es una institución que está próxima a cumplir su primer

centenario. Al igual que la Policía de Investigaciones, han prestado grandes

servicios a la patria y han tenido muchos mártires que, cumpliendo su

juramento y deber con Chile, han sacrificado sus vidas protegiendo las

nuestras. Recordamos hoy con emoción y gratitud al Cabo Naín, al Sargento

Benavides, al Inspector Morales, y a todas las víctimas de la violencia.

Los Carabineros y la PDI cumplen el rol fundamental de ser la primera línea en

la defensa del orden público, la seguridad ciudadana y el Estado de Derecho.

Carabineros y la Policía de Investigaciones no son de gobierno ni de oposición,

no son de izquierda ni de derecha, protegen a todos los chilenos, y todos

debemos apoyarlos y respaldarlos en el cumplimiento de su difícil misión.

Queremos pedir a este Congreso acelerar la aprobación del Estatuto de

Protección de Carabineros y la PDI, porque necesitan y merecen esa

protección, y porque un carabinero o un policía seguro y respetado cumple

mejor su función de resguardar el orden público y proteger nuestras vidas.

Hoy queremos anunciar que, para consolidar este proceso de reforma, pronto

enviaremos al Congreso tres Proyectos de Ley:

El primero, tal como lo hemos acordado con la Comisión Bicameral de

Seguridad Pública, a la cual agradecemos su valioso aporte, crea un nuevo

Ministerio de Seguridad Pública, distinto y separado del Ministerio del Interior,

que se especializará y concentrará en el resguardo del orden público, la

prevención del delito, el combate a la delincuencia, el crimen organizado, el

narcotráfico, el terrorismo, y la protección de nuestras fronteras.

También queremos anunciar que pronto enviaremos un Proyecto de Ley que

crea la Agencia Nacional de Ciberseguridad, para prevenir y combatir los

delitos informáticos.

Finalmente, un tercer Proyecto establecerá una nueva carrera funcionaria de

Carabineros, para las nuevas generaciones. Pido a este Congreso, y a todos mis

compatriotas, abordar estos Proyectos con unidad, mirada de Estado y visión

de futuro.

También pedimos al Congreso acelerar la Agenda Legislativa de Seguridad, que

incluye Proyectos de Ley tan importantes como el que perfecciona la Ley que

combate el Narcotráfico, la Ley Antiterrorista, la Ley de Crimen Organizado, la

Ley de Control de Armas, la Ley de Protección de Infraestructura Crítica, la Ley

que crea la Defensoría de las Víctimas y la Ley que crea un Nuevo Sistema

Nacional de Inteligencia.

Frente a la crisis sanitaria, producto de la Pandemia del Coronavirus, nuestra

reacción fue decidida y oportuna. Adoptamos tempranamente, con el mejor

conocimiento existente en cada momento, y siguiendo las recomendaciones

de los expertos nacionales y extranjeros, la comunidad científica, la

Organización Mundial de la Salud y la experiencia de los países que primero

debieron enfrentar la pandemia, las medidas necesarias para combatir este

virus.

Entre estas medidas destacan la integración y fortalecimiento de los sistemas

público y privado de salud, la temprana compra de ventiladores mecánicos, el

fortalecimiento sustancial de las Unidades de Cuidados Intensivos, el

establecimiento de la Alerta Sanitaria, la protección de nuestras fronteras, la

compra de equipos de protección para el personal de la salud y la población

en general.

También pusimos en marcha el Plan Paso a Paso para ampliar o restringir, de

acuerdo a las necesidades sanitarias, las libertades y movilidad de nuestros

ciudadanos. Además, implementamos un Sistema de Testeo, Trazabilidad y

Aislamiento, para controlar la difusión del virus y una Red de Residencias

Sanitarias, para aislar a las personas contagiadas.

Otra medida fundamental fue el proceso de negociación y adquisición

temprana de vacunas. Esta fue una tarea llena de riesgos y dificultades. Al

comienzo debimos buscar y negociar la compra de vacunas que todavía

estaban en desarrollo, cuyas pruebas clínicas todavía no se habían completado

y que aún no contaban con autorizaciones de los organismos sanitarios

especializados. Lo hicimos, porque lo más importante, era proteger y salvar las

vidas de los chilenos.

Finalmente, concentramos nuestros esfuerzos de adquisición en 4 vacunas que

nos parecieron las más promisorias: Pfizer-Biontech, Sinovac, AstrazenecaOxford y Cansino, todas ellas ya aprobadas por el Instituto de Salud Pública.

