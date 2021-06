Gremios empresariales de Magallanes rechazan propuesta sanitaria del Colegio Médico

CPC MAGALLANES, sus gremios y empresas asociadas expresan el más profundo rechazo a la propuesta del Colegio Médico (COLMED) respecto de generar un “cortocircuito epidemiológico” y crear burbujas territoriales para lograr reducir los casos de contagios de coronavirus que en definitiva apuntan al cierre de todas las actividades productivas y de comercialización minorista durante tres semanas, lo que sería aplicado de forma excepcional y por una sola vez, solo manteniendo las actividades esenciales.

La propuesta de los médicos colegiados también considera afectar al transporte público y privado y solo permitiría actividades al aire libre o grupo familiar.

Al respecto Alejandro Kusanovic, presidente de la multigremial CPC Magallanes, Presidente de los Armadores Marítimos de Magallanes y delegado de la Asociación de Armadores de Transporte Marítimo, Fluvial, Lacustre y Turístico Sur Austral de Chile expresó que ni la gente ni la economía resiste nuevos procesos de confinamiento.

La salud y el trabajo deben ir de la mano, se debe profundizar y privilegiar la vacunación y las campañas de educación de la población por sobre confinamientos que sabemos que ya no son respetados.

Nuestra región y país deben seguir funcionando, las personas deben poder trabajar, las familias tienen que alimentarse, las pymes mantenerse, no debemos cortar la cadena de suministros a la población.

A la vez el líder gremial cuestiona que se obtendría al tener una población con menos Covid-19, pero sin tener que comer y sin empleo.

Por su parte, el presidente de los Salmonicultores de Magallanes, Carlos Odebret, manifestó que ya es tarde para una estrategia COVID 0.

Indica que en Australia y Nueva Zelanda funcionó, pero ellos son países isla que tomaron estas medidas cuando había que tomarlas, con un bajo número de casos, además pone en duda su éxito dado la diferencia cultural existente.

En tanto, Carlos Braun, Presidente de la sede Punta Arenas, indicó que la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), por medio de una declaración pública, señaló que “Cualquier nueva propuesta para combatir la pandemia debe considerar el sistema de gestión sanitaria que ha implementado su gremio, lo que estaría logrando que sus tasas de contagios sean “un décimo” de la media nacional.

Dicho eso, Braun sugirió “perfeccionamientos, pero no retrocesos, ya que con ello solo aumentaría la incertidumbre que está provocando la crisis sanitaria y económica que afecta a nuestra región y al país”.

Mauricio Inostroza, Presidente de los Industriales de Tierra del Fuego hizo ver que la tardía propuesta del Colmed conlleva grandes costos, sin asegurar resultados, los que seguirán afectando a nuestro sector, a su vez aumentando el desempleo en un alejado territorio como Tierra del Fuego, en el que realmente cuesta mucho producir para mantener la población y la soberanía nacional.

Desde la Asociación de Ganaderos de Magallanes, Cristian Concha indicó “Nuestro deber es seguir actuando con responsabilidad para no cortar la cadena de suministros -principalmente cárnicos- para continuar llevando alimentos a las familias de Magallanes y Chile, como lo hemos hecho durante toda esta pandemia, cautelando siempre la salud de nuestros trabajadores, por lo que la propuesta del Colmed nos parece totalmente improcedente, extemporánea y atentatoria contra la producción de suministros básicos y la libertad de trabajo de las pymes”.

Carlos Estrada, Presidente de la Asociación de Transportistas de Punta Arenas indicó que la situación de aislamiento de nuestra región ya está suficientemente complicada con la interrupción de la conectividad, ya sea por los obstáculos para transitar por Argentina, como también por la falta de cupos en el transbordador Puerto Montt – Natales, como para agravar más la condición de abastecimiento de la región con medidas que no llevan a nada, solo a incrementar el desempleo.

El gobierno debiese preocuparse rápidamente de la habilitación permanente de rutas terrestres alternativas a las existentes para asegurar el abastecimiento en estos tiempos de pandemia.

Por último, desde el seno gremialista indican que el gobierno aprobó recientemente un plan de ayuda a las pymes, el cual no tendría efecto ni sentido alguno si -por ejemplo- las pymes no pueden operar, haciendo hincapié en que el gobierno se debe definir prontamente respecto de la aplicabilidad de la propuesta del Colmed, dado que las empresas, independiente de su tamaño, necesitan tener reglas claras para poder funcionar y no seguir aumentando el desempleo y el hambre en nuestra región y país.

