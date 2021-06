Gobernadora de Última Esperanza refuerza el llamado a la población rezagada para vacunarse contra el covid-19

Junto a ello se destaca que la provincia esta pronta a cumplir la meta fijada por la autoridad sanitaria y se comunica que, pese a que el calendario nacional es distinto, Última Esperanza está autorizado a vacunar a toda la población mayor de 18 años.

El proceso de vacunación en Magallanes continúa y esta semana se busca inocular a la población rezagada (2.015 y 5.342 en 1° y 2° dosis respectivamente). En ese contexto, la gobernadora de la provincia de Última Esperanza, Ericka Farías, realizó un llamado a la ciudadanía, y sobre todo a la población menor de 50 años, a acudir al centro de vacunación, ya sea para iniciar o continuar con el proceso.

“Es muy importante que la comunidad, y en particular en Natales, comprenda lo relevante que es la vacunación. Las vacunas que se aplican hoy en nuestro país y que cuentan con la aprobación del Instituto de Salud Pública, no solo son seguras, sino que además salvan vidas. Como Gobierno estamos haciendo esfuerzos que son reconocidos a nivel mundial para enfrentar la pandemia, pero para que esto tenga el efecto esperado, es importante que la ciudadanía acuda a vacunarse. Hacerlo es un acto de solidaridad y de amor al prójimo, por lo que si no quieren hacerlo por ustedes mismos, háganlo por los demás”, señaló la autoridad provincial.

Según cifras entregadas por el Minsal el 7 de junio, Natales tiene al 89,3% de la población objetivo inoculada con la primera dosis, mientras que un 71,7% ya completó su proceso de vacunación con ambas. Al respecto, la autoridad provincial asegura que estas son cifras positivas si se considera que con la primera vacuna -y dosis únicas en el caso de la vacuna CanSino- tenemos a 16.843 personas inoculadas.

Complementando esta información, la gobernadora Ericka Farías refuerza el llamado a vacunarse señalando que “al ser una zona extrema, desde el Ministerio de Salud nos dieron la autorización para inocular en Natales y Torres del Paine a todas las personas mayores de 18 años, a pesar de que el calendario estipulado a nivel nacional sea distinto”, y agregó que “esta es una gran oportunidad que tenemos en lo que respecta al combate del Covid, es un paso importantísimo en la protección de la vida de nuestros habitantes y en un esperado retorno a una vida con más libertades”.