Hoy la OMS aprobó la vacuna Sinovac.

Afortunadamente, estos 4 proyectos de vacuna llegaron a buen puerto, lo que

nos aseguró la adquisición de más de 40 millones de dosis. Esto nos ha

permitido, a través de un proceso voluntario y gratuito de vacunación masiva,

otorgar la posibilidad de vacunarse y proteger así la salud y la vida de toda la

población de riesgo, unos 5 millones de personas, durante el primer trimestre.

Estamos trabajando intensamente para poder vacunar a toda la población

objetivo durante este mes de junio. Adicionalmente, dado que el ISP aprobó

una vacuna para menores de 18 y mayores de 12 años, anuncio hoy que vamos

a vacunar también a los adolescentes.

Esta semana llegaremos a 11 millones de personas vacunadas con una dosis,

lo que representa a más del 70% de la población objetivo. Estos esfuerzos y

resultados no sólo ponen a Chile entre los 3 países del mundo que más rápido

han avanzado en la vacunación, sino que mucho más importante, han

permitido proteger la salud, y sin duda lo más importante, han salvado muchas

vidas.

Las vacunas que estamos aplicando en Chile son seguras y eficaces. De hecho,

de acuerdo a las cifras de la última semana, las personas vacunadas tienen un

tercio de posibilidades de contagiarse y un décimo de posibilidades de llegar a

la UCI, que las personas no vacunadas.

Nadie sabe cuanto durará esta pandemia. De hecho, América Latina está

viviendo hoy el peor momento. Tenemos que aprender a convivir con ella. Por

eso, queremos pedirle encarecidamente a todos los chilenos que se vacunen,

cumplan con los cuidados personales y respeten las normas sanitarias.

Tenemos vacunas para todos. La vacuna no sólo protege la salud de la persona

vacunada, protege también la salud y la vida de sus seres queridos, su familia,

sus compañeros de trabajo y su comunidad.

¡El no vacunarse es un acto de irresponsabilidad. El vacunarse es también un

acto de solidaridad!

Debemos agradecer el notable trabajo de los funcionarios de la salud. Es

verdad que la pandemia ha tenido dos momentos de gran intensidad y que

nuestro Sistema de Salud ha pasado por dos períodos, en que ha estado

extraordinariamente exigido y al límite de sus capacidades. El primero fue en

junio-julio del 2020, y el segundo lo estamos viviendo hoy día. Pero nuestro

sistema de salud ha resistido y ha sido capaz de prestar las atenciones médicas

que los pacientes necesitan.

También debemos agradecer el gran aporte y esfuerzo de los municipios, de

las Fuerzas Armadas y de Orden, del Ministerio de Salud y de un ejército

maravilloso de invisibles manos, que en medio de la pandemia no han

escatimado ningún esfuerzo ni sacrificio para que los alimentos, los

medicamentos y los bienes y servicios básicos para la vida humana, sigan

llegando a las mesas y hogares de las familias chilenas.

El combate al coronavirus ha significado un desafío monumental para todos

los países del mundo, y también para Chile. Y no nos confundamos: el

adversario a derrotar no es el Gobierno, es la pandemia. La causa a asumir no

es enfrentarnos, es unirnos para proteger la salud y la vida de todos los

chilenos.

Frente a la crisis económica generada por la profunda Recesión de la

Economía Mundial, nuestro Gobierno adoptó oportunamente una política

fiscal contra cíclica, de mayor gasto público, mayores alivios tributarios y

apoyo a las Pymes. En conjunto con el Banco Central también adoptamos las

medidas necesarias para asegurar la liquidez y el buen funcionamiento del

sistema de créditos y pagos de nuestra economía.

Los resultados de esta política han permitido reducir la caída de nuestra

economía durante el año 2020 y fortalecer su recuperación durante el año

2021. De hecho, en el contexto de América Latina, Chile tuvo una de las

menores contracciones de su economía el año 2020 y tendrá una de las

mayores recuperaciones durante este año 2021. El crecimiento de 14,1% de

nuestra economía que mostró el IMACEC que conocimos hoy, nos confirma

que la recuperación tiene fuerza y ya está en marcha.

Durante esta pandemia perdimos más de 1,8 millones de empleos. Ya hemos

logrado recuperar más de 1 millón. Tenemos que seguir trabajando para

recuperar los empleos que faltan, porque detrás de cada empleo recuperado

hay no solamente mayores ingresos, también hay mayor dignidad y

oportunidades para las familias.

