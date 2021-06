Diputada Amar molesta por cierre del Hogar Ignazio Sibillo en Punta Arenas

La parlamentaria explicó que llama la atención que con los años y experiencia que tiene esta fundación trabajando con lactantes y preescolares, no se haya tomado en cuenta en la licitación.

Luego de la triste noticia de cierre del Hogar Ignazio Sibillo, fundación que llevaba años de experiencia trabajando con lactantes y preescolares vulnerables, la Diputada Sandra Amar salió en su defensa mostrándose molesta por la licitación realizada a nivel central sin tomar en cuenta las competencias que tiene esta importante institución regional.

Al respecto, la parlamentaria afirmó “el Hogar Ignazio Sibillo es una fundación que ha trabajado para lactantes y preescolares durante muchos años, donde tiene una identidad regional que es nuestra y donde han hecho un trabajo de joyería y eso yo lo quiero destacar. Yo he tenido mucho contacto con el Ignazio Sibillo, he estado ahí en el hogar y claro, eso es una de las cosas que no se entiende, se toma esta determinación centralista con la licitación sin pensar en los menores y en la experiencia de esta fundación”.

A eso agregó que “estoy molesta por la licitación, donde no se tomó en cuenta los años que tiene esta fundación trabajando con menores y que además es regional, todos conocemos de su trabajo, por eso, es tarea de nosotros ahora como Región de pronunciarnos al respecto y también como parlamentarios de seguir luchando para no se tomen este tipo de decisiones desde el nivel central”.

Con respecto a las posibles acciones que realizará la Diputada Sandra Amar para revisar la situación del Hogar Ignazio Sibillo, señaló que “estamos en constante conversación con algunos miembros directivos de la fundación para revisar las medidas legales que se pueden realizar en este tema. Apoyaré en todo lo que pueda a esta fundación regional que ha entregado su vida por los menores vulnerables de Magallanes”.

Destacar que el Hogar Ignazio Sibillo, es una organización reconocida como colaboradora del Servicio Nacional de Menores en el año 2005, sin fines de lucro, y cuyo objetivo principal era crear un centro de acogida para lactantes y preescolares en situación irregular.