Junto a todos los chilenos estamos trabajando para que los frutos de esta

recuperación económica lleguen al bolsillo de todos los chilenos y le den

mayor seguridad y mejor calidad de vida a todas las familias. De eso se trata el

desarrollo.

Frente a la profunda crisis social, en marzo del año pasado nuestro Gobierno

empezó a construir una Red de Protección Social para enfrentar la emergencia

y acompañar y llevar ayuda y alivio a las familias chilenas.

Aceptamos las críticas y reconocemos nuestros errores. Por ello hemos

fortalecido, ampliado y simplificado permanentemente nuestra Red de

Protección Social, a través de importantes medidas que se basan en cuatro

pilares. El primero es la entrega de bonos y alimentos, como el Ingreso

Familiar de Emergencia, el Bono para la Clase Media y el Programa de Canastas

de Alimentos para Chile. El segundo pilar es la incorporación de Seguros

Sociales, como la Ley de Protección al Empleo, el fortalecimiento del Subsidio

de Cesantía, los Subsidios al Empleo y la continuidad garantizada de los

servicios de utilidad pública.

El tercer pilar son los créditos solidarios, como los Créditos Fogape y los

Prestamos Solidarios para la Clase Media. Y el cuarto pilar son los beneficios

tributarios, como las postergaciones de pago de contribuciones y patentes, y

la devolución anticipada a las personas de sus créditos tributarios.

Esta Red de Protección Social ha permitido acompañar y proteger a más de 15

millones de compatriotas, y ha sido reconocida como una Red amplia y eficaz

por organismos internacionales como el Banco Mundial y la CEPAL.

Pero esto no lo hemos hecho solos y todavía nos queda mucho por hacer.

Agradecemos los aportes que han hecho al fortalecimiento de esta Red de

Protección Social, el Congreso, la sociedad civil, la oposición, y muy

especialmente Chile Vamos, y les pedimos su apoyo y colaboración en el

futuro.

Pronto ingresaremos un Proyecto de Ley para facilitar el financiamiento de las

organizaciones solidarias de la sociedad civil, beneficiando también al mundo

de la cultura y, por primera vez, al medioambiente.

La semana pasada dimos un nuevo paso al establecer a través de medidas

administrativas y Proyectos de Ley, que están hoy en este Congreso, un Nuevo

Ingreso Familiar de Emergencia Universal, o IFE Universal, que permitirá llegar

con esta ayuda a las familias del Registro Social de Hogares, beneficiando a

cerca de 15 millones de compatriotas.

Este IFE Universal, que llegará en forma automática a prácticamente todos sus

beneficiarios, asegura que ninguna familia, repito ninguna familia, quede bajo

la Línea de la Pobreza, puesto que este solo beneficio lo garantiza, y además

se complementa con los otros beneficios que ya son otorgados por el Estado y

por los ingresos que las propias familias generan. Este Nuevo Ingreso Familiar

de Emergencia Universal se otorgará durante los meses de junio, julio y agosto.

La semana pasada también anunciamos un Nuevo Programa de Apoyo a las

Pymes, que beneficiará a más de 300 mil personas y pequeñas empresas con

un Cheque o Aporte de Alivio, no reembolsable, de un millón de pesos.

Adicionalmente, estas mismas personas y pymes recibirán un segundo bono,

que se suma al anterior, equivalente a 3 meses de IVA, con un tope de 2

millones de pesos. Y porque sabemos que las mujeres han sido más afectadas,

ellas recibirán los bonos anteriores aumentados en un 20%.

Las Pymes que tengan trabajadores suspendidos, en función de la Ley de

Protección al Empleo, y que corresponden a las más golpeadas por la

pandemia y la recesión, recibirán un subsidio adicional durante 4 meses, para

pagar las cotizaciones previsionales de los trabajadores, protegiendo así su

acceso a la salud y sus pensiones.

Tenemos que tomar consciencia que el IFE Universal y los Alivios a las Pymes

significan un enorme esfuerzo fiscal adicional para el Estado, el que sólo

durante los próximos tres meses alcanza a cerca de U$ 11 mil millones. Es

importante recordar que el acuerdo entre Gobierno y Oposición de junio del

año pasado, contemplaba un Fondo Covid de U$ 12 mil millones para un

período de dos años.

Algunos piensan que toda ayuda siempre es insuficiente. A ellos les digo: el

Estado de Chile ha hecho un enorme esfuerzo. La proyección, solo hasta

agosto de este año, muestra que las ayudas directas a las familias alcanzan a

cerca de 20 mil millones de dólares, lo que representa más de un cuarto del

gasto público total del año pasado. Todos debemos ser sensibles con las

necesidades, pero también responsables con las políticas públicas, y medir las

consecuencias y no solo las apariencias de nuestras decisiones.

Para financiar estos fortalecimientos de la Red de Protección Social y las otras

medidas anunciadas, vamos a impulsar un acuerdo para aumentar la

recaudación fiscal, a través de la reducción o eliminación de exenciones

tributarias que no se justifican, especialmente aquellas que favorecen a los

grupos de mayores ingresos. También deberemos recurrir a mayor deuda

pública y a los ahorros públicos para emergencias, como el Fondo de

Estabilización y Emergencia Social.

Quiero compartir con ustedes un mensaje de esperanza. La crisis sanitaria la

vamos a superar. Estamos recuperando los trabajos perdidos. Nuestra

economía se está poniendo en marcha. Pero mucho más importante, los

Chilenos recuperaremos las oportunidades para seguir realizando nuestros

proyectos de vida y cumpliendo con nuestros sueños.

A pesar de las crisis que hemos debido enfrentar, ni el presente ni el futuro

están en cuarentena ni en recesión.

Como Gobierno nos quedan más de 9 meses de mandato. Tenemos una Carta

de Navegación que recoge las necesidades y prioridades de la gente, y las

prioridades y compromisos de nuestro Gobierno.

Primero, enfrentar y superar la pandemia del Coronavirus.

Segundo, seguir fortaleciendo la Red de Protección Social y de apoyo a las

familias y las Pymes, que mantendremos durante todo el tiempo

que sea necesario.

Tercero, promover la recuperación de los empleos y oportunidades y la

reactivación de la economía.

Cuarto, fortalecer el orden público y la seguridad ciudadana.

Quinto, asegurar un proceso constituyente y electoral democrático,

participativo y seguro.

30

ciudadanía. Pido a este Congreso acelerar las leyes que fortalecen la

descentralización y transfieren atribuciones y recursos para el buen

funcionamiento de las regiones.

Pero un Gobierno y un país no sólo debe ocuparse del presente. También tiene

que levantar la vista hacia el futuro.

Llevamos más de 40 años discutiendo y enfrentándonos en torno a la

Constitución. La Constitución no debe ser nunca un factor de división. Muy

por el contrario, en los países sabios, es siempre el gran marco de unidad, de

estabilidad y de proyección de los países y pueblos.

Una Constitución nunca debe partir de cero. Debe recoger siempre los aportes

de las generaciones pasadas, la voluntad de las generaciones presentes y las

esperanzas de las generaciones futuras.

Una Constitución debe recoger las tradiciones republicanas de la nación y los

valores y principios de la ciudadanía.

En los próximos días convocaré a la instalación de la Convención Constituyente

paritaria y con representación de nuestros pueblos originarios. A partir de ese

día, los 155 convencionales tendrán la noble misión de acordar y proponer una

nueva Constitución para Chile, que nos permita renovar nuestro pacto social,

la que deberá ser ratificada mediante un plebiscito. En el ejercicio de sus

facultades, esta Convención debe respetar rigurosamente los límites y reglas

de su mandato.

Un acuerdo sólo será posible si estamos dispuestos a dialogar y escucharnos

entre todos y a abandonar la política de las trincheras.

Que la historia, esa hermosa historia que juntos estamos construyendo, los

recuerde como los forjadores de grandes acuerdos y un mejor futuro para

Chile.

Esta Convención Constituyente es autónoma e independiente, lo que todos

debemos respetar. Pero también es una invitación para que todos pensemos

en el Chile que queremos.

Como ciudadano pienso que en nuestro país deben estar garantizados

derechos fundamentales, como el derecho a la vida, incluyendo la vida del que

está por nacer, el derecho a una salud y educación de calidad, el derecho a un

barrio y vivienda digna, el derecho al trabajo, la previsión social y a la

propiedad, y el derecho esencial de acceder al agua.

También pienso que se deben garantizar libertades esenciales, como la

libertad de opinión y expresión, la libertad de culto y religión, la libertad de

asociación, la libertad de innovar y emprender, y la libertad de elegir en áreas

tan fundamentales como la salud de nuestras familias y la educación de

nuestros hijos.

En Chile también se deben proteger igualdades esenciales como la igualdad

ante la ley, la igualdad de oportunidades, la igualdad de género y la igualdad

en dignidad, derechos y deberes de todos los ciudadanos.

El Chile que queremos debe velar no solo por las equidades verticales, que se

miden por diferencias de ingreso, sino que también por las equidades

horizontales, que se miden por las desigualdades de trato y de dignidad.

Además, debemos resguardar principios esenciales como el respeto a los

derechos humanos de todos, y también valores como la paz social, la condena

a la violencia, la inclusión, la solidaridad y la protección de la naturaleza.

Pero un Gobierno y un Presidente también tienen que mirar más allá del

periodo de su mandato. Tenemos formidables y urgentes problemas, desafíos

y oportunidades que enfrentar. Entre ellos destaco tres por su trascendencia

e impacto en la calidad de vida de las familias chilenas.

Primero, el rápido envejecimiento de nuestra población, que no sólo exige

mejorar las pensiones, sino también mejorar la integración y calidad de vida

de los adultos mayores. Este desafío exige repensar y rediseñar muchos

mundos, como el mundo de la salud y educación, el mundo de la cultura, el

deporte y la recreación y el mundo del trabajo y las ciudades.

Segundo, la crisis climática. Chile y los chilenos tenemos muy claro nuestros

compromisos y responsabilidades. Por eso estamos comprometidos con

transformar a Chile en un país Carbono Neutral y cumplir nuestros

compromisos con el Acuerdo de Paris.

Estamos en plena marcha en esta urgente misión, a través de promover

energías limpias y renovables, descarbonizar nuestra matriz energética,

electrificar nuestro sistema de transporte público, generar mayor eficiencia

energética y proteger nuestros bosques, y muy especialmente, nuestros

bosques nativos.

Para Chile el desafío ambiental constituye un problema y también una

oportunidad. Además de nuestro enorme potencial en energías limpias y

renovables, como la energía del sol, el viento, la tierra y el mar, tenemos

también un gran potencial para transformarnos en un eficiente productor

mundial de Hidrógeno Verde, un combustible limpio y renovable, que

podemos producir con agua y energía limpia, y que puede superar a la minería

como generador de empleos, riquezas, oportunidades y exportaciones para

Chile.

Un tercer desafío es la Revolución Digital y la Sociedad del Conocimiento y la

Información, que ya están cambiando nuestras vidas en todos los ámbitos del

quehacer humano, incluyendo la forma en que trabajamos, emprendemos y

nos comunicamos. En síntesis, está y seguirá cambiando radical y rápidamente

nuestras vidas.

No tenemos más opciones que ser parte y aprovechar las oportunidades de

esta revolución, que deben ser inclusivas y llegar a todos. También es

fundamental proteger de estos cambios nuestras libertades, nuestra

identidad, nuestra privacidad e incluso, nuestros derechos de conciencia y

neuronales.

En Chile estamos avanzando con la implementación de las redes 5G, que por

su mayor capacidad, velocidad y seguridad, harán posible el pleno despliegue

de la sociedad digital, el Internet de las Cosas, los hogares, lugares de trabajo

y ciudades inteligentes. Adicionalmente, estamos en pleno desarrollo de la

Fibra Óptica Nacional, que unirá a Chile desde Visviri hasta Puerto Montt, la

Fibra Óptica Austral, que unirá Puerto Montt con Puerto Williams, y el Cable

Óptico Submarino, que unirá a Chile y nuestro continente con el Asia Pacífico.

La pandemia y la revolución digital han estado íntimamente ligadas. Cuesta

imaginarse cómo lo habríamos hecho sin contar con avances tan recientes

como la Comisaría Virtual, Chile Atiende, TV Educa o el Hospital Digital. O sin

las tecnologías que han hecho posible el teletrabajo, la educación a distancia,

las reuniones virtuales o el comercio electrónico. Por otra parte, la pandemia

aceleró el desarrollo y utilización de las tecnologías y aplicaciones de la

revolución digital.

La pandemia también nos está dejando profundas lecciones. Sin duda fue un

gran triunfo de la ciencia, que en pocos meses desarrolló vacunas seguras y

eficaces, lo que antes tomaba años. Y fue también un profundo fracaso de la

política y la colaboración mundial, lo que se ilustra con la nula colaboración y

permanente enfrentamiento de las súper potencias y el muy desigual acceso

a las vacunas.

La pandemia también ha demostrado la vulnerabilidad de la humanidad y nos

dio una muy necesaria lección de humildad. A pesar de todos los progresos

científicos y tecnológicos, un virus microscópico puso en jaque al mundo

entero.

La pandemia nos ha mostrado la importancia de la familia, los grupos de

pertenencia, el barrio, la comunidad y la colaboración, para enfrentar tiempos

de adversidad.

Queridos compatriotas:

Desde marzo del año pasado hemos convivido 15 meses con la adversidad. En

tiempos difíciles los pesimistas se lamentan y los optimistas esperan que

pasen. Pero no basta con lamentarse ni con esperar. Debemos actuar. No es

primera vez que nos toca enfrentar tiempos difíciles y la historia nos ha

enseñado muchas lecciones que hoy es bueno recordar.

Cómo el valor de la unidad, porque una casa dividida no puede prevalecer. El

valor de la amistad cívica y la colaboración de buena voluntad, especialmente

entre los que pensamos distinto. El valor de reconocer el mérito, el esfuerzo y

el trabajo bien hecho. La importancia de condenar sin ninguna duda ni

debilidad la violencia. El valor de la responsabilidad en las políticas públicas y

la confianza de los ciudadanos, y muy importante, tenemos que mejorar la

calidad de la política, porque no hay democracia sana con política enferma.

La demagogia, el populismo, las falsas promesas, pueden alcanzar popularidad

en el corto plazo, pero generan siempre frustraciones, dolores y pobreza a

corto andar. Es muy importante el valor de la verdad. No hay diálogo franco

sin respeto por la verdad.

El valor de los derechos humanos de todos, en todo tiempo lugar en

circunstancia, y de promover permanentemente una cultura de respeto por

esos derechos.

El valor de la democracia y del respeto al Estado de Derecho en que esta se

sustenta. Estado de Derecho que está para protegernos a todos, y muy

especialmente a los más vulnerables..

La historia nos muestra que estos valores nunca están garantizados. En

consecuencia, su defensa y promoción es una tarea que debemos asumir como

una misión permanente.

Y el valor de la familia y la comunidad, donde nacemos, recibimos cariño, nos

formamos, crecemos y encontramos ese espacio de amor sin condiciones ni

límites, sin el cual la vida sería muy difícil de vivir. Los Chilenos reconocemos a

las familias, en sus distintas formas, como nuestra principal fuente de alegría

y satisfacciones.

Sin embargo, y por múltiples razones, la familia en Chile se está debilitando y

es urgente y necesario tomar conciencia de este debilitamiento y orientar las

políticas públicas hacia fortalecer y no remplazar a las familias.

Queridos compatriotas, ser Presidente ha sido el mayor honor de mi vida y

también una gran responsabilidad, que ha traído alegrías y satisfacciones, y

también, sacrificios y frustraciones. Un Presidente debe escuchar a mucha

gente y tomar muchas decisiones, con aciertos y errores, y buscando siempre

el bien común. La mayoría de estas decisiones son muy difíciles, porque

afectan la vida de millones de personas. Muchas de estas decisiones son muy

solitarias porque se toman en la más profunda y silenciosa soledad de la propia

conciencia. Que más querría un Presidente que acoger todas las peticiones de

la ciudadanía. Pero un Presidente debe actuar siempre con sensibilidad y

empatía con las necesidades, pero también con responsabilidad y lealtad con

el futuro y los que deberán asumir las consecuencias de esas decisiones.

Durante los más de 30 años que he participado en la política y la vida pública,

he recorrido innumerables veces nuestro territorio, llegando a cada una de las

comunas y rincones de Chile y visitando miles de hogares.

En estos recorridos he aprendido a conocer el alma y el temple, y a valorar las

virtudes y fortalezas del pueblo de Chile. Por eso tengo la más absoluta

convicción que, como siempre lo hemos hecho en tiempos difíciles, con

unidad, colaboración, solidaridad y esperanza, y con la ayuda de Dios,

dejaremos atrás estos tiempos de adversidad, nos reencontraremos y

abrazaremos a nuestros seres queridos, reemprenderemos nuestros

proyectos y sueños, y haremos realidad la gran misión de nuestra generación:

hacer de Chile un país más libre, hacer de Chile un país más justo, hacer de

Chile un país de oportunidades, y por sobre todo, hacer de Chile, más allá de

nuestras legítimas diferencias, un país trate a todos con dignidad. Un país de

amigos y hermanos.

Que Dios bendiga a Chile y a todos los chilenos.

Muy buenas tardes y muchas gracias.